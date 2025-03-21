Ünlü Diyetisyenden Sıra Dışı Kilo Verme Tavsiyesi: "Bebek Gibi Beslenin"

Yeni annelerle çalışırken bu konsepti geliştiren Pace, ilk öğünün uyanıştan bir ila üç saat sonra yenmesini öneriyor.

“Bu öğün, yumurta, peynir veya yoğurt gibi güçlü bir protein kaynağı içermeli ve tam tahıllar gibi lifli bir karbonhidratla eşleştirilmelidir,” diyor. “Bir porsiyon meyve veya sebze eklemek de günü dengeli bir başlangıç yapmanızı sağlar.”

Üç ila dört saat sonra sebze bazlı bir çorba veya salata tüketin. Proteini, baklagiller ve tahılların bitkisel kombinasyonuyla ya da et ekleyerek tamamlayabilirsiniz.

Enerjinizi korumak için ekmek gibi doyurucu bir nişasta ve bir porsiyon meyve tüketin.

Öğle ve akşam yemeği arasındaki açlığı önlemek için planlı bir mini öğün faydalı olabilir.

“Bu, peynirle meyve, hafif bir ana yemek salatası veya proteinle zenginleştirilmiş bir smoothie gibi küçük ama doyurucu bir seçenek olabilir,” diye açıklıyor Pace.

Akşam yemeği, mini öğünden yaklaşık dört saat sonra olmalı. Önce bir veya iki porsiyon pişmiş sebze ve taze bir salata ile başlayın. Protein kaynağı olarak balık, kümes hayvanları veya kırmızı et tüketebilir, yanına patates, baklagiller veya tam tahıllı bir pilav ekleyebilirsiniz.

Gece atıştırmalığı, yatmadan iki ila üç saat önce yenmeli ve hafif ama doyurucu olmalıdır.

“Muz ile süt (badem, soya veya inek sütü) iyi bir seçenektir ya da biraz fıstık, badem veya fındık ezmesi gibi lifli bir şey tercih edilebilir,” diyor Pace. “Yüksek lifli tahıllar ile soya sütü veya yoğurt da bir alternatiftir. Sıcak bir şey isteyenler için kakao veya çay günü sonlandırmak için harika olabilir.”