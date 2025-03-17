Cem Küçük’ten Halk TV’ye Operasyon İddiası: “Gezi Parkı Soruşturması Halk TV’ye Uzanacak”
Cem Küçük’ten Halk TV’ye Operasyon İddiası: “Gezi Parkı Soruşturması Halk TV’ye Uzanacak”
Hükümete yakınlığı ile tanınan gazetecilerden biri olan Cem Küçük, Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında Halk TV hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Küçük’ün köşe yazısındaki iddiasına göre; Gezi soruşturması Halk TV’ye uzanacak, operasyon yapılması an meselesi…
İşte detaylar…
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Gazeteci Cem Küçük, bugünkü köşe yazısında Halk TV hakkında sürpriz bir iddia gündeme getirdi.
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Cem Küçük’ün “Önümüzdeki günlerde Halk TV’den kaçan kaçana” başlıklı yazısından bir bölüm:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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