9 Yıldır Evli Olduğu Kocasının Uzun Bir Süredir Başka Biriyle Birlikte Olduğunu Öğrenen Kadın
9 Yıldır Evli Olduğu Kocasının Uzun Bir Süredir Başka Biriyle Birlikte Olduğunu Öğrenen Kadın
Uzun süreli ilişkilerde aldatılmak, güven sorunlarını derinleştirebiliyor. Sadakat ise malum, ilişkilerin temel taşlarından biri.
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, 9 yıllık eşinin kendisini başka biriyle aldattığını öğrenince adeta dünyası başına yıkıldı. O güne kadar en ufak bir şüphe duymadığını söyleyen kadın, gerçeği öğrendiğinde ne yapacağını bilemedi.
İşte yaşananlar...
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Uzun süredir birlikte olduğunuz bir adamın, bir süredir sizi aldattığını öğrenseydiniz ne yapardınız?
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Geçtiğimiz günlerde bir kadın da eşinin kendisini nasıl aldattığını anlattı.
Kadın Reddit'te yaptığı paylaşımda, kocasıyla toplamda dokuz yıldır birlikte olduğunu ancak altı yıldır evli olduklarını söylüyor.
İlk çocukları bir yaşına geldiğinde, kocasının eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşı kendisini aramış ve "kanıtları" olduğunu söylemiş.
Kadın, kocasını sorgulamış ama kocası asla aldatmayacağına yemin etmiş.
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"Onun bu yaptıklarından iğreniyorum ve bunu fark etmediğim için kendimi salak gibi hissediyorum. En zor zamanlarımda, anne olmaya çalışırken, doğumdan sonra toparlanmaya çalışırken o dışarıda eski sevgilisiyle birlikteymiş"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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