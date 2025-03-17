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Mucize Kurtuluş: Okyanusta Kaybolan Balıkçı 95 Gün Sonra Sağ Bulundu

Mucize Kurtuluş: Okyanusta Kaybolan Balıkçı 95 Gün Sonra Sağ Bulundu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.03.2025 - 10:25

Aralık ayında Pasifik Okyanusu’nda kaybolan 61 yaşındaki Perulu balıkçı 95 gün sonra sağ olarak bulundu. Maximo Napa Castro isimli balıkçı kaplumbağa, kuş, böcek yiyerek hayatta kaldığını anlattı. Balıkçının mucize kurtuluşu dünya basınının gündemi oldu. 

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61 yaşındaki Maximo Napa Castro, 7 Aralık’ta yaşadığı Peru’dan iki haftalık balıkçılık gezisine çıktı.

61 yaşındaki Maximo Napa Castro, 7 Aralık’ta yaşadığı Peru’dan iki haftalık balıkçılık gezisine çıktı.

Ancak Castro’nun balıkçılık gezisi adeta kabusa döndü. 61 yaşındaki balıkçı gezisinin onuncu gününce fırtınayla karşılaştı. Fırtınanın etkisiyle tekne, rotasından saptı ve okyanus ortasında sürüklenmeye başladı. Üç aydır arama kurtarma ekipleri tarafından okyanusta aranan Castro için umutlar tükenmişken bir mucize gerçekleşti. Balıkçı, kayboluşundan 95 gün sonra sağ bulundu. Ekvador devriye gemisi Castro’yu kıyıdan bin 94 kilometre uzaklıkta bitkin bir şekilde buldu.

Kaplumbağa, böcek, kuş yiyerek hayatta kaldı.

Kaplumbağa, böcek, kuş yiyerek hayatta kaldı.

Kurtarıldıktan sonra kameralara konuşan Castro, böcek, kuş ve kaplumbağa yiyerek, teknesinde biriken yağmur sularını içerek hayatta kaldığını ancak son 15 gün ise hiç yemek yemediğini ifade etti. 61 yaşındaki balıkçı hayatta tutunmak için okyanusta kaybolduğu süre boyunca ailesini düşündüğünü ifade etti. “Her gün annemi ve torunumu düşündüm” diyen Castro’nun annesi Elena ise artık umudunu yitirmeye başladığını ifade etti. 

Castro’nun memleketi San Andres’te ise komşuları ve akrabaları balıkçının kurtuluşu için sokakları süslediklerini ve kutlama yapmaya başladıklarını aktardı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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