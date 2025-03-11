onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
14. Yılda da Gelecek mi? Adem Amca Günlerdir Yaren Leylek’in Gelmesini Bekliyor

14. Yılda da Gelecek mi? Adem Amca Günlerdir Yaren Leylek’in Gelmesini Bekliyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.03.2025 - 18:16

Adeta masallardaki gibi bir dostluk hikayesine sahip olan balıkçı Adem amca ile Yaren Leylek’in hikayesini sizler de biliyorsunuzdur. Her yıl baharın kendini hissetirmesi ve kuşların göç zamanının gelmesiyle birlikte Mart ayının başlangıcında Yaren Leylek, kadim dostu Adem amcanın yanına geliyor. Dile kolay 13 yıldır bu hikaye devam ediyor. Geçtiğimiz yılda da Yaren Leylek Mart ayının ilk günlerinde Bursa’nın Eskikaraağaç köyüne gelerek Adem amcayla kavuşmuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adem amcamız bu yıl da Yaren’i beklediğini Ocak ayında yaptığı bu paylaşımıyla dile getirmişti.

Mart ayına girdik ve ilk haftasını geride bıraktık.

Mart ayına girdik ve ilk haftasını geride bıraktık.

Ancak Yaren Leylek henüz gelmedi. Adem amcamız da Yaren’in gelmemesiyle endişeye kapıldı. Yine de pozitif düşünmeye devam etse de “Ümidim var ama biraz da korkuyorum” sözlerini dile getirdi.

Fotoğrafçı Alper Tüydeş ile Adem amca günlerdir Yaren’in yolunu gözlüyor.

Fotoğrafçı Alper Tüydeş ile Adem amca günlerdir Yaren’in yolunu gözlüyor.

Alper Tüydeş, Adem amca ile yaptığı canlı yayını Instagram hesabından paylaştı. Adem amcamız “İki üç güne inşallah gelecek, gelmezse tehlike çanları çalacak” sözlerini de ekledi. Umuyoruz ki ikili önümüzdeki günlerde müjdeli haberi verecek!

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriğimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın