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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 2 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 2 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
02.02.2025 - 15:24

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 02.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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NymphFable Tuval

NymphFable Tuval

3'lü gelen bu tuvaller evinize çok yakışacak. 12x16 cm boyutlarındaki tuvaller çerçevesiz. Salon, oturma odası ya da yatak odası için uygun tuvaller evin dekoruna renk katacak.

368 TL olan tuval seti Temu'da 400 TL. 

NymphFable Tuval

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

BUFFER Kürdanlık

BUFFER Kürdanlık

Farklı model kürdanlıklardan olan bu ürün fotoğraf filmi şeklinde. Kürdanlarınızı eğlenceli şekilde saklamak ve sunmak için bu kutuyu alabilirsiniz.

77 TL olan kürdanlık Temu'da farklı modeli 154 TL.

BUFFER Kürdanlık

Petekoğlu Balmumu Mum

Petekoğlu Balmumu Mum

5 ayrı rengi olan mumlar çok tatlı. 40 tane gelen mumlarla evinizi renklendireceksiniz. Masanızı ya da odanızı daha şık ve güzel gösterecek mumlar ince uzun modelde.

325 TL olan mumların Temu'da kalın 4 tanesi 343 TL.

Petekoğlu Balmumu Mum

POBİ Kavanoz Seti

POBİ Kavanoz Seti

Her şey için kullanabileceğiniz kavanozlar küçük boy. 3 tane geldiği için çok kullanışlı. 8x4x4 cm boyutlarındaki kavanozlar evde çok işinize yarayacak. 

80 TL olan kavanozların benzeri Temu'da 388 TL.

POBİ Kavanoz Seti

QH-Shop Çanta

QH-Shop Çanta

Telefon çantası olarak geçen bu çanta çok kullanışlı. Çok eşyanız yoksa bu çanta tam sizlik. Askılı çantayla dışarıda çok rahat edeceğiniz kesin. Ayarlanabilir askısı sayesinde kendinize göre ayarlamanız mümkün.

209 TL olan çanta Temu'da 227 TL.

QH-Shop Çanta

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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DeFacto Kadın Espadril

DeFacto Kadın Espadril

Düz tabanlı bu espadril süet. Rahat ve şık ayakkabı özellikle yaza çok uygun. Rengi her kombine uyacak ayakkabıyı gören herkes nereden aldığınızı soracak!

Begendim şık ve rahat kaliteli duruyor simdilik.

759 TL olan ayakkabıya benzer bir ayakkabı Temu'da 873 TL.

DeFacto Kadın Espadril

MoonSing Uzaktan Kumanda Düzenleyici

MoonSing Uzaktan Kumanda Düzenleyici

Evde birçok uzaktan kumanda varsa dağınıklık oluyor. Bu düzenleyici sayesinde kumandaların hepsi düzgün şekilde duracak. 3 cebi olan kumanda organizeri ile televizyon, klima ya da uydu kumandalarını düzenli hale getirebilirsiniz.

309 TL olan düzenleyici Temu'da 444 TL.

MoonSing Uzaktan Kumanda Düzenleyici

Kimorn Dikdörtgen Güneş Gözlüğü

Kimorn Dikdörtgen Güneş Gözlüğü

Dikdörtgen gözlükler size yakışıyorsa bu modele de bir bakın deriz! Vintage model gözlüğün birçok rengi var. Unisex bir model olan gözlük güzel bir hediye de olabilir.

96 TL olan gözlüğün benzeri Temu'da 132 TL.

Kimorn Dikdörtgen Güneş Gözlüğü

GENIUS STORE Kadın Polar Boyunluk

GENIUS STORE Kadın Polar Boyunluk

Kışın boyunluklar dışarıda iyi oluyor. Polar olduğu için boynunuzu sıcacık tutuyor. Gri renkli olduğu için her şeyin üstüne takabiliyorsunuz. En soğuk havalarda bu boyunluk sizi sıcak tutacak.

199 TL olan boyunluklar Temu'da 240 TL.

GENIUS STORE Kadın Polar Boyunluk

LMZ Modern Mama Su Kabı Standı

LMZ Modern Mama Su Kabı Standı

Kedi veya küçük ve orta ırk köpekler için uygun standın 2 kabı var. Mama ve su kabı olarak kullanabileceğiniz stand yükseltilmiş bir model. İkili olduğu için çok kullanışlı. Çelik kaplar hayvanlarınız için ideal ürünler.

725 TL olan stand Temu'da 875 TL.

LMZ Modern Mama Su Kabı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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