Yaren Leylek ve Adem Amca Kavuşmasını Yüreği Ağzında Bekleyen Kullanıcılar

Yaren Leyleği tanımayanınız yoktur. 12 yıldır Bursa'nın Eskikaraağaç leylekler köyüne gelip yuva yapan Yaren Leylek, Adem Yılmaz ile sıkı dostlar. Yaren Leylek 12 yıldır her Mart ayında köye gelir ve Adem Amca'nın kayığına konar. Bize de o sıkı dostluk ve son bulan hasret karşısında gözleri dolarak izlemek düşer. Adem Amca ve Yaren Leyleğin dilden dile dolaşan örnek dostluğu belgesellere bile konu oldu. Tüm Türkiye olarak bu dostluğu o kadar benimsedik ki her sene sadece Adem Amca değil hepimiz Yaren'in gelişini dört gözle bekliyoruz. Hatta artık 'milli leyleğimiz' olan Yaren'i izlememiz için Karacabey Belediyesi 7/24 canlı takip edilmesi için bir internet sitesi hazırladı. Vatandaşlar www.yarenleylek.com sitesinden yuvayı 7/24 canlı takip edebiliyor.

Ancak Yaren Leylek bu sene geç kaldı. Mart ayının ilk haftasında Adem Amca'nın kayığına konarak dostuna kavuşan Yaren Leylek henüz gelmedi.