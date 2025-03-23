Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanma Sürecine Bir Tepki de Yönetmen Zeki Demirkubuz'dan Geldi
Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanma Sürecine Bir Tepki de Yönetmen Zeki Demirkubuz'dan Geldi
Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz saatlerde tutuklanarak Silivri'ye getirilmişti. Son günlerde Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmalar ise hem vatandaşların hem de siyasi isimlerin odak noktası oldu. İmamoğlu'na yapılanların haksızlık olduğunu düşünen vatandaşlar, ellerine pankartlarla sokağa dökülüp durumu protesto ettiler.
Bu süreci eleştiren isimlerden bir tanesi de yönetmen Zeki Demirkubuz'dan geldi. Demirkubuz, yaşanan bu süreci 'zorbalık' olarak ele aldı. 'Büyük liderleri, halk kahramanlarını ilk zorbalar tanır.' diyen yönetmen, zorbalığın Ekrem İmamoğlu'nu ülkenin doğal lideri yaptığını savundu.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanma süreci vatandaşlar arasında infiale sebep oldu.
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Tepki gösteren isimler arasında yönetmen Zeki Demirkubuz da vardı. Demirkubuz, bu süreçte yaşananlar "zorbalık" olarak ele aldı.
İşte o gönderi👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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