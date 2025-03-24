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Yolda Yürürken Polisin Copla Vurduğu Kadın Açıklama Yaptı

Yolda Yürürken Polisin Copla Vurduğu Kadın Açıklama Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.03.2025 - 08:55

Dün gece özellikle Saraçhane'deki eylemin ardından polisin İstanbul ve Ankara'da eylemcilere sert müdahaleleri oldu. Gözaltı sayıları hızla artarken alandaki vatandaşlara da orantısız güç kullanıldığı videolara yansıdı. Bir kadının yürürken yakınındaki bir polis tarafından copla vurulduğu görüntüler ise tepki çekmişti. Videodaki vatandaş gece saatlerinde açıklama yaptı.

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Dün gece saatlerinde polis müdahalesi hayli arttı.

Dün gece saatlerinde polis müdahalesi hayli arttı.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere sokaktaki vatandaşlara polisin sert müdahaleleri olduğu görüldü. 

Bir kadının yolda yürürken polisin copla vurduğu video ise tepki çekti. Eylemden döndüğü anlaşılan kadına yapılan müdahale X'te de eleştirildi.

Yoldan geçen kadının uğradığı şiddet kameralara böyle yansımıştı.

X'te Bilge Ocakcıoğlu isimli bir kullanıcı videodaki kişinin kendisi olduğunu söyledi ve açıklama yaptı.

X'te Bilge Ocakcıoğlu isimli bir kullanıcı videodaki kişinin kendisi olduğunu söyledi ve açıklama yaptı.
twitter.com

Ocakcıoğlu, 'Videodaki kişi benim hızlı koş diyince biber gazı nedeniyle koşamadığımı söyledim. Jopla vurdu ben de geri dönüp avukatım ben sicilini söyle dedim. Sicili hiçbir yerde yazmıyordu. Sonrasında yüzüme biber gazı sıktı.' açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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