Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 2 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

Telefon çantası olarak geçen bu çanta çok kullanışlı. Çok eşyanız yoksa bu çanta tam sizlik. Askılı çantayla dışarıda çok rahat edeceğiniz kesin. Ayarlanabilir askısı sayesinde kendinize göre ayarlamanız mümkün.

209 TL olan çanta Temu'da 227 TL.

QH-Shop Çanta

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