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Türkiye'de Son 36 Saatte Yaşananlar Dış Basında da Yer Buldu

Türkiye'de Son 36 Saatte Yaşananlar Dış Basında da Yer Buldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.03.2025 - 11:58

Türkiye, Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinin tamamlanıp Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildiği andan itibaren gerilimin büyüdüğü anlara şahitlik etti. Hem sokak, hem de siyaseti adım adım geren saatleri birlikte yaşadık. Sokakta protestoların ve müdahalelerin arttığı gün dış basına da yansıdı. Hem İmamoğlu'nun tutukluluğu hem de sokakta yaşanan dış basında geniş yer buldu.

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Dış basın Türkiye'de yaşananları yorumsuz geçemedi.

Dış basın Türkiye'de yaşananları yorumsuz geçemedi.

Türkiye'nin yaşadığı olağan üstü süreç dış basında da kendine yer buldu. Erdoğan, İmamoğlu ve sokak ekseninde yapılan değerlendirmelerde muhalefete geniş yer ayrıldı.

BBC: Erdoğan'ın rakibinin tutuklanmasının ardından Türkiye'de şiddetli protestolar yükseldi

BBC: Erdoğan'ın rakibinin tutuklanmasının ardından Türkiye'de şiddetli protestolar yükseldi

'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en önemli rakibi olarak görülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanıp yolsuzlukla suçlanmasının ardından, Türkiye genelinde on binlerce kişi sokaklara çıktı.  

İmamoğlu’nun, Pazar günü yapılacak bir oylamayla Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesi bekleniyordu. Ancak tutuklanması, ülkede büyük bir tepkiye neden oldu.  

Pazar gecesi, Türkiye’de son on yılın en büyük huzursuzluklarından biri yaşandı. Protestoculara biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, protestoları kınayarak CHP’yi “halkın huzurunu bozmak ve toplumu kutuplaştırmakla” suçladı.'

Reuters: İstanbul Belediye Başkanını tutuklandı, muhalefet ayakta

Reuters: İstanbul Belediye Başkanını tutuklandı, muhalefet ayakta

'Mahkeme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü siyasi rakiplerinden biri olarak görülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, yolsuzluk suçlamaları kapsamında yargılama öncesinde tutukladı. Bu karar, ülkede son on yılın en büyük protesto dalgasını tetikledi.

İmamoğlu’nun cezaevine gönderilmesi, muhalefet partileri, Avrupa’daki siyasi liderler ve sokaklara dökülen yüz binlerce gösterici tarafından siyasi bir hamle ve demokratik değerlere aykırı bir adım olarak değerlendirildi.

Mahkemede yaşanan gelişmeler, belediye başkanına yönelik artan baskının, Erdoğan iktidarına karşı muhalefeti daha da mobilize ettiğini gösterdi.'

Guardian: İstanbul Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından dev protestolar

Guardian: İstanbul Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından dev protestolar

'İstanbul’daki mahkeme, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yolsuzluk suçlamalarıyla resmen tutukladı ve cumhurbaşkanlığına aday gösterildiği gün cezaevine gönderdi. Kararın ardından on binlerce kişi sokaklara dökülerek protesto gösterileri düzenledi.

Türkiye’nin en büyük kentinin belediye başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi rakibi olan İmamoğlu, suç örgütü yönetmek, rüşvet almak, görevi kötüye kullanmak ve yolsuzluk yapmakla suçlandı. Aynı soruşturma kapsamında onlarca belediye çalışanı ve yetkili de gözaltına alındı.

İstanbul’da üst üste beşinci gece belediye binası önünde toplanan öfkeli protestoculara polis biber gazıyla müdahale etti. İzmir’de de zırhlı TOMA araçlarıyla yapılan müdahalenin görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.'

Politico: Erdoğan’ın ana rakibi tutuklanırken Türkiye tam bir otokrasiye sürükleniyor

Politico: Erdoğan’ın ana rakibi tutuklanırken Türkiye tam bir otokrasiye sürükleniyor

'Türkiye, Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en büyük siyasi rakiplerinden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla otoriterleşme yönünde keskin bir adım attı. Bu gelişme, muhalefet üzerindeki baskının giderek arttığı bir dönemde yaşandı.

Laik duruşuyla geniş bir destek kazanan ve Erdoğan’a karşı en güçlü alternatiflerden biri olarak görülen İmamoğlu, NATO üyesi 86 milyonluk Türkiye’de demokrasiyi savunmak adına kitlesel protesto çağrısında bulundu.'

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Deutsche Well: İstanbul Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde büyük protestolar

Deutsche Well: İstanbul Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde büyük protestolar

'İstanbul'da, belediye başkanının cezaevine gönderilip görevden alınmasının ardından protestocular polisle çatışmaya girdi. Ekrem İmamoğlu'nun birkaç gün önce gözaltına alınması, Türkiye'de son on yılın en büyük hükümet karşıtı gösterilerine yol açtı.'

NY Times: Türkiye, Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Belediye Başkanını görevden alıp hapse attı

NY Times: Türkiye, Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Belediye Başkanını görevden alıp hapse attı

'İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanmak üzere Pazar günü tutuklanıp görevden alındı. Bu gelişme, Cumhurbaşkanlığına aday olması beklenen en güçlü rakibin etkisini zayıflatmış oldu.

İmamoğlu'nun destekçileri, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ana rakibini saf dışı bırakmak amacıyla düzenlenmiş bir hamle olduğunu öne sürüyor.

Mahkeme, İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanana kadar cezaevinde kalmasına karar verdi. Devlet savcıları, onun bir suç örgütü yönettiğini, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve belediyedeki diğer mali usulsüzlükleri organize ettiğini iddia ediyor.'

Economist: Cumhurbaşkanı Erdoğan rakibini hapse, Türkiye demokrasisini tehlikeye attı

Economist: Cumhurbaşkanı Erdoğan rakibini hapse, Türkiye demokrasisini tehlikeye attı

'Mart’ın 23’ünde İstanbul belediye binası önünde toplanan kalabalıklar, Türk muhalefetinin öne çıkan isimlerinden Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek gösterisinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) için, yaklaşık 15 milyon seçmen, İmamoğlu’nu partinin bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olarak kabul etti. Ancak bu, bir kutlama havası taşımıyordu. Destekçilerin tezahürat yaptığı lider, artık demir parmaklıklar ardındaydı.'

France 24: Türkiye'de siyasi çalkantı

France 24: Türkiye'de siyasi çalkantı

'Mahkeme, Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli rakiplerinden biri olan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklayarak, yargılama süreci boyunca cezaevinde kalmasına karar verdi. İmamoğlu, bir baskın sonrasında gözaltına alınmıştı.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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