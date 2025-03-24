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"Söz Bitti": RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Protestolarla İlgili Kanallara Yönelik Sert Bir Açıklama Yaptı!

"Söz Bitti": RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Protestolarla İlgili Kanallara Yönelik Sert Bir Açıklama Yaptı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.03.2025 - 12:03

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde bir iftar programı düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte iftara katılan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bir konuşma yaptı. 

Konuşmasında Saraçhane ve Ankara'daki eylemlerin kanallarda engellenmesi üzerine de açıklamalarda bulunan Şahin 'Açık ve net söyleyeyim: Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz' ifadelerini kullandı.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde kanallara yönelik açıklamalarda bulundu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde kanallara yönelik açıklamalarda bulundu.

Şahin, açıklamasında yasa dışı faaliyetlerde bulunan, halkı sokağa teşvik eden ve yasadışı örgütlerin temsilcisi gibi hareket eden yorumcuları yayınlayan kuruluşlara karşı sert tedbirler alınacağını duyurdu. Bu tedbirler, uzun süreli yayın yasaklarından, son noktada lisans iptaline kadar gidebilecek ciddi yaptırımlar içeriyor.

Geçtiğimiz X hesabından bir paylaşımda bulunan Şahin, "Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!" başlığını atmıştı.

Geçtiğimiz X hesabından bir paylaşımda bulunan Şahin, "Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!" başlığını atmıştı.

Paylaşımında 'Daha önce de belirttiğimiz üzere; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca yürütülen soruşturmalarla ilgili medyamızın itidal ile hareket etmesi,

Taraflı ve gerçek dışı haberlere değil yetkililerden gelen resmî bilgi ve açıklamalara yer vermeleri, kanun ve ilke kararlarına uygun yayıncılık yapmaları hususunda gerekli uyarıları yapmış, akabinde de kanunlara uyumayan yayıncı kuruluşlarla ilgili ilk Üst Kurul toplantımızda en üst sınırdan program durdurmalara varan müeyyideler uygulamıştık.

Belirtmek isterim ki; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına, emniyet personeli ile kolluk kuvvetlerine hakaret hatta tehditlere varan ifade ve yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur.' ifadelerini kullanmıştı.

'Kalpten Kalbe Hep Birlikte' iftar programına katılan Ebubekir Şahin bu kez daha sert bir açıklama yaptı.

'Kalpten Kalbe Hep Birlikte' iftar programına katılan Ebubekir Şahin bu kez daha sert bir açıklama yaptı.

'Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz' ifadelerini kullanan Şahin, 'Bu konuda çok eleştirildiğimizi biliyorum ama herhangi bir uyarıda bulunmadan yanlışları yapmalarına izin vererek, toplumu kin ve nefrete, öfkeye sevk ederek, özellikle toplumumuzu yatıştırması gereken, sağduyulu şekilde açıklamalar yapması gereken insanların, bu açıklamaları yapmadığı bir yerde asayişi sağlamaya çalışan polisimizi, kolluk kuvvetlerimizi hedef gösteren ve bunu canlı yayın şeklinde veren televizyonlarımızı uyarmamalı mıydık? En büyük davalardan biri gibi gösterilen, nihayetinde de sonucunda da birtakım tutuklamalarla birlikte birtakım başka uygulamalarla sonuçlanan, davanın seyrini etkileyebilecek hakimlerimizi, savcılarımızı hedef gösteren ve aynı zamanda onları baskı altına almaya çalışan canlı yayınlar verilirken, biz uyarıda bulunmayacak mıydık? Kimse kusura bakmasın arkadaşlar, devlet ve kurumları bu tür durumlarda gereğini yapar' dedi.

"Eğer bu alanda yapılan uyarılar birileri tarafından sansür olarak görüyorsa, biz sansüre karşıyız. Yaptığımız uygulamalar sansür değildir."

"Eğer bu alanda yapılan uyarılar birileri tarafından sansür olarak görüyorsa, biz sansüre karşıyız. Yaptığımız uygulamalar sansür değildir."

'RTÜK tarafından bundan sonra da sıklıkla yapılacak bir uygulama. Bizim yayıncılarımız buna dikkat ederler, etmezler. Ederlerse istedikleri gibi özgür ortamda, yayıncılık sınırları belirlenmiş ortamda yayınlarını yaparlar' ifadelerini kullanan Şahin, 'Kusura bakmayın, ne Türkiye eski Türkiye ne RTÜK eski RTÜK. Biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Nerede bu tür yayınları sınırsız şekilde yapabilirsiniz, nerede halkı sokağa davet edebilirsiniz, nerede illegal örgütlerin hedefi haline getirebilirsiniz? Kolluk kuvvetlerini nerede bangır bangır milyonlarca kişi tarafından küfredilirken, devlet büyüklerimize o yayının sesini yükseltebilirsiniz? Kimse kusura bakmasın, bu tür ucuz numaralara karnımız tok. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da RTÜK olarak denetimlerimizi anayasamızın, kanunların bize verdiği yetki ve içinde bulunduğumuz şartların gereği yapmaya devam edeceğiz. Açık ve net söyleyeyim: Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz' diye konuştu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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