Yine Bildi: Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş, Türkiye'deki Protesto ve Eylemleri Önceden Tahmin Etmiş!
Yine Bildi: Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş, Türkiye'deki Protesto ve Eylemleri Önceden Tahmin Etmiş!
Son günlerde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp diplomasının iptal edilmesi, büyük bir gündem konusu haline geldi. Tutuklanıp Silivri'ye sevk edilen İmamoğlu için başta Saraçhane olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından 'adalet' sesleri yükseliyor.
Ünlü astrolog Can Aydoğmuş da geçtiğimiz günlerde yaşadığımız olayları önceden bilmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Aydoğmuş, bu kez 2024 yılının Şubat ayında Onedio'da yazdığı köşe yazısıyla yeniden gündeme geldi. Meğerse, şu an tanık olduğumuz eylem ve protestoları 2024'ün başında tahmin etmiş.
İşte detaylar...
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Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş, sosyal medyada yaptığı astrolojik öngörülerle gündeme geliyor.
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Hatırlarsanız Aydoğmuş, 2025 yılının Haziran ayı sonrası İstanbul Üniversitesi'nin zor bir dönemden geçeceğini öngörmüştü.
Can Aydoğmuş, aslında 2024 yılının Şubat ayında tüm öngörülerini Onedio'da derlemişti.
Fakat asıl dikkat çeken nokta ise Aydoğmuş'un 2024 Şubat ve 2025 Mayıs tarihleri arasında üniversite öğrencilerinin başkaldırmalarını ve yürüyüşlerini önceden bilmesi!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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