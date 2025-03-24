Türkiye'de Son 36 Saatte Yaşananlar Dış Basında da Yer Buldu
Türkiye'de Son 36 Saatte Yaşananlar Dış Basında da Yer Buldu
Türkiye, Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinin tamamlanıp Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildiği andan itibaren gerilimin büyüdüğü anlara şahitlik etti. Hem sokak, hem de siyaseti adım adım geren saatleri birlikte yaşadık. Sokakta protestoların ve müdahalelerin arttığı gün dış basına da yansıdı. Hem İmamoğlu'nun tutukluluğu hem de sokakta yaşanan dış basında geniş yer buldu.
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Dış basın Türkiye'de yaşananları yorumsuz geçemedi.
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BBC: Erdoğan'ın rakibinin tutuklanmasının ardından Türkiye'de şiddetli protestolar yükseldi
Reuters: İstanbul Belediye Başkanını tutuklandı, muhalefet ayakta
Guardian: İstanbul Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından dev protestolar
Politico: Erdoğan’ın ana rakibi tutuklanırken Türkiye tam bir otokrasiye sürükleniyor
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Deutsche Well: İstanbul Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde büyük protestolar
NY Times: Türkiye, Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Belediye Başkanını görevden alıp hapse attı
Economist: Cumhurbaşkanı Erdoğan rakibini hapse, Türkiye demokrasisini tehlikeye attı
France 24: Türkiye'de siyasi çalkantı
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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