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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
18.01.2025 - 18:01

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 18.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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URAQT ELSA Kostüm

URAQT ELSA Kostüm

Elsa'yı seven bir çocuğunuz varsa o zaman bu kostüme bayılacağı kesin. Elsa'nın elbisesi, tacı, eldiveni ve daha birçok şey olan sete çocuğunuzun bayılacağına eminiz.

Elsa hayranı kızım için aldım, çok beğendi ve neredeyse her gün giyinmek istiyor. Set olarak eksiksiz. Kumaşı ise tamamen sentetik olduğundan sıcak günlerde biraz sorun oluyor (çıkarırken yapışma, terletme vs)

413 TL olan kostüm Temu'da 554 TL.

URAQT ELSA Kostüm

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

NIIMBOT D110 Etiketleme Makinesi

NIIMBOT D110 Etiketleme Makinesi

Etiket seviyorsanız bu makineye bayılacağınız kesin. Bluetooth ile telefonunuza bağlayarak istediğiniz şekilde etiket yapabiliyorsunuz. Küçük olduğu için her yere yanınızda taşıyabilirsiniz.

Etiketleme işini çok pratik şekilde çözdü.

795 TL olan etiket makinesi Temu'da 1.039 TL.

NIIMBOT D110 Etiketleme Makinesi

AMAZON

Slazenger AESON Sneaker

Slazenger AESON Sneaker

Erkekler için tasarlanan sneaker çok şık duruyor. Şık olmanın yanında rahat da olan ayakkabıyı günlük olarak kullanmak mümkün.

Fiyatını göz önünde bulundurursak bu fiyata kalitesiz markalar almak yerine hem konforludur hem marka bi model almak daha iyi.Tam kalıbınızı alabilirsiniz.

472 TL olan ayakkabı Temu'da 519 TL.

Slazenger AESON Sneaker

AMAZON

Ece Ekspres Kadın Günlük Bot

Ece Ekspres Kadın Günlük Bot

Kış geldiğinde botlar ortaya çıkıyor. Bu şık bot günlük olarak giyilebilecek bir model. Rahat olduğu için yürürken zorlanmıyorsunuz. 

734 TL olan bot Temu'da 754 TL.

Ece Ekspres Kadın Günlük Bot

AMAZON

BELLIVERA Kadın Deri Ceket

BELLIVERA Kadın Deri Ceket

Motor ceketlerini seviyorsanız bu deri ceketi de seveceğiniz kesin. Cepli ve önü fermuarlı ceket çok kullanışlı. İster gece ister gündüz giyebileceğiniz ceket kısa model. 

pu malzemeden üretilmiş ama hissiyatı çok iyi eşim için tasarımını beğendiğim için almıştım ve beni şaşırtmadı eşim severek giyiyor.

523 TL olan ceket Temu'da 720 TL.

BELLIVERA Kadın Deri Ceket

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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DeFacto Discovery Channel Pelüş Yelek

DeFacto Discovery Channel Pelüş Yelek

Oversize yelek kış için ideal. Yumuşak ve kabarık modeli olan peluş yelek kahve tonlarında. Dışarıda giymeye uygun yeleğin dik yakası var. Oversize modeli olan yeleğe herkes bayılacak.

%11 indirime giren yelek 724 TL, Temu'da ise 748 TL.

DeFacto Discovery Channel Pelüş Yelek

AMAZON

YQHWLKJ Kaymaz Paspas

YQHWLKJ Kaymaz Paspas

Sevimli hayvanlı paspas 40x60 cm. Kaymaz yapısı olduğu için banyoda kullanılabiliyor. Yıkanabilir yapısı olan paspas evinize çok yakışacak. 

293 TL olan paspas Temu'da 318 TL.

YQHWLKJ Kaymaz Paspas

AMAZON

Kissral Çocuk Önlüğü ve Şef Şapkası Seti

Kissral Çocuk Önlüğü ve Şef Şapkası Seti

4-12 yaş için uygun setin içinde önlük ve şef şapkası var. Ayarlanabilir olduğu için çocuğunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Çocuğunuzla mutfakta vakit geçirmek için bu seti alın deriz!

102 TL olan set Temu'da 132 TL.

Kissral Çocuk Önlüğü ve Şef Şapkası Seti

AMAZON

Jaotto Koltuk Kılıfı

Jaotto Koltuk Kılıfı

3 kişilik koltuk için tasarlanan kılıf tek parça geliyor. Yıkanabilir yapısı olan kılıf evde kedi veya köpek varsa size şart. Koltuklarınızı korumak için alabileceğiniz kılıfın altı lastikli olduğu için tam sarıyor.

Koltuklara tam uydu ölçüler uyuyor. Kumaş çok güzel.

493 TL olan kılıf Temu'da 509 TL.

Jaotto Koltuk Kılıfı

AMAZON

Koton Çizgili Sweatshirt

Koton Çizgili Sweatshirt

Kapüşonlu sweatshirtün farklı bir modeli var. Kolunda çizgiler olan sweatshirt çok kullanışlı. Günlük olarak giyebileceğiniz sweatshirtü kotlarla kombinleyebilirsiniz.

345 TL olan sweatin Temu'da benzeri 584 TL.

Koton Çizgili Sweatshirt

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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