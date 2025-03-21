"Tam Bir Cumhuriyet Beyefendisi": Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltısını Protesto Eden Adam Takdir Topladı
"Tam Bir Cumhuriyet Beyefendisi": Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltısını Protesto Eden Adam Takdir Topladı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından gözaltına alınması, vatandaşlarda büyük bir infiale yol açtı. 7'den 70'e herkes sokaklara dökülüp bu kararı protesto etti.
Ancak protestoya katılanlardan biri, yaşına aldırış etmeden tepkisini ortaya koydu. Elinde Atatürk bayrağıyla alana inen adam durumu protesto etti. Görenler ise, 'Cumhuriyet beyefendisi böyle olur' diyerek takdirini ifade etti.
O görsele birlikte bakalım...
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Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde diploması iptal edilmişti.
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Fakat protestoların en dikkat çeken kişilerinden bir tanesi de bu vatandaş oldu.
"Türkiye Cumhuriyet beyefendisine" gelen yorumlardan bazıları:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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