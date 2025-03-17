Akit Yazarından Hadise İçin Çirkin Sözler: “İç Çamaşırı ile Sahneye Çıkan Bacak Gösterici”
Akit Yazarından Hadise İçin Çirkin Sözler: “İç Çamaşırı ile Sahneye Çıkan Bacak Gösterici”
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ve Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdiği köşe yazısında şarkıcı Hadise’ye söylediği sözlerle adeta nefretini kustu! Hadise’nin sahne tarzı için 'İç çamaşırı ile sahneye çıkan şarkıcı” diyen Karahasanoğlu “Bacak gösterici” tanımını kullandı!
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Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında İBB’yi ve başkan Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi.
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Ekrem İmamoğlu ve İBB eleştirilerine devam eden Karahasanoğlu, eleştirilerini yaparken bir yandan da olaya şarkıcı Hadise’yi kattı ve çirkin sözler kullandı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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