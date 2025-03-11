14. Yılda da Gelecek mi? Adem Amca Günlerdir Yaren Leylek’in Gelmesini Bekliyor
14. Yılda da Gelecek mi? Adem Amca Günlerdir Yaren Leylek’in Gelmesini Bekliyor
Adeta masallardaki gibi bir dostluk hikayesine sahip olan balıkçı Adem amca ile Yaren Leylek’in hikayesini sizler de biliyorsunuzdur. Her yıl baharın kendini hissetirmesi ve kuşların göç zamanının gelmesiyle birlikte Mart ayının başlangıcında Yaren Leylek, kadim dostu Adem amcanın yanına geliyor. Dile kolay 13 yıldır bu hikaye devam ediyor. Geçtiğimiz yılda da Yaren Leylek Mart ayının ilk günlerinde Bursa’nın Eskikaraağaç köyüne gelerek Adem amcayla kavuşmuştu.
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Mart ayına girdik ve ilk haftasını geride bıraktık.
Fotoğrafçı Alper Tüydeş ile Adem amca günlerdir Yaren’in yolunu gözlüyor.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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