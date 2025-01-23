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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 23 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 23 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
23.01.2025 - 23:23

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 23.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Crazoo Vahşi Hayvanlar

Crazoo Vahşi Hayvanlar

Vahşi hayvanların olduğu bu sete çocuğunuz bayılacak. Çocuğunuz hayvanlara ilgiliyse bu oyuncağı da çok sever bizce.

Fiyatına göre gayet yeterli.

179 TL olan set Temu'da 255 TL.

Crazoo Vahşi Hayvanlar

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Katlanır Kova

Katlanır Kova

Katlanır kova evde çok işinize yarayacak. Evde birçok amaçla kullanabileceğiniz kovayla işiniz bittiğinde katlayıp saklayabiliyorsunuz. Plastik kova oldukça dayanıklı.

546 TL olan kova Temu'da 581 TL.

Katlanır Kova

AMAZON

Nehir Eşarp Fular

Nehir Eşarp Fular

50x50 cm boyutundaki fular çok şık bir model. Başınıza ya da boynunuza takabileceğiniz fular ipek saten kumaş. Yıkanabilir fuların renkleri çok güzel.

119 TL olan fuların farklı modeli Temu'da 197 TL.

Nehir Eşarp Fular

AMAZON

MEZHEN İtfaiyeci Pasta Dekorasyonu

MEZHEN İtfaiyeci Pasta Dekorasyonu

İtfaiye dekorunu seven bir çocuğunuz varsa bu pasta süsü tam onluk! Pastanızı dekore ederken kullanabileceğiniz süsler her çocuğun çok hoşuna gider, eminiz. 

213 TL olan dekorlar Temu'da 221 TL.

MEZHEN İtfaiyeci Pasta Dekorasyonu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

DeFacto Ajur Kazak

DeFacto Ajur Kazak

Bisiklet yaka kazak oversize model. Rengine ayrı üzerinde duruşunuza ayrı bayılacağınız kazak rahat olduğu kadar şık bir kazak. Kotlarla kombinlenebilecek kazağı gören herkes çok beğenecek.

519 TL olan kazak Temu'da limon desenlisi 586 TL.

DeFacto Ajur Kazak

AMAZON
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Peluş Uzun Kollu Tulum

Peluş Uzun Kollu Tulum

Yumuş yumuş bu tulum çok güzel. Uzun kollu tulumla bebeğiniz çok tatlı olacak. Çocuğu olan bir arkadaşınıza da hediye olarak alabileceğiniz tulumu herkesin beğeneceği kesin.

365 TL olan tulum Temu'da 686 TL.

Peluş Uzun Kollu Tulum

AMAZON

AEE Bambu Çamaşır Sepeti

AEE Bambu Çamaşır Sepeti

Çift bölmeli çamaşır sepeti 100 litre. 52x63x32 cm boyutlarındaki çamaşır sepetinin bir bölmesini siyah kıyafetler, diğer bölmesini açık renkler için kullanabilirsiniz. Bambu olduğu için şık duran çamaşır sepeti katlanabiliyor.

899 TL olan çamaşır sepeti Temu'da 1.049 TL.

AEE Bambu Çamaşır Sepeti

AMAZON

YunHan Musluk Emici Mat

YunHan Musluk Emici Mat

Musluğa takılan mat emici yapısıyla mutfaklarda çok kullanışlı. Musluğun etrafında su birikmesini engelleyen mat, musluk kısmının çok daha temiz görünmesini sağlıyor. 

Fiyatına göre çok uygun kaliteli çok güzel dağınıkları topladı herkese tavsiye ederim.

85 TL olan mat Temu'da 268 TL.

YunHan Musluk Emici Mat

AMAZON

Orvilly Sırt Çantası

Orvilly Sırt Çantası

Seyahat ederken çok kullanacağınız sırt çantasını günlük olarak da kullanmak mümkün. 13.3-14 inç bilgisayarlar için uygun çanta ile rahat rahat gezebileceksiniz.

Okulda kullanması için eşime aldım. Her gün bilgisayarını taşıyor. oldukça memnun. malzeme kalitesi gayet güzel. günlük kullanım için tavsiye edilir.

Fırsat ürünü olan sırt çantası 629 TL, Temu'da ise başka bir seyahat çantası 986 TL.

Orvilly Sırt Çantası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Ödül Maması Bulma Oyuncağı

Ödül Maması Bulma Oyuncağı

Köpekler için tasarlanan oyuncak çok eğlenceli. İnteraktif oyuncak sayesinde köpeğiniz hem eğlenecek hem de enerji harcıyor. Hareket edince ses çıkardığı için köpeklerin dikkatini çekiyor. 

107 TL olan oyuncak Temu'da 173 TL.

Ödül Maması Bulma Oyuncağı

AMAZON

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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