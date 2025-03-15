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Yaren Leylek Geldi Hasret Son Buldu: Yaren Leylek ve Adem Amca Kavuştu

Yaren Leylek Geldi Hasret Son Buldu: Yaren Leylek ve Adem Amca Kavuştu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.03.2025 - 09:55

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı leylekler köyü olarak bilinin Eskikaraağaç köyü sakinlerinden birisi de Yaren Leylek. 13 yıl boyunca her Mart ayında köye gelerek dinlenen Yaren Leylek ile bölgede yaşayan Adem Yılmaz'ın dostluğu hikayelere, filmlere konu oldu. Bu sene Yaren Leyleğin geç gelişi tedirginliğe neden olurken nihayet güzel haber geldi. Yaren Leylek evi olan köye geldi! Fotoğrafçı Alper Tüydeş, Adem Amca ve Yaren Leyleğin kavuşmasını fotoğrafladı.

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Hasret sona erdi! Yaren Leylek 14'üncü yılda da Adem Yılmaz'ı yalnız bırakmadı.

Hasret sona erdi! Yaren Leylek 14'üncü yılda da Adem Yılmaz'ı yalnız bırakmadı.

Bu fotoğraf 15 Mart 2025 Cumartesi tarihinde fotoğrafçı Alper Tüydeş tarafından çekildi. Her sene Mart ayının başında köye gelen Yaren Leyleğin bu sene geç gelişi 'Acaba gelmeyecek mi? Öldü mü?' endişelerine neden oldu. Yaren Leyleğin eşi Nazlı Leylek, önceki günlerde Eskikaraağaç köyünde bulunan yuvalarına gelmişti. Herkes nefesini tutup Yaren'in gelmesini beklerken dün (14 Mart Cumartesi) yuvaya ikinci leyleğin gelişi heyecanı artırdı. Leyleğin Yaren olup olmadığı merak edilirken hasretle beklenen fotoğraf bugün geldi!

O anları Adem Yılmaz ve Yaren Leyleğin dostluğunu Türkiye'ye duyuran Alper Tüydeş fotoğrafladı 👇

O anları Adem Yılmaz ve Yaren Leyleğin dostluğunu Türkiye'ye duyuran Alper Tüydeş fotoğrafladı 👇
twitter.com

'Nihayet beklenen kavuşma gerçekleşti. Yaren Leylek 14. yılında da varım dedi. Dün göçten gelip önce yuvasına konup eşiyle özlem giderdi ve bu sabahta soluğu Adem Amca'nın kayığında aldı. Adem Amca ise onu böyle ayakta karşıladı.

Hoşgeldin Yaren Leylek

Bahar şimdi geldi işte...'

Yaren Leyleğin Adem Yılmaz'ın kayığına kondu anlar kameralara böyle yansıdı❤️

Bu kavuşma hepimizin yüzünü gülümsetti, kalbini ısıttı 👇

Bu kavuşma hepimizin yüzünü gülümsetti, kalbini ısıttı 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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