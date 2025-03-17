Akit Yazarından Hadise İçin Çirkin Sözler: “İç Çamaşırı ile Sahneye Çıkan Bacak Gösterici”

“Hadise isimli iç çamaşırı ile sahneye çıkan şarkıcıya milyonlarca liralık ödeme yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin istemiyor. “Bu bacak gösterici için, milyonlar vereceğiz. Bir imza atar mısınız” demiyor. Biliyor ki, Cumhurbaşkanı “İsrafa gerek yok” diyecek.. Cumhurbaşkanı’ndan izin almadan, belediye kasasından çıkartıp şarkıcıya trink parayı veriyor. Ama sıra metro yapımına gelince.. Harcamaların çok çok yüksek olması sebebi ile, o metroyu borçlanarak yapabilecek belediyenin gücü kalmadığı için, Cumhurbaşkanlığının kefil olabileceği rakamı çok çok aştığı için, imza atılamayınca.. “Sadece bir imza atacaktınız” diyerek, algı yapıyor..”

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISININ TAMAMI