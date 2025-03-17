Mucize Kurtuluş: Okyanusta Kaybolan Balıkçı 95 Gün Sonra Sağ Bulundu

Kurtarıldıktan sonra kameralara konuşan Castro, böcek, kuş ve kaplumbağa yiyerek, teknesinde biriken yağmur sularını içerek hayatta kaldığını ancak son 15 gün ise hiç yemek yemediğini ifade etti. 61 yaşındaki balıkçı hayatta tutunmak için okyanusta kaybolduğu süre boyunca ailesini düşündüğünü ifade etti. “Her gün annemi ve torunumu düşündüm” diyen Castro’nun annesi Elena ise artık umudunu yitirmeye başladığını ifade etti.

Castro’nun memleketi San Andres’te ise komşuları ve akrabaları balıkçının kurtuluşu için sokakları süslediklerini ve kutlama yapmaya başladıklarını aktardı.