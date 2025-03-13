Yaren Leylek Öldü mü? Yaren Leylek Gelmedi, Sevenleri Tedirgin!

“Yıllardır Yaren leyleği beklerken söylediğim ve çok sevdiğim bir söylem var; 'Hepimiz Adem olduk Yaren'i bekliyoruz.' Yaren'in en erken 26 Şubat en geç 15 Mart'ta göçten dönmüşlüğü var leylek köyüne. Kritik eşik ise 15 Mart. Yani bu son bir hafta beklentimizin çok yüksek olacağı günlerden olacak. Sosyal medya hikayeyi tıklanma uğruna hiç eden insanlarla dolu. Ona rağmen umudunu, sevincini, şansını Yaren leyleğe bağlayanların da olduğunu mesaj ve yorumlardan görüyorum her gün. Elbette çok seviniyorum bu duruma. Bu fotoğrafı yine böyle bir bekleyişe girdiğimiz günlerde çekmiştim geçmişte. Adem Amca hepimizden çok daha gergin ve endişeli. Ama her ihtimalin de farkında. Yaren'i ekran başında canlı yayında bekleyenlere de ufak bir not, kamerada görmek o geldi anlamına gelmiyor. Kayığa konduğunu görmeden o demek imkansız. Geçmişte 2 gün bekledik, göçten gelip yuvasına konmasına rağmen o demek için. Çünkü leylekler başka leyleklerin yuvalarına konar. Sevinç ve hüznü aynı anda yaşamamak için söylüyorum bunu. Bu hikaye ile bütünleşen herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Umarım bu yıl da hikaye gerçekleşecek ve hepimiz sevineceğiz.'