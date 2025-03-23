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Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanma Sürecine Bir Tepki de Yönetmen Zeki Demirkubuz'dan Geldi

Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanma Sürecine Bir Tepki de Yönetmen Zeki Demirkubuz'dan Geldi

Ekrem İmamoğlu
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.03.2025 - 18:02

Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz saatlerde tutuklanarak Silivri'ye getirilmişti. Son günlerde Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmalar ise hem vatandaşların hem de siyasi isimlerin odak noktası oldu. İmamoğlu'na yapılanların haksızlık olduğunu düşünen vatandaşlar, ellerine pankartlarla sokağa dökülüp durumu protesto ettiler.

Bu süreci eleştiren isimlerden bir tanesi de yönetmen Zeki Demirkubuz'dan geldi. Demirkubuz, yaşanan bu süreci 'zorbalık' olarak ele aldı. 'Büyük liderleri, halk kahramanlarını ilk zorbalar tanır.' diyen yönetmen, zorbalığın Ekrem İmamoğlu'nu ülkenin doğal lideri yaptığını savundu.

Detaylar içeriğin devamında...

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanma süreci vatandaşlar arasında infiale sebep oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanma süreci vatandaşlar arasında infiale sebep oldu.

Önce İmamoğlu'nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesi, sonrasında gelişen soruşturma süreci vatandaşlarla birlikte birçok siyasi isim arasında tepkiye sebep oldu.

Tepki gösteren isimler arasında yönetmen Zeki Demirkubuz da vardı. Demirkubuz, bu süreçte yaşananlar "zorbalık" olarak ele aldı.

Tepki gösteren isimler arasında yönetmen Zeki Demirkubuz da vardı. Demirkubuz, bu süreçte yaşananlar "zorbalık" olarak ele aldı.

X (Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda, 'Büyük liderleri, halk kahramanlarını ilk zorbalar tanır. Zorbalık, bugün Ekrem İmamoğlu'nu ülkenin doğal lideri yapmıştır. Gerçek lider olmak için artık tek yapması gereken, direnmeye devam etmek ve yaşamı bugünden ibaret sananlara inat zamana saygı göstermektir.' diyerek olayı farklı bir açıdan ele aldı.

İşte o gönderi👇

İşte o gönderi👇
twitter.com

Mahir Polat ile ilgili de açıklama yaptı.

Mahir Polat ile ilgili de açıklama yaptı.
twitter.com

'Mahir Polat ülkeyi yönetenlerin asla yetiştiremeyeceği, tesadüfen çıksa anında yiyecekleri kadar dürüst, birikimli ve namuslu bir yöneticidir. Çok sevdiği ülkesine daha büyük hizmetler yapmasının önündeki tek engel kalbine direnmek ve çilesinin bitmesini beklemektir.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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