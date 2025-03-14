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Yaren Leyleğin Yuvasında Hareketlilik! Nazlı'nın Yanına Gelen Leylek Yaren mi?

Yaren Leyleğin Yuvasında Hareketlilik! Nazlı'nın Yanına Gelen Leylek Yaren mi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.03.2025 - 20:50

Yıllardır Bursa Eskikaraağaç köyüne gelen Yaren Leylek için endişeli bekleyiş sürüyor. Martın ilk haftasında Adem Yılmaz’ın kayığına konan Yaren Leyleğin 14 gündür gelmemesi tedirginliğe neden oldu. Geçen günlerde Yaren’in yuvasına gelen leyleğin, eşi Nazlı olduğu iddia edilmişti. Bugün ise Yaren Leyleğin 7/24 canlı yayınlanan yuvasında hareketlilik yaşandı. Akşam saatlerinde yuvaya ikinci leylek geldi. Bu leyleğin Yaren olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

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Her sene Mart ayının ilk haftasında gelen Yaren Leylek için endişeli bekleyiş sürerken yuvasında hareketlilik yaşandı.

Her sene Mart ayının ilk haftasında gelen Yaren Leylek için endişeli bekleyiş sürerken yuvasında hareketlilik yaşandı.

Leyleklerin göç yolculuğu başladı. Mart ayından itibaren binlerce leylek Hatay Belen geçidinden Anadolu’ya giriş yapıyor. Anadolu’dan sonra ise adresleri İstanbul oluyor. Leyleklerin göç yolculuğunun en merak edilen ismi Yaren Leylek. 12 yıldır Bursa’nın Eskikaraağaç köyüne gelen Yaren’in bu sene gelişi gecikti. Yaren’in ne zaman geleceği belirsizliğini korurken geçen günlerde eşi Nazlı yuvasına geldi. 

Ancak bugün (14 Mart Cuma) yuvada hareketlilik yaşandı. Akşam saatlerinde ikinci leylek yuvaya geldi.

İkinci leyleğin yuvaya gelişi ise kameralara böyle yansıdı 👇

Leyleklerden biri Yaren mi?

Leyleklerden biri Yaren mi?
twitter.com

Karacabey Belediyesi tarafından Yaren'in yuvası 7/24 canlı yayınla izleniyor. Bu yayın YouTube'da da yer alıyor. Gelen leyleğin Yaren olup olmadığına dair açıklama yapılmadı. Adem Yılmaz ve Yaren leyleğin dostluğunu tüm Türkiye'yle tanıştıran Alper Tüydeş, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

'Bu zamana kadar bekledik biraz daha bekleyelim hiç şüphe olmadan Yaren diyebilmek için. Evet kamerada gözüken bir leylek var ama başka ihtimaller de var. Bu yıl canlı yayın kamerasını bu süreçte kapatmadığımız için çok bilgi kirliliği oldu bu da güzel bir tecrübe oldu hepimiz için çünkü haberin doğruluğunu kimse tartmadan ilk olmanın peşinde ve bu da maalesef yanlış bilgiye de sebep olabiliyor. diyeceğim o ki yarın öğleye kadar her şey belli olmuş olur arkadaşlar.'

Yaren Leyleğin yuvasını izlemek için tıklayın.

"Kayığa binmedi."

"Kayığa binmedi."
twitter.com

Tüydeş, daha sonra şu paylaşımı yaptı:

'Akşamüstü hava kararmadan kayıkla denedik arkadaşlar. İnmedi kayığa. Sizce sabahı bekleyebilir miydik :) Ama yorgunluğa verebiliriz bu durumu. Yarın ola hayrola diyelim.'

Gelen leyleğin Yaren olma ihtimali heyecanı artırdı. Kullanıcılar heyecanlarını paylaşımlarıyla gösterdi 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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