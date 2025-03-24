İstanbul’da Ekrem İmamoğlu Eylemlerinde Ortalık Karıştı: Polis Ters Kelepçe Yaptı, Instagram’dan Paylaştı
İstanbul’da Ekrem İmamoğlu Eylemlerinde Ortalık Karıştı: Polis Ters Kelepçe Yaptı, Instagram’dan Paylaştı
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ile başlayan süreç tutuklanması ile son bulurken halkın yaşananlara tepkileri de devam ediyor. Günlerdir olduğu gibi dün gece de süreci protesto eden halk ile polis İstanbul’da karşı karşıya geldi. Yaşanan gerginlikler ve arbedeler sonrasında bazı göstericiler gözaltına alındı. Bir polis memurunun gözaltına alınan kişilerin fotoğrafını ve kendi selfiesini çekmesi sonrasında “36 saatin sonu PAKETT” paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
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Birçok şehirde olduğu gibi dün gece İstanbul’da da hareketli geçti.
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Dün akşam polis ekiplerinin sert müdahalesi sosyal medyada da gündem oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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