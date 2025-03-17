Cem Küçük’ten Halk TV’ye Operasyon İddiası: “Gezi Parkı Soruşturması Halk TV’ye Uzanacak”

“Muhalif medya 2007’de e-Muhtıra'yı, 2008’de AK Parti kapatma cezasını, 2012’de MİT’e operasyonu, 17-25 Aralık darbe girişimini, hendek olaylarını savundular. Tarihin hep yanlış tarafında oldular. Halk TV özellikle Gezi darbe girişimi başarılı olsun diye üç ay yayın yaptı. O yayınları inceleme süreci bitti. Operasyonun düğmesine basılması an meselesi. Ramazan Bayramı’ndan önce olur mu bakacağız.

Cafer Mahiroğlu bunun farkında. Bir de onlarca davayla uğraşıyor. Milyonluk cezalar ödüyor. Çünkü kanaldaki yorumcu adı altındaki cellatlar hakkında haklı olarak onlarca dava açıldı.

Yukarıda yazdım, önümüzdeki günlerde Gezi darbe girişimi soruşturması Halk TV’ye uzanacak. Bir de Medya AŞ ile irtibatlarına bakılıyor. O yüzden bunları bilenler kanalı terk etti. Önümüzdeki günlerde daha çok kişi kanalı terk eder.”