Yaren Leylek Geldi Hasret Son Buldu: Yaren Leylek ve Adem Amca Kavuştu
Yaren Leylek Geldi Hasret Son Buldu: Yaren Leylek ve Adem Amca Kavuştu
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı leylekler köyü olarak bilinin Eskikaraağaç köyü sakinlerinden birisi de Yaren Leylek. 13 yıl boyunca her Mart ayında köye gelerek dinlenen Yaren Leylek ile bölgede yaşayan Adem Yılmaz'ın dostluğu hikayelere, filmlere konu oldu. Bu sene Yaren Leyleğin geç gelişi tedirginliğe neden olurken nihayet güzel haber geldi. Yaren Leylek evi olan köye geldi! Fotoğrafçı Alper Tüydeş, Adem Amca ve Yaren Leyleğin kavuşmasını fotoğrafladı.
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Hasret sona erdi! Yaren Leylek 14'üncü yılda da Adem Yılmaz'ı yalnız bırakmadı.
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O anları Adem Yılmaz ve Yaren Leyleğin dostluğunu Türkiye'ye duyuran Alper Tüydeş fotoğrafladı 👇
Yaren Leyleğin Adem Yılmaz'ın kayığına kondu anlar kameralara böyle yansıdı❤️
Bu kavuşma hepimizin yüzünü gülümsetti, kalbini ısıttı 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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