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Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 11 Güzellik Ürünü

etiket Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 11 Güzellik Ürünü

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
29.01.2025 - 18:54

29 Ocak haftası, sizin için seçilmiş bir dizi güzellik ürününü bir araya getirdik. Bu ürünler arasında, cildinizin ihtiyaç duyduğu onarıcı nem sağlama özelliğine sahip Eau Thermale Avene'den başlayıp, Yves Rocher Monoi'nin hem saç hem de vücut için özel olarak tasarlanmış yağına kadar birçok seçenek bulunuyor. Bu özenle seçilmiş ürünler, güzellik rutininizi yeniden canlandırmanıza yardımcı olacak ve cildinizi tazeleyecek.

Bu içerik 29.01.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kiko Milano PUDRA

Kiko Milano PUDRA

Kiko Milano PUDRA, parlak kaplama ile zenginleştirilmiş pişmiş mineral tozları, mikronize pigmentler ve değerli mineral ekstraktları sayesinde cilde ipeksi bir pürüzsüzlük ve ışıltı kazandırır. Formülündeki besleyici E vitamini ve argan yağı, cildinize sadece zarif bir parlaklık değil, aynı zamanda bakım ve koruma sağlar. Hem makyajınızın uzun süre kalıcı olmasına yardımcı olur hem de cildinizi besler.

Kiko Milano PUDRA

CeraVe Kuru Ciltler İçin Seramid Ve Hyalüronik Asit İçerikli Nemlendirici

CeraVe Kuru Ciltler İçin Seramid Ve Hyalüronik Asit İçerikli Nemlendirici

Seramid ve hyalüronik asit, cildin doğal bariyerini güçlendirirken, yoğun nem desteği sunar. Kuru ciltler için ideal olan bu krem, cildinizi yumuşacık yaparak daha sağlıklı ve pürüzsüz bir görünüm elde etmenize yardımcı olur. Bir kez kullandığınızda, cildinizin ne kadar beslendiğini fark edeceksiniz!

CeraVe Kuru Ciltler İçin Nemlendirici

NYX Professional Makeup Powder Louder Pudralı Kaş Kalemi

NYX Professional Makeup Powder Louder Pudralı Kaş Kalemi

Kaş Kalemi ile kaşlarınıza hem hacim hem de uzun süreli kalıcılık kazandırın! Bu kaş kalemi, 12 saate kadar kalıcı etkisiyle gün boyu mükemmel görünüm sağlar. Doğal bir bitiş sunarak kaşlarınıza doğal bir şekilde şekil verirken, hacim kazandırarak daha belirgin ve etkileyici kaşlara sahip olmanızı sağlayacak.

NYX Professional Makeup Powder Louder Pudralı Kaş Kalemi

Eau Thermale Avene Avene Cicalfate+ Repairing Protective Cream - Onarıcı Etkili Bakım Kremi

Eau Thermale Avene Avene Cicalfate+ Repairing Protective Cream - Onarıcı Etkili Bakım Kremi

Cildinizin ihtiyaç duyduğu onarıcı ve yatıştırıcı bakımı sağlayarak, cilt bariyerinizi güçlendirir. Nazik ama etkili yapısı ile cildinize derinlemesine bakım sunar ve cildinizin daha sağlıklı, rahatlamış görünmesini sağlar. Yıpranmış ciltler için vazgeçilmez bir bakım ürünü!

Eau Thermale Avene Avene Cicalfate

Yves Rocher Monoi Saç ve Vücut Yağı 100 ml

Yves Rocher Monoi Saç ve Vücut Yağı 100 ml

Monoi Saç ve Vücut Yağı, cildinizi ve saçlarınızı derinlemesine besleyerek yumuşacık bir his bırakır. Hafif ve hızlı emilen dokusu sayesinde cildinizde yağlı his bırakmadan nemlendirir ve bakım yapar. Egzotik kokusuyla yazı ve güneşi anımsatan bu eşsiz yağ, sizi tropik bir rüyanın içine çeker. 

Saçlarınıza parlaklık, cildinize ipeksi bir dokunuş katmak için vazgeçilmez bir güzellik ritüeli!

Yves Rocher Monoi Saç ve Vücut Yağı

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Farmasi Kaş Kirpik Serumu

Farmasi Kaş Kirpik Serumu

Farmasi Kaş & Kirpik Serumu, özel Capixy Kompleksi ile formüle edilmiş güçlü bir bakım sunar. Kirpik ve kaşların beslenmesine destek olarak daha dolgun, uzun ve belirgin bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Düzenli kullanımda kaş ve kirpiklerinizi güçlendirerek doğal güzelliğinizi ön plana çıkarır. 

Kullanıcı yorumu;

Ürün gayet iyi daha önce kullanmıştım her şey bir yana kargo acayip hızlı 24 saat dolmadan elimdeydi ürün.

Farmasi Kaş Kirpik Serumu

Urban Care Expert Series Biotin & Caffeine Dökülme Karşıtı Saç Bakım Şampuanı

Urban Care Expert Series Biotin & Caffeine Dökülme Karşıtı Saç Bakım Şampuanı

Dökülmeye eğilimli ve zayıf saçlar için güçlendirici bir bakım sunar. Saç diplerini derinlemesine arındırarak, saçların daha sağlıklı ve güçlü uzamasına yardımcı olur. Biotin saç tellerini beslerken, kafein saç köklerini uyararak canlanmasını destekler. Düzenli kullanımda dökülmeyi azaltmaya yardımcı olan bu şampuan, tüm saç tipleri için uygundur ve saçlarınıza enerji vererek daha dolgun ve sağlıklı bir görünüm kazandırır.

Saç Bakım Şampuanı

MISSHA Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Güneş Kremi 50ml A'PIEU Power Block Tone Up Base Pink

MISSHA Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Güneş Kremi 50ml A'PIEU Power Block Tone Up Base Pink

Cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korurken aynı zamanda ton eşitleyici ve aydınlatıcı etkisiyle makyaj rutininizin vazgeçilmezi olacak! Hafif yapıları sayesinde ciltte ağırlık yapmadan doğal bir parlaklık sunar ve gün boyu taze bir görünüm sağlar. Hem güçlü güneş koruması hem de sağlıklı bir ışıltı arıyorsanız, bu ikili tam size göre! 

MISSHA Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Güneş Kremi

Lancome La Vie Est Belle Edp 30 Ml Kadın Parfüm

Lancome La Vie Est Belle Edp 30 Ml Kadın Parfüm

Lancôme La Vie Est Belle EDP, çiçeksi ve tatlı kokuların mükemmel uyumunu sevenler için vazgeçilmez bir parfüm! İçeriğindeki iris çiçeğinin zarafeti, vanilyanın sıcak dokunuşu ve meyvemsi notalarla birleşerek hem sofistike hem de enerjik bir his yaratıyor. Kendinizi mutlu ve özgüvenli hissetmek istiyorsanız, bu koku tam size göre! 

Lancome La Vie Est Belle Edp 30 Ml Kadın Parfüm

MjCare Miracle Foot Peeling Pack - Mjcare Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi 2'li

MjCare Miracle Foot Peeling Pack - Mjcare Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi 2'li

MjCare Miracle Foot Peeling Pack, ayak bakımınızı evde kolayca yapmanızı sağlayan çorap tipi peeling maskesi! Ölü derileri nazikçe arındırarak pürüzsüz ve yumuşacık ayaklara kavuşmanıza yardımcı olur. İçeriğindeki özel bileşenler sayesinde ayaklarınızı derinlemesine nemlendirir ve tazelenmiş bir his bırakır.

MjCare Miracle Foot Peeling Pack

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L’Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah

L’Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah

Kullanıcı yorumu;

Benim kirpiklerim dümdüz ve asla kıvrılmıyor ama bu mascara öyle bir şey ki kirpiklerimi hem çok güzel kıvırıyor hem de uzatıyor, bayıldım.

L’Oréal Paris Telescopic Maskara

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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