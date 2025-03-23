Yönetmen İlker Canikligil X Hesabından Ateş Püskürdü: "Bundan Sonra Size Sadece Küfür Edeceğim"

'The Box', 'Wine and Eggs' ve 'Uçmak İstiyorum' gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenen İlker Canikligil, zaman zaman sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamalarla gündeme oturuyor. Özellikle seçim zamanı yaptığı bazı paylaşımlarla o dönem de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu sefer Canikligil, X hesabından adeta ateş püskürdü. 'Bundan sonra size sadece küfür edeceğim' diyerek paylaştığı gönderisinde 'Oyunu kime verdin eki eke diyen AKP mallarına: Bundan sonra size sadece küfür edeceğim. Ananıza verdim oyumu, iyi mi?' dedi.

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