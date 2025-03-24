İstanbul’da Ekrem İmamoğlu Eylemlerinde Ortalık Karıştı: Polis Ters Kelepçe Yaptı, Instagram’dan Paylaştı

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ile başlayan süreç tutuklanması ile son bulurken halkın yaşananlara tepkileri de devam ediyor. Günlerdir olduğu gibi dün gece de süreci protesto eden halk ile polis İstanbul’da karşı karşıya geldi. Yaşanan gerginlikler ve arbedeler sonrasında bazı göstericiler gözaltına alındı. Bir polis memurunun gözaltına alınan kişilerin fotoğrafını ve kendi selfiesini çekmesi sonrasında “36 saatin sonu PAKETT” paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.