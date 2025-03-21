onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
"Tam Bir Cumhuriyet Beyefendisi": Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltısını Protesto Eden Adam Takdir Topladı

"Tam Bir Cumhuriyet Beyefendisi": Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltısını Protesto Eden Adam Takdir Topladı

Ekrem İmamoğlu
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.03.2025 - 19:29

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından gözaltına alınması, vatandaşlarda büyük bir infiale yol açtı. 7'den 70'e herkes sokaklara dökülüp bu kararı protesto etti.  

Ancak protestoya katılanlardan biri, yaşına aldırış etmeden tepkisini ortaya koydu. Elinde Atatürk bayrağıyla alana inen adam durumu protesto etti. Görenler ise, 'Cumhuriyet beyefendisi böyle olur' diyerek takdirini ifade etti.

O görsele birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde diploması iptal edilmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde diploması iptal edilmişti.

Bu olayın ardından 7'den 70'e herkes ayaklanmış ve tepkisini dile getirmişti. İmamoğlu'nun gözaltısı ise toplumda infiale sebep oldu.

Vatandaşlar sokağa dökülüp ellerinde pankartlarda 'İmamoğlu'nun yanındayız' mesajı vermişti.

Pankart örneklerine burada yer vermiştik:

Fakat protestoların en dikkat çeken kişilerinden bir tanesi de bu vatandaş oldu.

Fakat protestoların en dikkat çeken kişilerinden bir tanesi de bu vatandaş oldu.

Elinde Atatürklü bayrağıyla, yaşına rağmen günümüzde durumunu protesto eden vatandaş sosyal medyada takdir topladı.

"Türkiye Cumhuriyet beyefendisine" gelen yorumlardan bazıları:

"Türkiye Cumhuriyet beyefendisine" gelen yorumlardan bazıları:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
35
24
8
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın