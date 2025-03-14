Yaren Leylek ve Adem Amca Kavuşmasını Yüreği Ağzında Bekleyen Kullanıcılar
Yaren Leylek ve Adem Amca Kavuşmasını Yüreği Ağzında Bekleyen Kullanıcılar
Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyü 12 yıldır Yaren Leylek ve Adem Amca’nın dostluğuna şahit oluyor. 12 yıldır ilk önce mahallenin maskotu olan Yaren, ardından tüm Türkiye’nin gönlünü fethetti.❤️
Yaren Leylek her bahar ayında köyde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konup dostuyla buluşurken bu sene büyük buluşma için nefesler tutuldu. Ancak Yaren’in henüz gelmemesi de endişeleri artırdı. Yaren'i endişeyle bekleyen X kullanıcıları telaşlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
İşte Yaren Leylek ve Adem Amcanın kavuşmasını yüreği ağzında bekleyen kullanıcılar 👇🏻👀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nefesimizi tuttuk, Yaren Leylek ve Adem Amcanın kavuşmasını bekliyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adem Amca, dostu Yaren Leylek'i bekliyor.
İşte Yaren Leylek ve Adem Amca kavuşmasını yüreği ağzında bekleyen kullanıcılar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın