Yönetmen İlker Canikligil X Hesabından Ateş Püskürdü: "Bundan Sonra Size Sadece Küfür Edeceğim"
Yönetmen İlker Canikligil X Hesabından Ateş Püskürdü: "Bundan Sonra Size Sadece Küfür Edeceğim"
'The Box', 'Wine and Eggs' ve 'Uçmak İstiyorum' gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenen İlker Canikligil, zaman zaman sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamalarla gündeme oturuyor. Özellikle seçim zamanı yaptığı bazı paylaşımlarla o dönem de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Bu sefer Canikligil, X hesabından adeta ateş püskürdü. 'Bundan sonra size sadece küfür edeceğim' diyerek paylaştığı gönderisinde 'Oyunu kime verdin eki eke diyen AKP mallarına: Bundan sonra size sadece küfür edeceğim. Ananıza verdim oyumu, iyi mi?' dedi.
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Yönetmen İlker Canikligil, sosyal medyada yaptığı ilginç açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.
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İlker Canikligil, bu sefer X hesabından adeta ateş püskürdü.
İşte o gönderi:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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