onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Elektronik , Ev Yaşam
BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Pratik Elektronik Eşyalar

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Pratik Elektronik Eşyalar

mulan
mulan - Onedio Üyesi
17.01.2025 - 13:10

Evde işinize yarayacak birçok ürün var. Sizin için seçtiğimiz ürünlerle hayatınız kolaylaşacak. Peki ne bu pratik ürünler gelin birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 17.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Philips Powerbank

Philips Powerbank

Powerbankler hayatı kolaylaştırıyor. Dışarıda özellikle çok işi olanlar için powerbank şart. 10000 mAh gücündeki powerbank gayet yeterli. Pil seviyesini ışıklı gösterdiği için rahatça takip edebiliyorsunuz.

Ürünü beğendim kaliteli👍 Şık ve güzel bir tasarımı var. Orijinal kutusunda ve güzel paketlenmiş şekilde elime ulaştı 😊Içinden küçük bir de kablo çıkıyor (ama kısa). 4 tane sarj durumunu belli eden ışıklar var. 3000 mAh bataryası olan Galaxy J5 (16) model telefonumu 2 saatte %100 şarj etti. Powerbank'in kendisinin şarj olması ise 5-6 saat sürer tahminimce. Kitapçığında 3 yıl kadar kullanım ömrü olduğu yazıyor ama bu fiyatlara tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim 👍💯

Philips Powerbank

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Grundig Çay Makinesi

Grundig Çay Makinesi

1,8 litre olan çay makinesinin cam demliği var. Evde çok sık çay demliyorsanız bu makine tam sizlik. Çayınızı en lezzetli şekilde yapacak makine sayesinde çay saatleriniz çok daha lezzetli geçecek.

Ürün görseldeki gibi . Kullanılan malzeme kaliteli ve şık. Buradaki yorumlar önemli ben ürün alırken yorumlara dikkat edelim . Sessiz ve kısa sürede kanama ya ulaşıyor.  Memnunum.

Grundig Çay Makinesi

HEPSİBURADA

Techfit Dijital Mutfak Terazisi

Techfit Dijital Mutfak Terazisi

Hassas mutfak terazisi tarif yapmayı kolaylaştırıyor. 5 kilo ölçen terazinin LED ekranı var. İnce terazi mutfağınıza çok yakışacak. Şık tasarımı olan terazi ile yaptığınız her tarif mükemmel olacak!

30 günün en düşük fiyatı olan mutfak terazisi 234 TL.

Techfit Dijital Mutfak Terazisi

HEPSİBURADA

Daphnela Akıllı Termos

Daphnela Akıllı Termos

LED ekranı olan termos 500 ml. Dışarıda bir şeyler içmenizi sağlayacak termosun sıcaklık göstergesi var. Bu sayede içeceğinizin kaç derece sıcaklıkta olduğunu görebiliyorsunuz. Yalıtımı yüksek olduğu için içecekleriniz uzun süre istediğiniz sıcaklıkta kalıyor.

328 TL olan termos kaçmaz fiyatta!

Daphnela Akıllı Termos

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Loobex Hava Nemlendirici Buhar Makinesi

Loobex Hava Nemlendirici Buhar Makinesi

Buhar makineleri evlerde çok sık kullanılmaya başladı. Havayı nemlendiren buhar makinesi evde sizi rahatlatacak. 3 kademesi olan buhar makinesini istediğiniz şekilde ayarlayabileceksiniz.

Almak isteyenlere kesinlikle öneriyorum tam 1 gündür orta derecede açık olmasına rağmen tankın daha yarısı dolu ikinci fotoğrafta da çıkan buhar görülüyor ve oldukça sessiz çalışıyor iyi ki almışımm ✨️

Sepette özel fiyatı olan buhar makinesi 1.099 TL.

Loobex Hava Nemlendirici Buhar Makinesi

HEPSİBURADA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Roborock Q7 Max Akıllı Robot Süpürge

Roborock Q7 Max Akıllı Robot Süpürge

Robot süpürgeler evlerde artık en büyük yardımcımız. Dışarıdayken bile çalıştırıp evinizi temizleyebiliyorsunuz. Temizliğe artık daha az vakit harcayacağınız için zamanınız size daha çok kalıyor.

Bir kaç gün kullandıktan sonra bu yorumu yapıyorum. Kargo gayet hızlıydı paketleme güzeldi teşekkürler satıcı. Makine çok çok iyi temizliyor. haritalama bi tık sıkıntılı geldi bana. Çözüm yolu olarakta o haritalarken peşinden gezdim yol gösterdim :) şarj kablosuda kısa bu arada.

Roborock Q7 Max Akıllı Robot Süpürge

HEPSİBURADA

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite

Bluetooth kulaklıklar rahatlığı sevenlerin bayıldığı ürünlerden. Xiaomi Redmi Buds 4 Lite, kaliteli kulaklık modellerinden. Hem rahat hem şık kulaklığın şarj kutusuyla 20 saate yakın pil ömrü var.

Bu fiyata bu performans ancak tebrik edilir. Teslim alalı 1 hafta oluyor hala şarjı bitmedi. Beklentim çok yüksek değildi ama beni şaşırttı ve sevdirdi kendini. Kulağı acıtmıyor yormuyor.. kulaklığı kabından çıkarma ve kulağıma takma süremde telefonla eşleşiyor. Çok iyi, tebrikler 👏🏻 boyutlarının anlaşılabilmesi için kalemle birlikte fotoğraf koyuyorum

567 TL'ye düşen kulaklıkları almak için şimdi tam sırası!

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite

HEPSİBURADA

JBL Go 2 IPX7 Bluetooth Hoparlör

JBL Go 2 IPX7 Bluetooth Hoparlör

Su geçirmez yapısı olan bluetooth hoparlör turuncu rengiyle çok tatlı. Her yere taşıyabileceğiniz hoparlör ile dışarıda da müzik dinlemeniz mümkün olacak. 2.5 saate şarj olan hoparlörle 5 saat boyunca müzik dinlenebiliyor.

JBL Go 2 IPX7 Bluetooth Hoparlör

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Xiaomi Mi 2 Akıllı Tartı

Xiaomi Mi 2 Akıllı Tartı

Akıllı tartılar her eve lazım. Kilonuzu ölçerken yanında yağ ve daha birçok değeri ölçebiliyorsunuz. Egzersiz yapıyorsanız bu tartı size lazım. 

arkadaşlar, egzersiz yapan, sağlıklı yaşamayı kafaya takan insanlar için biçilmiş kaftan. spor salonlarındaki ölçüm yapan makineler ile arasında muazzam bir sapma yok. malzeme kalitesi çok iyi. uygulama ile konuşabiliyor ve sonuçları telefonunuzda görebiliyorsunuz. sadece satıcının kargo firmasını değiştirmesi lazım. istanbuldan çerkezköye kargo 10 günde gelir mi ? Terazinin ayakları olsa daha hızlı gelirdi..

Xiaomi Mi 2 Akıllı Tartı

HEPSİBURADA

Heaven House Projeksiyon

Heaven House Projeksiyon

Her yere taşıyabileceğiniz projeksiyonla boş duvar bulduğunuz her an film izleyebileceksiniz. Minik yapısıyla taşıması da çok kolay. Görüntü kalitesi de oldukça iyi projeksiyon çok hoşunuza gidecek.

Çok güzel gerçekten çok iyi gönül rahatlığı ile alın çok memnun kalırsınız

Heaven House Projeksiyon

HEPSİBURADA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

S-Link Swapp Akıllı Priz

S-Link Swapp Akıllı Priz

Akıllı prizler artık çok yaygın. Uygulaması üzerinden istediğiniz gibi kullanacağınız akıllı prizi sesli komutla da yönetebiliyorsunuz.

Ürünü çok beğendim farklı markada aldım fakat aldığım farklı marka elektirik kesintisi sonrası kendisi açmıyordu, bu durumdan dolayı slink sl 01 model ürünü 2 kez aldım, ayrıca wifi açık olmasa bile programlama çalışıyor otomatik açılma kapanma vs. Son olarak ürünü nb bilişimden aldım, kullanılmış ürün gönderdiler, hemde baya kullanılmış seri numarası neredeyse silinmişti klavuz vs hiç bişi yoktu kutu yırtık ve yıpranmıştı, hepsiburda sayesinde iadem sorunsuz bir şekilde halledildi

S-Link Swapp Akıllı Priz

HEPSİBURADA

Ttec Aircharger Quattro Şarj Standı

Ttec Aircharger Quattro Şarj Standı

Aynı anda 3 cihazı şarj edebilen stantta iPhone, Apple Watch, Airpods şarj edebiliyorsunuz. Hızlı şarj eden stand kablosuz olduğu için kullanımı çok kolay.

Ürün çok süper. Çok hızlı geldi. Tahminimden çok daha sıkı tutuyor. Çok güven veriyor. Çokta güzel şarz ediyor. Arka aydınlatması bir harika ve üç kademeli. Teşekkürler.

Ttec Aircharger Quattro Şarj Standı

HEPSİBURADA

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın