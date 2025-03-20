9 Yıldır Evli Olduğu Kocasının Uzun Bir Süredir Başka Biriyle Birlikte Olduğunu Öğrenen Kadın

Çünkü eski sevgilisiyle çocuklarıyla ilgili sürekli mahkemelik oldukları için kadın, onun 'bunu uydurmuş olabileceğini' ve kocasının suçsuz olduğunu düşünmüş.

'Bunu bir saniye bile aklıma getirmezdim, hele o kadınla aldatılmak... O kadar toksikti ki ilişkileri, evlendiğimizde bile hiçbir şeyden haberim yoktu. Eğer bilseydim asla evlenmezdim!'