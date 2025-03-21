"Tam Bir Cumhuriyet Beyefendisi": Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltısını Protesto Eden Adam Takdir Topladı

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından gözaltına alınması, vatandaşlarda büyük bir infiale yol açtı. 7'den 70'e herkes sokaklara dökülüp bu kararı protesto etti.

Ancak protestoya katılanlardan biri, yaşına aldırış etmeden tepkisini ortaya koydu. Elinde Atatürk bayrağıyla alana inen adam durumu protesto etti. Görenler ise, 'Cumhuriyet beyefendisi böyle olur' diyerek takdirini ifade etti.

O görsele birlikte bakalım...