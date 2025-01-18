Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

Elsa'yı seven bir çocuğunuz varsa o zaman bu kostüme bayılacağı kesin. Elsa'nın elbisesi, tacı, eldiveni ve daha birçok şey olan sete çocuğunuzun bayılacağına eminiz.

Elsa hayranı kızım için aldım, çok beğendi ve neredeyse her gün giyinmek istiyor. Set olarak eksiksiz. Kumaşı ise tamamen sentetik olduğundan sıcak günlerde biraz sorun oluyor (çıkarırken yapışma, terletme vs)

413 TL olan kostüm Temu'da 554 TL.

URAQT ELSA Kostüm

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