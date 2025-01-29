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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 29 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 29 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
29.01.2025 - 12:30

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 29.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Hediyesepeti Dekoratif Yastık

Hediyesepeti Dekoratif Yastık

Farklı kırlentleri seviyorsanız buna bayılacağınız kesin. Tilki tasarımlı yastık koltuklarınıza çok yakışacak. 40x40 cm boyutlarındaki yastık hem şık hem rahat. 

%14 indirime giren yastık 214 TL, Temu'da ise başka modeli 367 TL.

Hediyesepeti Dekoratif Yastık

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Sticker Master Dekoratif Beton Aile Figürü

Sticker Master Dekoratif Beton Aile Figürü

4 kişilik aile teması olan biblolar evinize çok yakışacak. Dayanıklı biblolar evinizi güzelleştirmeye yardımcı oluyor. 

180 TL olan figürlerin benzeri Temu'da 518 TL.

Sticker Master Dekoratif Beton Aile Figürü

VEJLE Kadın Çantası

VEJLE Kadın Çantası

Böyle sert bez çantaları seviyorsanız almanız gereken çanta bu! Modern tasarımı olan çanta yeşil renginde. Uzun ömürlü çanta kombinlerinize çok yakışacak.

199 TL olan çantanın benzeri Temu'da 235 TL.

VEJLE Kadın Çantası

Güvenal Hera Ultrasoft Bornoz

Güvenal Hera Ultrasoft Bornoz

Unisex model bornoz yumuşacık. Çeyizlik olarak da düşünebileceğiniz bornozun rengi çok güzel duruyor. %100 pamuk olan bornoz hızlıca kuruyabiliyor.

400 TL olan bornoz Temu'da 434 TL.

Güvenal Hera Ultrasoft Bornoz

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

At Biblo

At Biblo

Evde süs eksiğiniz varsa bu bibloyu alabilirsiniz. At şeklindeki biblo evinizin en güzel parçalarından biri olacak. 

196 TL olan biblonun başka şekillisi Temu'da 339 TL. 

At Biblo

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ATA HOME Cama Asılan Kedi Yatağı

ATA HOME Cama Asılan Kedi Yatağı

Cama asabileceğiniz bu yatak vantuzlu. Kedilerin en sevdiği yerlerden olan camın önüne koyacağınız yatakla çok mutlu olacakları kesin. 

kedimiz standart boyutlardan küçük olduğu için rahatça sığdı ve çok rahat etti. Sağlam duruyor. Kurulum çok az zorladı ama hallettik. Onun da artık bir evi var

529 TL olan kedi yatağının Temu'da cama asılmayanı 949 TL.

ATA HOME Cama Asılan Kedi Yatağı

FOROREH Mendil Kutusu

FOROREH Mendil Kutusu

Mendilleri koymak için bir kutuya ihtiyacınız varsa bu kutuyu alabilirsiniz. Bambu kutusuyla şık bu kutuyu masanıza koyabileceksiniz. 23x12x8 cm boyutlarındaki kutu ile peçeteleri almak çok kolay!

235 TL olan mendil kutusunun hasırı Temu'da 255 TL.

FOROREH Mendil Kutusu

Meturas Mutfak Cam Baharatlık Seti

Meturas Mutfak Cam Baharatlık Seti

3 tane gelen baharatlık seti cam. Kapakları olan baharatlık, standıyla çok şık duruyor. 250 ml'lik baharatlıklara istediğinizi koyabileceksiniz. Standlı olduğu için çok temiz duruyor.

625 TL olan baharatlık seti Temu'da 845 TL.

Meturas Mutfak Cam Baharatlık Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

DeFacto Relax Fit Çizgili Kazak

DeFacto Relax Fit Çizgili Kazak

Çizgili kazakların modelleri çok hoş duruyor. Kışın kot pantolon üzerine giyebileceğiniz kazağın size çok yakışacağı kesin. Beyaz ve siyah iki ayrı rengi olan kazak çok şık bir parça.

395 TL olan kazağın lacivert çizgilisi Temu'da 421 TL.

DeFacto Relax Fit Çizgili Kazak

Senders Plaj Battaniyesi

Senders Plaj Battaniyesi

Plaja gidiyorsanız bu örtü size lazım. Su geçirmeyen kumaşı sayesinde oldukça kullanışlı. 180x200 cm boyutlarındaki örtü küçülüyor ve kolayca her yere taşınabiliyor. Bu ürünü plajda dışında piknik için de kullanabilirsiniz.

Çok güzel ve kaliteli bir ürün. Kesinlikle tavsiye ederim.

152 TL olan plaj battaniyesi Temu'da 174 TL.

Senders Plaj Battaniyesi

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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