Türkiye Uykusuzlukta Dünyada Birinci! Uyku Araştırmasından Şaşırtıcı Sonuçlar
Türkiye Uykusuzlukta Dünyada Birinci! Uyku Araştırmasından Şaşırtıcı Sonuçlar
Uyku alışkanlıklarının belirlenmesi amacıyla 57 ülkede uyku araştırması yapıldı. 55 bin 221 bin kişinin katıldığı araştırmanın sonuçları yayımlandı. Araştırmadan şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı. Türkiye, 57 ülkede arasında en az uyuyan ülke oldu.
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Baldan tatlı baltadan ağır…
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Türkiye, uykusuzlukta şampiyon oldu.
Uyumadan önce telefona bakmadan edemiyoruz.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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10-12 saat işte 3saat yolda 2saat yemek hazırlığı bulaşık filan gün bitiyor zaten.
bu millet 22 yıldır uyuyor aw
Hocam gece 02:00'den sonra yatağa girenin uykusuz kalmak dışında bir alternatifi var mı? Teknolojinin götürdükleri arasında uyku ve kahvaltı kültürü de yer a... Devamını Gör