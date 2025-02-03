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Bugün İndirimde Neler Var? Shark Speedstyle 3-In-1'den NYX Marka Ürünlere 3 Şubat 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Shark Speedstyle 3-In-1'den NYX Marka Ürünlere 3 Şubat 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
03.02.2025 - 14:16

3 Şubat 2025 tarihinde alışveriş severler için harika fırsatlar kapıda! Shark Speedstyle 3In1'den NYX marka ürünlere kadar geniş bir yelpazede indirimler mevcut. Bu özel günün fırsatlarından yararlanmak isteyenler için, bugünün indirimlerinde neler olduğuna bir göz atalım. İster evinizin konforunda online alışveriş yapın, isterse mağazalarımızı ziyaret edin, bu fırsatları kaçırmayın! Günün fırsatlarını takip etmek ve en sevdiğiniz ürünleri indirimli fiyatlarla satın almak için bizi takip etmeye devam edin. Unutmayın, bu indirimler sadece bugüne özel!

Bu içerik 03.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. NYX Professional Makeup Brow Glue Kaş Maskarası & Jumbo Face Stick Aydınlatıcı

1. NYX Professional Makeup Brow Glue Kaş Maskarası & Jumbo Face Stick Aydınlatıcı

Seçili NYX ürünlerinde %30'dan başlayan indirimlere ve flaşlara ek 3 al 2 öde fırsatı!

NYX Professional Makeup Brow Glue Kaş Maskarası & Jumbo Face Stick Aydınlatıcı

2. Cool Halı Vetrina 3601 Krem Yumuşak Doku Halı

2. Cool Halı Vetrina 3601 Krem Yumuşak Doku Halı

Ürünlerde sepette %25 indirim!

Cool Halı Vetrina 3601 Krem Yumuşak Doku Halı

3. Kiehl's Ultra Nemlendirici Ve Avokado Göz Kremi Nem Ikilisi Seti

3. Kiehl's Ultra Nemlendirici Ve Avokado Göz Kremi Nem Ikilisi Seti

Kiehl'sın en sevilen seti tanışma fiyatıyla seni bekliyor. İkonik göz kremi avokado ve nem bombası Ultra Facial Krem ile tanışmanın tam zamanı!

Kiehl's Ultra Nemlendirici Ve Avokado Göz Kremi Nem Ikilisi Seti

4. COCOWISS CHOCOLATE Beyaz Çikolata Waffle & Krep & Pankek Sos 300gr

4. COCOWISS CHOCOLATE Beyaz Çikolata Waffle & Krep & Pankek Sos 300gr

Çikolata, waffle soslarında 4 al 3 öde!

COCOWISS CHOCOLATE Beyaz Çikolata Waffle & Krep & Pankek Sos 300gr

5. Shark Speedstyle 3-In-1 Air Saç Kurutma ve Şekillendirme Sistemi - Ipek Beyazı

5. Shark Speedstyle 3-In-1 Air Saç Kurutma ve Şekillendirme Sistemi - Ipek Beyazı

Premium fırsatı ile 7.499,00 TL.

Shark Speedstyle 3-In-1 Air Saç Kurutma ve Şekillendirme Sistemi - Ipek Beyazı

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6. Bella Maison Rafe Amerikan Servis 6'lı Naturel (35 Cm)

6. Bella Maison Rafe Amerikan Servis 6'lı Naturel (35 Cm)

2.159,99 TL yerine şimdi 550,80 TL.

Bella Maison Rafe Amerikan Servis 6'lı Naturel (35 Cm)

7. L'Oréal Paris Revitalift Filler Serum + Lazer Saf Retinol Gece Serumu Set

7. L'Oréal Paris Revitalift Filler Serum + Lazer Saf Retinol Gece Serumu Set

Şimdi sadece 1.699,00 TL.

L'Oréal Paris Revitalift Filler Serum + Lazer Saf Retinol Gece Serumu Set

8. Scrub Daddy Çift Yüzeyli Bulaşık Süngeri

8. Scrub Daddy Çift Yüzeyli Bulaşık Süngeri

306,25 TL'den 245 TL'ye düştü.

Scrub Daddy Çift Yüzeyli Bulaşık Süngeri

9. Marshall Emberton III BT Hoparlör, Blk&Brass

9. Marshall Emberton III BT Hoparlör, Blk&Brass

8.091,00 TL yerine şimdi 6.749,00 TL. 

Marshall Emberton III BT Hoparlör, Blk&Brass

10. Philips 7000 Serisi Saç Düzleştirici BHS732/00

10. Philips 7000 Serisi Saç Düzleştirici BHS732/00

İndirimle 3.274,00 TL.

Philips 7000 Serisi Saç Düzleştirici BHS732/00

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11. adidas TERREX ANYLANDER R.RDY Spor Ayakkabı

11. adidas TERREX ANYLANDER R.RDY Spor Ayakkabı

3.134,43 TL yerine şimdi 2.940,25 TL.

adidas TERREX ANYLANDER R.RDY Spor Ayakkabı

12. Philips BRE710/05 Islak Kuru Epilatör Set, 4 Aksesuar

12. Philips BRE710/05 Islak Kuru Epilatör Set, 4 Aksesuar

Şimdi sadece 1.599,00 TL.

Philips BRE710/05 Islak Kuru Epilatör Set, 4 Aksesuar

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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