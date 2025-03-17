Sağlık Problemleriyle Uğraşan Nuri Alço Vasiyetini Açıkladı: “Neyim Varsa Eşime Kalacak”

Kanal D’de yayınlanan bir magazin programına konuk olan 73 yaşındaki usta oyuncu, sağlık durumuyla ilgili, “Beş büyük ameliyat geçirdim ama toparladım. Şu an gayet iyiyim, bir problemim yok” dedi.

Tedavi sürecinde en büyük desteği eşi Burcu Alço’dan gördüğünü vurgulayan Alço, “Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim” ifadelerini kullandı.