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Sevgilisinin Aldattığını Arabanın Aynasındaki Ufak Bir Detay Sayesinde Fark Eden Kadın

Sevgilisinin Aldattığını Arabanın Aynasındaki Ufak Bir Detay Sayesinde Fark Eden Kadın

Aldatma
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.03.2025 - 17:28

Aldatılmak, çoğumuzun en büyük korkularından biri. Bir ilişkiye güvenle başlamak isteriz ama bazen beklemediğimiz anlarda hayatımızın şokunu yaşayabiliriz. Küçük ipuçları ve fark ettiğimiz detaylar, aslında görmemiz gereken gerçeği gözler önüne serebilir.

Geçtiğimiz günlerde TikTok’ta paylaşılan bir hikaye de bunun en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Jodie isimli bir kadın, sevgilisinin aldattığını beklenmedik bir detay sayesinde fark etti. Üstelik bu ne bir mesaj ne de klasik bir ihanet işaretiydi. Şüphelendiği noktayı tahmin yürüterek erkek arkadaşına soran Jodie, aldığı kaçamak cevaplarla gerçeği ortaya çıkardı.  

İşte yaşananlar...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/339...
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Aldatılmak, uzun süreli ilişkilerde başımıza gelebilecek en üzücü durumlardan bir tanesi.

Aldatılmak, uzun süreli ilişkilerde başımıza gelebilecek en üzücü durumlardan bir tanesi.

Kalbimizin bir köşesinde uzun süre bir yara kalabilir, ihaneti unutmak zor olabilir, bu tamamen normal.  

Peki, en son aldatıldığınızı ne zaman ve nasıl fark etmiştiniz?

Jodie isimli bir kadın, paylaştığı TikTok videosunda aldatıldığını ilginç bir şekilde fark ettiğini anlattı.

Jodie isimli bir kadın, paylaştığı TikTok videosunda aldatıldığını ilginç bir şekilde fark ettiğini anlattı.

Partneriniz, sizi aldatırken arkasında bazı 'kanıtlar' bırakabilir. Bir saç telinden ya da farklı bir parfüm kokusundan aldattığınızı anlayabilirsiniz.

Tabii ki öncelikle her şey 'hissetmekle' başlıyor. Jodie ise aldatıldığını yavaş yavaş hissetmeye başlamış. Sevgilisiyle dışarıya çıkacakları gün arabaya bindiğinde ise aynada çok garip bir şey fark etmiş.

Aynada 'daire' lekelerine rastlayan kadın, bu lekelerin 'telefon kılıfından' kaynaklandığını anlamış.

Aynada 'daire' lekelerine rastlayan kadın, bu lekelerin 'telefon kılıfından' kaynaklandığını anlamış.

Bazı kılıfların arkasında, duvara yapıştırılmasını sağlayan bir mekanizma bulunuyor, belki görmüşsünüzdür.

Bu mekanizmalara sahip kılıflar genellikle influencerlar ya da makyaj yaparken kendini görmek isteyenler tarafından kullanılıyor.

Jodie dayanamadı, bu lekelerin ne olduğunu sordu. Erkek arkadaşı ise kaçamak cevaplar vererek kendini ele verdi.

Jodie dayanamadı, bu lekelerin ne olduğunu sordu. Erkek arkadaşı ise kaçamak cevaplar vererek kendini ele verdi.

Bu süreçte birçok kez telefonlarının da alakasız saatlerde çaldığını dile getirdi. En başından beri bu aldatma olayıyla aslında karşı karşıyaymış!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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