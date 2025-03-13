Yaren Leylek Öldü mü? Yaren Leylek Gelmedi, Sevenleri Tedirgin!
Yaren Leylek Öldü mü? Yaren Leylek Gelmedi, Sevenleri Tedirgin!
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İlkbaharın habercisi leyleklerin Afrika'dan Anadolu, Balkanlar ve Avrupa ülkelerindeki yuvalarına göç yolculuğu başladı.
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14 yıldır Yaren leyleğin gelişini ve 'Adem Amca' ile hikayesini tüm dünyaya duyuran doğa gözlemcisi Alper Tüydeş, her gelen leylek sürüsü içerisinde Yaren leyleği beklediklerini söyledi.
Martın 15'ine kadar beklediklerini ifade eden Alper Tüydeş şunları söyledi:
'Yaren'i beklerken' başlıklı bir paylaşımda da bulunan Alper Tüydeş, Yaren leylek sevenlerine şöyle seslendi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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