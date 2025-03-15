Türkiye Uykusuzlukta Dünyada Birinci! Uyku Araştırmasından Şaşırtıcı Sonuçlar

Uyku araştırması 57 ülkeden 55 bin 221 kişiyle yapıldı. Uyku Raporu 2025 sonuçlarına göre Türk halkının adeta ‘gece kuşu’ olduğu görüldü. Araştırmaya göre Türkiye, dünyanın en geç uyuyan ülkesi oldu. Türkiye’den araştırmaya katılanların yüzde 49’u uyku sevdiğini söyledi. Ancak dünya ortalamasından 2 saat daha az uyuduğumuz ortaya çıktı.

Raporda yer alan sonuçlara göre Türkiye gece yarısından sonra uyku moduna geçiyor. Geç uyuyor olsakta uyanma saatlerimiz diğer ülkelerle aynı olduğu görüldü. Bu da geç uyuduğumuz ve yeterli uykuyu alamadan uyanmamız anlamına geliyor.