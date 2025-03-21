Ünlü Diyetisyenden Sıra Dışı Kilo Verme Tavsiyesi: "Bebek Gibi Beslenin"
Ünlü Diyetisyenden Sıra Dışı Kilo Verme Tavsiyesi: "Bebek Gibi Beslenin"
Kilo vermek istesek de bazı diyet türleri zorlayabiliyor. Fakat hem sağlıklı bir şekilde kilo vermek hem de zorlanmamak için 'bebek' gibi beslenmeyi deneyebilirsiniz! Diyetisyen, şef ve beslenme uzmanı Nicolette Pace’e göre, sağlıklı bir şekilde kilo vermenin sırrı bebeklerin yeme alışkanlıklarında gizli. Peki bu ilginç beslenme düzeni nasıl işliyor?
İşte detaylar!
Önemli uyarı: İçeriğin devamında okuyacaklarınız tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır. Kilo vermeyle alakalı sorunlar yaşıyorsanız diyetisyeninize başvurabilirsiniz.
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Son zamanlarda kilo verebilmek için farklı yollar denenebiliyor.
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"Her iki ya da dört saatte bir besin tüketin"
"Acele etmeyin"
"Gerçekten aç olduğunuzda yemek yiyin"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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