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Astrolog Açıkladı: Hangi Burçlar Sadık Gibi Görünseler de Gizli Gizli Çapkınlık Yapıyorlar?

Astrolog Açıkladı: Hangi Burçlar Sadık Gibi Görünseler de Gizli Gizli Çapkınlık Yapıyorlar?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.03.2025 - 10:50

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Sadakat timsali gibi görünüp aslında gizliden gizliye flörtöz olan burçlar hangileri dersiniz? Astrolog Merve Şentürk paylaştığı bir videoya göre bazı burçlar dışarıdan son derece sadık görünse de aslında çapkınlıkta sınır tanımıyor. Listenin zirvesinde ise Balık burcu yer alıyor.

İşte o burçlar...

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Sadık gibi görünen ama en çapkın burçlar hangileri?

Sadık gibi görünen ama en çapkın burçlar hangileri?

Geçtiğimiz günlerde Astrolog Merve Şentürk, paylaştığı bir videoda sadık görünen ama en çok çapkınlık yapan burçları açıkladı.

Birinci sırada ise Balık yer aldı.

Birinci sırada ise Balık yer aldı.

Listenin tamamı ise şu şekilde:

  • Aslan

  • Yengeç

  • İkizler

  • Oğlak

  • Balık

İşte o video👇

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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