onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sağlık Problemleriyle Uğraşan Nuri Alço Vasiyetini Açıkladı: “Neyim Varsa Eşime Kalacak”

Sağlık Problemleriyle Uğraşan Nuri Alço Vasiyetini Açıkladı: “Neyim Varsa Eşime Kalacak”

Nuri Alço
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.03.2025 - 12:14

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Nuri Alço, geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

Kanal D’ye açıklamalarda bulunan Nuri Alço, eşi hakkında “O olmasaydı ölmüştüm” diyerek “Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeşilçam’ın efsanelerinden Nuri Alço, geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

Yeşilçam’ın efsanelerinden Nuri Alço, geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

Kanal D’de yayınlanan bir magazin programına konuk olan 73 yaşındaki usta oyuncu, sağlık durumuyla ilgili, “Beş büyük ameliyat geçirdim ama toparladım. Şu an gayet iyiyim, bir problemim yok” dedi.

Tedavi sürecinde en büyük desteği eşi Burcu Alço’dan gördüğünü vurgulayan Alço, “Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim” ifadelerini kullandı.

Nuri Alço hayata dair bakış açısını ve vasiyetini de ilk kez açıkladı. Ünlü sanatçı, ölümle ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

Nuri Alço hayata dair bakış açısını ve vasiyetini de ilk kez açıkladı. Ünlü sanatçı, ölümle ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii’nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın