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Yaren Leylek ve Adem Amca Kavuşmasını Yüreği Ağzında Bekleyen Kullanıcılar

Yaren Leylek ve Adem Amca Kavuşmasını Yüreği Ağzında Bekleyen Kullanıcılar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.03.2025 - 18:29

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyü 12 yıldır Yaren Leylek ve Adem Amca’nın dostluğuna şahit oluyor. 12 yıldır ilk önce mahallenin maskotu olan Yaren, ardından tüm Türkiye’nin gönlünü fethetti.❤️

Yaren Leylek her bahar ayında köyde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konup dostuyla buluşurken bu sene büyük buluşma için nefesler tutuldu. Ancak Yaren’in henüz gelmemesi de endişeleri artırdı. Yaren'i endişeyle bekleyen X kullanıcıları telaşlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. 

İşte Yaren Leylek ve Adem Amcanın kavuşmasını yüreği ağzında bekleyen kullanıcılar 👇🏻👀

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Nefesimizi tuttuk, Yaren Leylek ve Adem Amcanın kavuşmasını bekliyoruz.

Nefesimizi tuttuk, Yaren Leylek ve Adem Amcanın kavuşmasını bekliyoruz.

Yaren Leyleği tanımayanınız yoktur. 12 yıldır Bursa'nın Eskikaraağaç leylekler köyüne gelip yuva yapan Yaren Leylek, Adem Yılmaz ile sıkı dostlar. Yaren Leylek 12 yıldır her Mart ayında köye gelir ve Adem Amca'nın kayığına konar. Bize de o sıkı dostluk ve son bulan hasret karşısında gözleri dolarak izlemek düşer. Adem Amca ve Yaren Leyleğin dilden dile dolaşan örnek dostluğu belgesellere bile konu oldu. Tüm Türkiye olarak bu dostluğu o kadar benimsedik ki her sene sadece Adem Amca değil hepimiz Yaren'in gelişini dört gözle bekliyoruz. Hatta artık 'milli leyleğimiz' olan Yaren'i izlememiz için Karacabey Belediyesi 7/24 canlı takip edilmesi için bir internet sitesi hazırladı. Vatandaşlar www.yarenleylek.com sitesinden yuvayı 7/24 canlı takip edebiliyor. 

Ancak Yaren Leylek bu sene geç kaldı. Mart ayının ilk haftasında Adem Amca'nın kayığına konarak dostuna kavuşan Yaren Leylek henüz gelmedi.

Adem Amca, dostu Yaren Leylek'i bekliyor.

Adem Amca, dostu Yaren Leylek'i bekliyor.

Adem Yılmaz ve Yaren leylek dostluğunu Türkiye'yle tanıştıran fotoğrafçı Alper Tüydeş, bu fotoğrafı 13 Mart 2025 tarihinde çekti. Tüydeş, X hesabından paylaştığı fotoğrafa 'Yaren'i beklerken... Bugün öğle saatlerinde canlı yayında görülen leylek sonrası ortalık bir ayağa kalktı ama şimdilik sevinmek için sanıyorum erken' notunu düştü.

Kaynak

Hepimiz bu kavuşmayı dört gözle beklerken X kullanıcıları endişeli bekleyişlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İşte Yaren Leylek ve Adem Amca kavuşmasını yüreği ağzında bekleyen kullanıcılar 👇

İşte Yaren Leylek ve Adem Amca kavuşmasını yüreği ağzında bekleyen kullanıcılar 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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