Rahatlık ve Huzur Geliyor: 18 Mart'tan İtibaren Üzerindeki Yüklerden Kısa Sürede Kurtulacak Burçlar
Rahatlık ve Huzur Geliyor: 18 Mart'tan İtibaren Üzerindeki Yüklerden Kısa Sürede Kurtulacak Burçlar
Rahatlık ve huzur kapıda! 18 Mart’tan itibaren, üzerinde biriken tüm o ağır yüklerden kısa sürede kurtulacak burçlar var. Şu an belki zorlu bir dönemden geçiyorsunuz, stres, sorumluluklar ve kaygılar her geçen gün biraz daha artıyormuş gibi hissediyorsunuz. Endişelenmeyin! Çünkü evren bu süreçte size büyük bir destek sunacak. Yakında her şeyin daha hafif ve sakin olacağını göreceksiniz. Bu dönemde üzerinizdeki baskıyı atıp içinizdeki huzuru bulmanız çok daha kolay olacak. Peki 18 Mart'tan itibaren hangi burçlar huzura kavuşacak?
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Koç Burcu
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İkizler Burcu
Yengeç Burcu
Yay Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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