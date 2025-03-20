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9 Yıldır Evli Olduğu Kocasının Uzun Bir Süredir Başka Biriyle Birlikte Olduğunu Öğrenen Kadın

9 Yıldır Evli Olduğu Kocasının Uzun Bir Süredir Başka Biriyle Birlikte Olduğunu Öğrenen Kadın

Aldatma
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.03.2025 - 15:53 Son Güncelleme: 20.03.2025 - 16:04

Uzun süreli ilişkilerde aldatılmak, güven sorunlarını derinleştirebiliyor. Sadakat ise malum, ilişkilerin temel taşlarından biri.  

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, 9 yıllık eşinin kendisini başka biriyle aldattığını öğrenince adeta dünyası başına yıkıldı. O güne kadar en ufak bir şüphe duymadığını söyleyen kadın, gerçeği öğrendiğinde ne yapacağını bilemedi.  

İşte yaşananlar...

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Uzun süredir birlikte olduğunuz bir adamın, bir süredir sizi aldattığını öğrenseydiniz ne yapardınız?

Hepimiz partnerlerimize güvenebileceğimizi düşünmek isteriz. İlişkiler, iki kişinin birbirine açık ve dürüst olmasıyla ayakta durur.

Geçtiğimiz günlerde bir kadın da eşinin kendisini nasıl aldattığını anlattı.

Geçtiğimiz günlerde bir kadın da eşinin kendisini nasıl aldattığını anlattı.

Kocasının, evlendikleri günden beri gizli bir hayat sürdüğünü yeni öğrenmiş. Hem de kocasının eski sevgilisiyle onu aldattığını öğrenmekle kalmamış, daha da şok edici bir şey daha öğrenmiş: Meğerse eski sevgilisiyle bir çocukları olmuş.

Kadın Reddit'te yaptığı paylaşımda, kocasıyla toplamda dokuz yıldır birlikte olduğunu ancak altı yıldır evli olduklarını söylüyor.

İlk çocuklarıyla hamile kaldığı için evlenmişler ve şu anda iki çocukları var. Kadın, kocasının eski sevgilisiyle bir çocuğu olduğunu da biliyormuş ve aralarındaki ilişki oldukça toksikmiş.

İlk çocukları bir yaşına geldiğinde, kocasının eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşı kendisini aramış ve "kanıtları" olduğunu söylemiş.

İlk çocukları bir yaşına geldiğinde, kocasının eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşı kendisini aramış ve "kanıtları" olduğunu söylemiş.

Bu kanıtlar, kocasının eski sevgilisiyle ilişki yaşadığını ve eski sevgilisini bir kez daha hamile bıraktığını gösteriyormuş.

Kadın, kocasını sorgulamış ama kocası asla aldatmayacağına yemin etmiş.

Kadın, kocasını sorgulamış ama kocası asla aldatmayacağına yemin etmiş.

Çünkü eski sevgilisiyle çocuklarıyla ilgili sürekli mahkemelik oldukları için kadın, onun 'bunu uydurmuş olabileceğini' ve kocasının suçsuz olduğunu düşünmüş.

'Bunu bir saniye bile aklıma getirmezdim, hele o kadınla aldatılmak... O kadar toksikti ki ilişkileri, evlendiğimizde bile hiçbir şeyden haberim yoktu. Eğer bilseydim asla evlenmezdim!'

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"Onun bu yaptıklarından iğreniyorum ve bunu fark etmediğim için kendimi salak gibi hissediyorum. En zor zamanlarımda, anne olmaya çalışırken, doğumdan sonra toparlanmaya çalışırken o dışarıda eski sevgilisiyle birlikteymiş"

"Onun bu yaptıklarından iğreniyorum ve bunu fark etmediğim için kendimi salak gibi hissediyorum. En zor zamanlarımda, anne olmaya çalışırken, doğumdan sonra toparlanmaya çalışırken o dışarıda eski sevgilisiyle birlikteymiş"

Hem benimle hem de eski sevgilisiyle nasıl aynı anda birlikte olabilmiş, bunu düşündükçe midem bulanıyor. Tam da ilk çocuğumuzu doğurduktan sonra!'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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