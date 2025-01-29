Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 29 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

Farklı kırlentleri seviyorsanız buna bayılacağınız kesin. Tilki tasarımlı yastık koltuklarınıza çok yakışacak. 40x40 cm boyutlarındaki yastık hem şık hem rahat.

%14 indirime giren yastık 214 TL, Temu'da ise başka modeli 367 TL.

Hediyesepeti Dekoratif Yastık

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