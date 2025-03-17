Rahatlık ve Huzur Geliyor: 18 Mart'tan İtibaren Üzerindeki Yüklerden Kısa Sürede Kurtulacak Burçlar

Mars’ın enerjisi her zaman sizi ve hayal gücünüzü harekete geçiriyor. Evrenden gelen güçlü bir işaret, Ay’ın Mars ile yaptığı uyumlu açı sayesinde size ulaşıyor. Bu da önünüzde harika bir şeylerin olduğunun haberini veriyor.

İlk başta buna inanmayabilirsiniz çünkü karakterinizin büyük bir kısmı otoriteyi sorgulama yeteneğinizden oluşuyor.

Yakında gerçekten büyülenmeye hazır olun. Ay’ın Mars ile yaptığı transitin yarattığı enerjiden güzel şeyler doğar, siz de tüm bu güzelliklere tanıklık edeceksiniz.