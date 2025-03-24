Yolda Yürürken Polisin Copla Vurduğu Kadın Açıklama Yaptı
Yolda Yürürken Polisin Copla Vurduğu Kadın Açıklama Yaptı
Dün gece özellikle Saraçhane'deki eylemin ardından polisin İstanbul ve Ankara'da eylemcilere sert müdahaleleri oldu. Gözaltı sayıları hızla artarken alandaki vatandaşlara da orantısız güç kullanıldığı videolara yansıdı. Bir kadının yürürken yakınındaki bir polis tarafından copla vurulduğu görüntüler ise tepki çekmişti. Videodaki vatandaş gece saatlerinde açıklama yaptı.
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Dün gece saatlerinde polis müdahalesi hayli arttı.
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Yoldan geçen kadının uğradığı şiddet kameralara böyle yansımıştı.
X'te Bilge Ocakcıoğlu isimli bir kullanıcı videodaki kişinin kendisi olduğunu söyledi ve açıklama yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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