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Türkiye Uykusuzlukta Dünyada Birinci! Uyku Araştırmasından Şaşırtıcı Sonuçlar

Türkiye Uykusuzlukta Dünyada Birinci! Uyku Araştırmasından Şaşırtıcı Sonuçlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.03.2025 - 14:18

Uyku alışkanlıklarının belirlenmesi amacıyla 57 ülkede uyku araştırması yapıldı. 55 bin 221 bin kişinin katıldığı araştırmanın sonuçları yayımlandı. Araştırmadan şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı. Türkiye, 57 ülkede arasında en az uyuyan ülke oldu.

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Baldan tatlı baltadan ağır…

Baldan tatlı baltadan ağır…

Tüm dertlerimizi bir süreliğine unutturacak, gözlerimizi kapadığımız an bizi başka diyarlara götüren yegane vazgeçilmezimiz: Uyku

Beynin adeta bir bakım moduna girdiği uyku sırasında vücut dinlenir, hücreler yenilenir ve enerji depolanır. Uykusuzluk sinir ve kaygı yaratırken duygusal dengenin sağlanması için de oldukça önemli. Stresle daha iyi baa çıkmamıza yardımcı olan; yetersizliği sırasında vücudumuzu enfeksiyona açık hale getiren uykuyla ilgili pek çok araştırma mevcut. Son araştırma IKEA tarafından yapıldı. Yapılan uyku araştırmasından şaşırtan sonuçlar çıktı.

Türkiye, uykusuzlukta şampiyon oldu.

Türkiye, uykusuzlukta şampiyon oldu.

Uyku araştırması 57 ülkeden 55 bin 221 kişiyle yapıldı. Uyku Raporu 2025 sonuçlarına göre Türk halkının adeta ‘gece kuşu’ olduğu görüldü. Araştırmaya göre Türkiye, dünyanın en geç uyuyan ülkesi oldu. Türkiye’den araştırmaya katılanların yüzde 49’u uyku sevdiğini söyledi. Ancak dünya ortalamasından 2 saat daha az uyuduğumuz ortaya çıktı.

Raporda yer alan sonuçlara göre Türkiye gece yarısından sonra uyku moduna geçiyor. Geç uyuyor olsakta uyanma saatlerimiz diğer ülkelerle aynı olduğu görüldü. Bu da geç uyuduğumuz ve yeterli uykuyu alamadan uyanmamız anlamına geliyor.

Uyumadan önce telefona bakmadan edemiyoruz.

Uyumadan önce telefona bakmadan edemiyoruz.

Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’de 3 kişiden 1 ‘i uyku kalitesinden şikayetçi. Yüzde 19’u uyumak için sesli kitap veya podcast tercih ediyor. Raporda bir diğer dikkat çeken sonuç ise uykudan önce telefonların elimizden düşmemesi. Araştırmaya katılanların yüzde 85’i uyumadan önce telefonu elinden düşürmüyor. 18-24 yaş arası bireylerde bu oran adeta rekor kırıyor.

Türkiye’nin yüzde 64’ünün en sevdiği uyku pozisyonu yan yatarak uyumak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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ken bal

10-12 saat işte 3saat yolda 2saat yemek hazırlığı bulaşık filan gün bitiyor zaten.

Bozkurt

Hocam gece 02:00'den sonra yatağa girenin uykusuz kalmak dışında bir alternatifi var mı? Teknolojinin götürdükleri arasında uyku ve kahvaltı kültürü de yer a... Devamını Gör