"Söz Bitti": RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Protestolarla İlgili Kanallara Yönelik Sert Bir Açıklama Yaptı!
"Söz Bitti": RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Protestolarla İlgili Kanallara Yönelik Sert Bir Açıklama Yaptı!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde bir iftar programı düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte iftara katılan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bir konuşma yaptı.
Konuşmasında Saraçhane ve Ankara'daki eylemlerin kanallarda engellenmesi üzerine de açıklamalarda bulunan Şahin 'Açık ve net söyleyeyim: Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz' ifadelerini kullandı.
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde kanallara yönelik açıklamalarda bulundu.
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Geçtiğimiz X hesabından bir paylaşımda bulunan Şahin, "Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!" başlığını atmıştı.
'Kalpten Kalbe Hep Birlikte' iftar programına katılan Ebubekir Şahin bu kez daha sert bir açıklama yaptı.
"Eğer bu alanda yapılan uyarılar birileri tarafından sansür olarak görüyorsa, biz sansüre karşıyız. Yaptığımız uygulamalar sansür değildir."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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