14. Yılda da Gelecek mi? Adem Amca Günlerdir Yaren Leylek’in Gelmesini Bekliyor

Adeta masallardaki gibi bir dostluk hikayesine sahip olan balıkçı Adem amca ile Yaren Leylek’in hikayesini sizler de biliyorsunuzdur. Her yıl baharın kendini hissetirmesi ve kuşların göç zamanının gelmesiyle birlikte Mart ayının başlangıcında Yaren Leylek, kadim dostu Adem amcanın yanına geliyor. Dile kolay 13 yıldır bu hikaye devam ediyor. Geçtiğimiz yılda da Yaren Leylek Mart ayının ilk günlerinde Bursa’nın Eskikaraağaç köyüne gelerek Adem amcayla kavuşmuştu.