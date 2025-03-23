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Yönetmen İlker Canikligil X Hesabından Ateş Püskürdü: "Bundan Sonra Size Sadece Küfür Edeceğim"

Yönetmen İlker Canikligil X Hesabından Ateş Püskürdü: "Bundan Sonra Size Sadece Küfür Edeceğim"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.03.2025 - 23:59

'The Box', 'Wine and Eggs' ve 'Uçmak İstiyorum' gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenen İlker Canikligil, zaman zaman sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamalarla gündeme oturuyor. Özellikle seçim zamanı yaptığı bazı paylaşımlarla o dönem de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu sefer Canikligil, X hesabından adeta ateş püskürdü. 'Bundan sonra size sadece küfür edeceğim' diyerek paylaştığı gönderisinde 'Oyunu kime verdin eki eke diyen AKP mallarına: Bundan sonra size sadece küfür edeceğim. Ananıza verdim oyumu, iyi mi?' dedi.

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Yönetmen İlker Canikligil, sosyal medyada yaptığı ilginç açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.

Yönetmen İlker Canikligil, sosyal medyada yaptığı ilginç açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz aylarda '21 yaş altındakilerin insan olmadığını düşünüyorum' diyerek gündeme oturmuş ve kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Canikligil'in söylediği şeyler bir kenara, siyasi arenaya da sık sık değiniyor ve düşüncelerini belirtmekten hiç de geri durmuyor.

2023'ün Mart ayında da 'Enseyi karartmayin. Yapmaniz gereken cok basit Akp olmayana muhru basacaksınız. Bu kadar basit' diyerek seçim zamanı desteklediği adayı söylemişti.

İlker Canikligil, bu sefer X hesabından adeta ateş püskürdü.

İlker Canikligil, bu sefer X hesabından adeta ateş püskürdü.

Kendisine siyasetle alakalı çok fazla soru sorulmuş olacak ki, 'Oyunu kime verdin eki eke diyen AKP mallarına: Bundan sonra size sadece küfür edeceğim. Ananıza verdim oyumu, iyi mi?' ifadelerini kullandı.

İşte o gönderi:

İşte o gönderi:
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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