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Yine Bildi: Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş, Türkiye'deki Protesto ve Eylemleri Önceden Tahmin Etmiş!

Yine Bildi: Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş, Türkiye'deki Protesto ve Eylemleri Önceden Tahmin Etmiş!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.03.2025 - 20:37

Son günlerde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp diplomasının iptal edilmesi, büyük bir gündem konusu haline geldi. Tutuklanıp Silivri'ye sevk edilen İmamoğlu için başta Saraçhane olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından 'adalet' sesleri yükseliyor. 

Ünlü astrolog Can Aydoğmuş da geçtiğimiz günlerde yaşadığımız olayları önceden bilmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Aydoğmuş, bu kez 2024 yılının Şubat ayında Onedio'da yazdığı köşe yazısıyla yeniden gündeme geldi. Meğerse, şu an tanık olduğumuz eylem ve protestoları 2024'ün başında tahmin etmiş. 

İşte detaylar...

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Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş, sosyal medyada yaptığı astrolojik öngörülerle gündeme geliyor.

Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş, sosyal medyada yaptığı astrolojik öngörülerle gündeme geliyor.

Onedio'nun Yazio kategorisinde de öngörülerine paylaşan Aydoğmuş, birçok kez öngörülerinde haklı çıkıyor.

Hatırlarsanız Aydoğmuş, 2025 yılının Haziran ayı sonrası İstanbul Üniversitesi'nin zor bir dönemden geçeceğini öngörmüştü.

Hatırlarsanız Aydoğmuş, 2025 yılının Haziran ayı sonrası İstanbul Üniversitesi'nin zor bir dönemden geçeceğini öngörmüştü.

Haziran ayı gelmeden önce İstanbul Üniversitesi'nin gündeme gelmesi, aslında pek de şaşırtıcı değildi. Başarılı astrolog, son olaylardan sonra 'Bunu da bilmiş' dedirtti.

Can Aydoğmuş, aslında 2024 yılının Şubat ayında tüm öngörülerini Onedio'da derlemişti.

Can Aydoğmuş, aslında 2024 yılının Şubat ayında tüm öngörülerini Onedio'da derlemişti.

'2024 Astroloji Öngörüleri: Genel Af Çıkabilir, Ev Fiyatları Düşüyor' başlıklı içeriğinde hem 2024 yılının sonlarını hem de 2025 yılının başlangıcını vurgulamıştı.

Yazısında, '2024 Şubat ile 2025 Haziran arası veya en geç 2025 Aralık ayına kadar Türkiye devletinin yönetimindeki çok önemli, en yüksek noktadaki bazı insanlar sağlık ya da çeşitli sebeplerden çalışmayı bırakma durumunda olacaklar ve hükümet değişecek.' demişti. Son zamanlarda ise bir siyasetçinin sağlık durumu gündeme gelmişti.

Fakat asıl dikkat çeken nokta ise Aydoğmuş'un 2024 Şubat ve 2025 Mayıs tarihleri arasında üniversite öğrencilerinin başkaldırmalarını ve yürüyüşlerini önceden bilmesi!

Fakat asıl dikkat çeken nokta ise Aydoğmuş'un 2024 Şubat ve 2025 Mayıs tarihleri arasında üniversite öğrencilerinin başkaldırmalarını ve yürüyüşlerini önceden bilmesi!

Yazısında tam olarak şu ifadelere yer vermişti:

'2024 Şubat ile 2025 Mayıs arası özellikle öğrenciler, üniversiteler ve gençlerin yürüyüşleri, başkaldırmaları ya da çeşitli olaylar gündem olabilir. 

2024 Şubat ile 2025 Mayıs arası Türkiye’deki üniversiteler, devlet kurumları ve devlet yöneticileri için çok zor bir dönem.'

Can Aydoğmuş, Saraçhane başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen protesto gösterilerini 2024'ün Şubat ayında bilmiş!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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