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Ünlü Diyetisyenden Sıra Dışı Kilo Verme Tavsiyesi: "Bebek Gibi Beslenin"

Ünlü Diyetisyenden Sıra Dışı Kilo Verme Tavsiyesi: "Bebek Gibi Beslenin"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.03.2025 - 18:37

Kilo vermek istesek de bazı diyet türleri zorlayabiliyor. Fakat hem sağlıklı bir şekilde kilo vermek hem de zorlanmamak için 'bebek' gibi beslenmeyi deneyebilirsiniz! Diyetisyen, şef ve beslenme uzmanı Nicolette Pace’e göre, sağlıklı bir şekilde kilo vermenin sırrı bebeklerin yeme alışkanlıklarında gizli. Peki bu ilginç beslenme düzeni nasıl işliyor?

İşte detaylar!

Önemli uyarı: İçeriğin devamında okuyacaklarınız tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır. Kilo vermeyle alakalı sorunlar yaşıyorsanız diyetisyeninize başvurabilirsiniz.

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Son zamanlarda kilo verebilmek için farklı yollar denenebiliyor.

Son zamanlarda kilo verebilmek için farklı yollar denenebiliyor.

Long Islandlı diyetisyen, şef ve beslenme uzmanı Nicolette Pace ise kilo verme sürecinde 'bebek gibi' beslenmeyi öneriyor.

'Hayat deneyimi olmayan bir bebeğin bize sağlıklı yaşamak için bir yol haritası sunabilmesi gerçekten şaşırtıcı.” diyor.

Peki nasıl olacak bu iş?

"Her iki ya da dört saatte bir besin tüketin"

"Her iki ya da dört saatte bir besin tüketin"

Yeni annelerle çalışırken bu konsepti geliştiren Pace, ilk öğünün uyanıştan bir ila üç saat sonra yenmesini öneriyor.  

“Bu öğün, yumurta, peynir veya yoğurt gibi güçlü bir protein kaynağı içermeli ve tam tahıllar gibi lifli bir karbonhidratla eşleştirilmelidir,” diyor. “Bir porsiyon meyve veya sebze eklemek de günü dengeli bir başlangıç yapmanızı sağlar.”  

Üç ila dört saat sonra sebze bazlı bir çorba veya salata tüketin. Proteini, baklagiller ve tahılların bitkisel kombinasyonuyla ya da et ekleyerek tamamlayabilirsiniz.  

Enerjinizi korumak için ekmek gibi doyurucu bir nişasta ve bir porsiyon meyve tüketin.  

Öğle ve akşam yemeği arasındaki açlığı önlemek için planlı bir mini öğün faydalı olabilir.  

“Bu, peynirle meyve, hafif bir ana yemek salatası veya proteinle zenginleştirilmiş bir smoothie gibi küçük ama doyurucu bir seçenek olabilir,” diye açıklıyor Pace.  

Akşam yemeği, mini öğünden yaklaşık dört saat sonra olmalı. Önce bir veya iki porsiyon pişmiş sebze ve taze bir salata ile başlayın. Protein kaynağı olarak balık, kümes hayvanları veya kırmızı et tüketebilir, yanına patates, baklagiller veya tam tahıllı bir pilav ekleyebilirsiniz.  

Gece atıştırmalığı, yatmadan iki ila üç saat önce yenmeli ve hafif ama doyurucu olmalıdır.  

“Muz ile süt (badem, soya veya inek sütü) iyi bir seçenektir ya da biraz fıstık, badem veya fındık ezmesi gibi lifli bir şey tercih edilebilir,” diyor Pace. “Yüksek lifli tahıllar ile soya sütü veya yoğurt da bir alternatiftir. Sıcak bir şey isteyenler için kakao veya çay günü sonlandırmak için harika olabilir.”

"Acele etmeyin"

Bebekler genellikle 15 ila 30 dakika boyunca yemek yer.  

Pace, yemekleri en az 15 dakikada bitirmeyi ve her lokmayı iyice çiğnemeyi öneriyor.

"Gerçekten aç olduğunuzda yemek yiyin"

"Gerçekten aç olduğunuzda yemek yiyin"

“Bebekler gibi, vücudunuzun doğal açlık sinyallerini dinleyin,” diye tavsiye ediyor Pace.  

“Bir atıştırmalığa uzanmadan önce kendinize, aklınızda bir şey olup olmadığını ya da sadece sıkılıp sıkılmadığınızı sorun,” diyor.  

“Eğer aç hissetmiyorsanız, bir süre başka bir aktivite deneyin. Video oyunlarını seviyorsanız bir oyun oynayın ya da sanatsal bir ruh halindeyseniz bir şeyler çizin. Aktivitenizin sonunda hâlâ bir şeyler yemek istiyorsanız, biraz yiyin ve isteğinizi tatmin edin.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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