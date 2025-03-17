onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cem Küçük’ten Halk TV’ye Operasyon İddiası: “Gezi Parkı Soruşturması Halk TV’ye Uzanacak”

Cem Küçük’ten Halk TV’ye Operasyon İddiası: “Gezi Parkı Soruşturması Halk TV’ye Uzanacak”

halk tv cem küçük
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.03.2025 - 11:05 Son Güncelleme: 17.03.2025 - 11:11

Hükümete yakınlığı ile tanınan gazetecilerden biri olan Cem Küçük, Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında Halk TV hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Küçük’ün köşe yazısındaki iddiasına göre; Gezi soruşturması Halk TV’ye uzanacak, operasyon yapılması an meselesi…

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gazeteci Cem Küçük, bugünkü köşe yazısında Halk TV hakkında sürpriz bir iddia gündeme getirdi.

Gazeteci Cem Küçük, bugünkü köşe yazısında Halk TV hakkında sürpriz bir iddia gündeme getirdi.

Küçük’ün iddiasına göre; muhalifliği ile tanınan Halk TV’ye operasyon yapılacak. Gezi soruşturmasının Halk TV’ye uzanacağını belirten Cem Küçük “Tarihin hep yanlış tarafında oldular. Halk TV özellikle Gezi darbe girişimi başarılı olsun diye üç ay yayın yaptı. O yayınları inceleme süreci bitti. Operasyonun düğmesine basılması an meselesi. Ramazan Bayramı’ndan önce olur mu bakacağız” dedi.

Cem Küçük’ün “Önümüzdeki günlerde Halk TV’den kaçan kaçana” başlıklı yazısından bir bölüm:

Cem Küçük’ün “Önümüzdeki günlerde Halk TV’den kaçan kaçana” başlıklı yazısından bir bölüm:

Muhalif medya 2007’de e-Muhtıra'yı, 2008’de AK Parti kapatma cezasını, 2012’de MİT’e operasyonu, 17-25 Aralık darbe girişimini, hendek olaylarını savundular. Tarihin hep yanlış tarafında oldular. Halk TV özellikle Gezi darbe girişimi başarılı olsun diye üç ay yayın yaptı. O yayınları inceleme süreci bitti. Operasyonun düğmesine basılması an meselesi. Ramazan Bayramı’ndan önce olur mu bakacağız. 

Cafer Mahiroğlu bunun farkında. Bir de onlarca davayla uğraşıyor. Milyonluk cezalar ödüyor. Çünkü kanaldaki yorumcu adı altındaki cellatlar hakkında haklı olarak onlarca dava açıldı.

Yukarıda yazdım, önümüzdeki günlerde Gezi darbe girişimi soruşturması Halk TV’ye uzanacak. Bir de  Medya AŞ ile irtibatlarına bakılıyor. O yüzden bunları bilenler kanalı terk etti. Önümüzdeki günlerde daha çok kişi kanalı terk eder.”

CEM KÜÇÜK'ÜN TÜRKİYE GAZETESİ'NDEKİ YAZISININ TAMAMI

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
8
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın