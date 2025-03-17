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Akit Yazarından Hadise İçin Çirkin Sözler: “İç Çamaşırı ile Sahneye Çıkan Bacak Gösterici”

Akit Yazarından Hadise İçin Çirkin Sözler: “İç Çamaşırı ile Sahneye Çıkan Bacak Gösterici”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.03.2025 - 13:36

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ve Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdiği köşe yazısında şarkıcı Hadise’ye söylediği sözlerle adeta nefretini kustu! Hadise’nin sahne tarzı için 'İç çamaşırı ile sahneye çıkan şarkıcı” diyen Karahasanoğlu “Bacak gösterici” tanımını kullandı!

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Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında İBB’yi ve başkan Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi.

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında İBB’yi ve başkan Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi.

Ekrem İmamoğlu’nun konuşmalarında yalan konuştuğunu iddia eden Karahasanoğlu “Ekrem bu.. Her tür yalan-dolan mübah.. Valiye “it” deyip, “Ben ‘it’ demedim ki, ‘basit’ dedim” diyen de o.. Ama Ekrem bu, hiç usanmaz, pancarı turp diye göstermeye devam eder: “Sayın cumhurbaşkanı bir imzanızı bekliyor. Bir imza atacaksınız, İstanbul’un ulaşım sorunu çözülecek” der.. Alışmış bir defa, tahrifat yapmaya..” dedi.

Ekrem İmamoğlu ve İBB eleştirilerine devam eden Karahasanoğlu, eleştirilerini yaparken bir yandan da olaya şarkıcı Hadise’yi kattı ve çirkin sözler kullandı:

Ekrem İmamoğlu ve İBB eleştirilerine devam eden Karahasanoğlu, eleştirilerini yaparken bir yandan da olaya şarkıcı Hadise’yi kattı ve çirkin sözler kullandı:

Hadise isimli iç çamaşırı ile sahneye çıkan şarkıcıya milyonlarca liralık ödeme yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin istemiyor. “Bu bacak gösterici için, milyonlar vereceğiz. Bir imza atar mısınız” demiyor. Biliyor ki, Cumhurbaşkanı “İsrafa gerek yok” diyecek.. Cumhurbaşkanı’ndan izin almadan, belediye kasasından çıkartıp şarkıcıya trink parayı veriyor. Ama sıra metro yapımına gelince.. Harcamaların çok çok yüksek olması sebebi ile, o metroyu borçlanarak yapabilecek belediyenin gücü kalmadığı için, Cumhurbaşkanlığının kefil olabileceği rakamı çok çok aştığı için, imza atılamayınca.. “Sadece bir imza atacaktınız” diyerek, algı yapıyor..”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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