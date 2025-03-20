Astrolog Açıkladı: Hangi Burçlar Sadık Gibi Görünseler de Gizli Gizli Çapkınlık Yapıyorlar?

Sadakat timsali gibi görünüp aslında gizliden gizliye flörtöz olan burçlar hangileri dersiniz? Astrolog Merve Şentürk paylaştığı bir videoya göre bazı burçlar dışarıdan son derece sadık görünse de aslında çapkınlıkta sınır tanımıyor. Listenin zirvesinde ise Balık burcu yer alıyor.

İşte o burçlar...