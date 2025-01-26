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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 26 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 26 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
26.01.2025 - 12:46

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 26.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Kısa Kollu Tişört

Kısa Kollu Tişört

Baskılı tişört mor rengiyle canlı duruyor. Kısa kollu modeliyle yaza çok uygun. Beğenerek giyeceğiniz tişört şortlarla çok güzel duruyor.

Çok tatliş. Tam yazlık ve şortluk. Rahat kalıp.

148 TL olan tişört Temu'da 209 TL.

Kısa Kollu Tişört

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

WONAVEHY Güneş Gözlüğü

WONAVEHY Güneş Gözlüğü

Güneş gözlüğü olmadan yaz geçmiyor. Yazın çok rahat edeceğiniz güneş gözlüğü tarzınızı tamamlayacak. Vintage bir tarzı olan gözlük hem erkekler hem kadınlar için uygun.

119 TL olan gözlük Temu'da 149 TL.

WONAVEHY Güneş Gözlüğü

AMAZON

Ottoson Premium Dekoratif Runner

Ottoson Premium Dekoratif Runner

Dijital baskılı runner masasınızı daha şık gösterecek. Masaya koyarak dekoratif bir görünüm elde edebileceğiniz runner çok şık duruyor. 

170 TL olan runnerın tek renklisi Temu'da 175 TL.

Ottoson Premium Dekoratif Runner

AMAZON

DECORITA Cam Kesme Tahtası

DECORITA Cam Kesme Tahtası

Mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak kesme tahtası saydam. 30x40 cm boyutlarındaki kesme tahtası mutfakta sebze ve meyve keserken çok yardımcı olacak.

Tahtadan daha kullanışlı gerçekten çok beğendim sadece biraz büyük o kadar.

349 TL olan kesme tahtası Temu'da 412 TL.

DECORITA Cam Kesme Tahtası

AMAZON

Bagg Kanvas Çanta

Bagg Kanvas Çanta

Kanvas çantalar çok şık duruyor. Çift tarafı baskılı çantanın üzerinde gazete deseni var. Fermuarlı olduğu için kullanımı çok daha kolay.

200 TL olan çanta Temu'da 207 TL. 

Bagg Kanvas Çanta

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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THERESE Vintage Battaniye

THERESE Vintage Battaniye

Battaniye seviyorsanız bu modeli de beğenebilirsiniz. 210x70 cm boyutlarındaki halının etnik deseni var. Evde sıcacık hissetmek için bu battaniye şart. Kalın olduğu için dışarı için de uygun.

715 TL olan battaniyenin farklı modeli Temu'da 1.043 TL.

THERESE Vintage Battaniye

AMAZON

DeFacto Mia Jean Pantolon

DeFacto Mia Jean Pantolon

İspanyol paça pantolonlar çok güzel duruyor. Normal beli olan jeanin size çok yakışacağı kesin. Siyah renkli jean her şeyle kombinlenebiliyor. 

479 TL olan pantolon Temu'da 524 TL.

DeFacto Mia Jean Pantolon

AMAZON

Liitata Kadın Elastik Kemer

Liitata Kadın Elastik Kemer

Kemerlerle kombinlerinizi tamamlamayı seviyorsanız bu kemeri de beğenebilirsiniz. Kahverengi kemer geniş model. Elastik yapısıyla her şeye uydurabiliyorsunuz.

163 TL olan kemerin Temu'da incesi 186 TL.

Liitata Kadın Elastik Kemer

AMAZON

Encasa Homes Yastık Kılıfları

Encasa Homes Yastık Kılıfları

2 parça gelen yastık kılıfları 40x40 cm. Turuncu rengiyle içinizi açacak kılıflar pamuk. Yıkanabildiği için kolayca temizleyebiliyorsunuz. Fermuarı gizli olduğu için kötü bir görüntü olmuyor.

196 TL olan yastık kılıfları Temu'da 358 TL.

Encasa Homes Yastık Kılıfları

AMAZON

Boğazlı Kazak

Boğazlı Kazak

Boğazlı kazaklar kış için uygun. Farklı renkleri olan kazağın her renginin dolapta olmasını isteyeceksiniz. Beyaz rengi her şeye uyan kazakla en güzel kombinleri siz yapacaksınız. 

Yumuşak bi triko, kolundaki düğmeler çok şık duruyor

438 TL olan kazak Temu'da 441 TL.

Boğazlı Kazak

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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