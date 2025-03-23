Yine Bildi: Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş, Türkiye'deki Protesto ve Eylemleri Önceden Tahmin Etmiş!

Son günlerde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp diplomasının iptal edilmesi, büyük bir gündem konusu haline geldi. Tutuklanıp Silivri'ye sevk edilen İmamoğlu için başta Saraçhane olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından 'adalet' sesleri yükseliyor.

Ünlü astrolog Can Aydoğmuş da geçtiğimiz günlerde yaşadığımız olayları önceden bilmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Aydoğmuş, bu kez 2024 yılının Şubat ayında Onedio'da yazdığı köşe yazısıyla yeniden gündeme geldi. Meğerse, şu an tanık olduğumuz eylem ve protestoları 2024'ün başında tahmin etmiş.

İşte detaylar...