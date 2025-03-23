Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanma Sürecine Bir Tepki de Yönetmen Zeki Demirkubuz'dan Geldi

Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz saatlerde tutuklanarak Silivri'ye getirilmişti. Son günlerde Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmalar ise hem vatandaşların hem de siyasi isimlerin odak noktası oldu. İmamoğlu'na yapılanların haksızlık olduğunu düşünen vatandaşlar, ellerine pankartlarla sokağa dökülüp durumu protesto ettiler.

Bu süreci eleştiren isimlerden bir tanesi de yönetmen Zeki Demirkubuz'dan geldi. Demirkubuz, yaşanan bu süreci 'zorbalık' olarak ele aldı. 'Büyük liderleri, halk kahramanlarını ilk zorbalar tanır.' diyen yönetmen, zorbalığın Ekrem İmamoğlu'nu ülkenin doğal lideri yaptığını savundu.

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