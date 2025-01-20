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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 20 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 20 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 12:53

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 20.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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ONLY ONLANNA Şapka

ONLY ONLANNA Şapka

Pembe rengiyle tatlı şapkanın beyaz rengi de var. Kışın üşümemek için alabileceğiniz şapkanın size yakışacağına eminiz! Yumuşak yapısı ve kaliteli duruşuyla bu şapka kışın favorisi olacak.

247 TL olan şapka Temu'da 327 TL.

ONLY ONLANNA Şapka

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Ayakkabı Yıkama Filesi

Ayakkabı Yıkama Filesi

Ayakkabılarınızı makinede yıkamak için bu fileye ihtiyacınız var. Fermuarlı yapısıyla kullanımı kolay file ile ayakkabılarınızı yıkarken ayakkabılarınızı koruyabiliyorsunuz.

109 TL olan file Temu'da 168 TL.

Ayakkabı Yıkama Filesi

AMAZON

NOENNULL Toz Alma Aleti

NOENNULL Toz Alma Aleti

Evde tozları alırken ihtiyacınız olacak toz alma aleti deve kuşu tüyünden yapılmış. Sapından tutarak toz alabileceğiniz bu alet her eve lazım diyebiliriz. Evde toz bırakmayacak toz alma aleti uzun ömürlü bir ürün!

607 TL olan toz alma aleti Temu'da 621 TL.

NOENNULL Toz Alma Aleti

AMAZON

Makri Home Banyo Seti

Makri Home Banyo Seti

5'li bu set banyonuz için ideal. Hem şık hem kullanışlı set beyaz renginde. Beyaz rengiyle her banyoya uyuyor. Amazon'un Seçimi bu banyo seti çok kaliteli duruyor. 

Ürün fiyatına göre çok kaliteli. Setin içeriğinde banyoda gerekebilecek tüm parçalar var. Paketin içinden çıkan parçalarda herhangi bir kırık veya çizik yoktu. Paketleme de gayet temiz yapılmıştı.

269 TL olan banyo seti Temu'da 280 TL.

Makri Home Banyo Seti

AMAZON

Atbyhome Bambu Banyo Paspası

Atbyhome Bambu Banyo Paspası

Kaymaz tabanı ile banyolarda güvenle kullanabileceğiniz paspas 40x60 cm boyutlarında. Bambu paspas şıklığıyla da banyonuza renk katacak. Duşun önüne koyabileceğiniz paspas sayesinde banyonuz hem daha güzel görünüyor hem de kaymayı engelliyor.

449 TL olan paspas Temu'da 687 TL.

Atbyhome Bambu Banyo Paspası

AMAZON
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DeFacto Regular Fit Penye Tişört

DeFacto Regular Fit Penye Tişört

Beyaz tişörtleri seviyorsanız bu da hoşunuza gidebilir. Yazın çok sık giyeceğiniz tişörtün yakası bisiklet yaka. Şortlar ya da eteklerle giyebileceğiniz tişört size çok yakışacak.

199 TL tişörtün Temu'da başka baskı modellisi 219 TL.

DeFacto Regular Fit Penye Tişört

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

DeFacto Relax Fit Kimono

DeFacto Relax Fit Kimono

Kimonolar artık çok moda. Çok rahat olan kimonoyu siz de çok beğeneceksiniz. Siyah rengiyle her kombinize yakışacak kimono hem rahat hem çok kullanışlı.

489 TL olan kimononun farklı modeli Temu'da 490 TL.

DeFacto Relax Fit Kimono

AMAZON

YGNNBC Faraş ve Süpürge Seti

YGNNBC Faraş ve Süpürge Seti

Uzun saplı olduğu için kullanışlı faraş ve süpürge setini evde ya da dışarıda kullanabilirsiniz. Dayanıklı set sayesinde süpürmek çok kolaylaşıyor. 

592 TL olan set Temu'da 596 TL.

YGNNBC Faraş ve Süpürge Seti

AMAZON

Serstil Mini Jüt Sepet

Serstil Mini Jüt Sepet

3'lü gelen seti her şeyde kullanmanız mümkün. Jüt sepetler çok şık parçalar. Evinizin havasını değiştirecek sepetler size yer açıyor. 12x11x7 cm boyutlarındaki sepetler eviniz için ideal ürünler.

189 TL olan sepetler Temu'da 234 TL.

Serstil Mini Jüt Sepet

AMAZON

Feegow Dökme Demir Tava

Feegow Dökme Demir Tava

20 cm'lik tava her mutfağa gerek. Döküm tavada lezzetli yemekler yapabileceksiniz. Açık havada pişirmeye de uygun tava ile her seferinde mükemmel yemekler yapabileceksiniz.

872 TL olan tava Temu'da 989 TL.

Feegow Dökme Demir Tava

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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