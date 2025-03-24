Yolda Yürürken Polisin Copla Vurduğu Kadın Açıklama Yaptı

Dün gece özellikle Saraçhane'deki eylemin ardından polisin İstanbul ve Ankara'da eylemcilere sert müdahaleleri oldu. Gözaltı sayıları hızla artarken alandaki vatandaşlara da orantısız güç kullanıldığı videolara yansıdı. Bir kadının yürürken yakınındaki bir polis tarafından copla vurulduğu görüntüler ise tepki çekmişti. Videodaki vatandaş gece saatlerinde açıklama yaptı.