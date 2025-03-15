Yaren Leylek Geldi Hasret Son Buldu: Yaren Leylek ve Adem Amca Kavuştu

Bu fotoğraf 15 Mart 2025 Cumartesi tarihinde fotoğrafçı Alper Tüydeş tarafından çekildi. Her sene Mart ayının başında köye gelen Yaren Leyleğin bu sene geç gelişi 'Acaba gelmeyecek mi? Öldü mü?' endişelerine neden oldu. Yaren Leyleğin eşi Nazlı Leylek, önceki günlerde Eskikaraağaç köyünde bulunan yuvalarına gelmişti. Herkes nefesini tutup Yaren'in gelmesini beklerken dün (14 Mart Cumartesi) yuvaya ikinci leyleğin gelişi heyecanı artırdı. Leyleğin Yaren olup olmadığı merak edilirken hasretle beklenen fotoğraf bugün geldi!