Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 26 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

Kanvas çantalar çok şık duruyor. Çift tarafı baskılı çantanın üzerinde gazete deseni var. Fermuarlı olduğu için kullanımı çok daha kolay.

200 TL olan çanta Temu'da 207 TL.

Bagg Kanvas Çanta

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