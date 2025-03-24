Türkiye'de Son 36 Saatte Yaşananlar Dış Basında da Yer Buldu

'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en önemli rakibi olarak görülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanıp yolsuzlukla suçlanmasının ardından, Türkiye genelinde on binlerce kişi sokaklara çıktı.

İmamoğlu’nun, Pazar günü yapılacak bir oylamayla Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesi bekleniyordu. Ancak tutuklanması, ülkede büyük bir tepkiye neden oldu.

Pazar gecesi, Türkiye’de son on yılın en büyük huzursuzluklarından biri yaşandı. Protestoculara biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, protestoları kınayarak CHP’yi “halkın huzurunu bozmak ve toplumu kutuplaştırmakla” suçladı.'