Yaren Leyleğin Yuvasında Hareketlilik! Nazlı'nın Yanına Gelen Leylek Yaren mi?

Karacabey Belediyesi tarafından Yaren'in yuvası 7/24 canlı yayınla izleniyor. Bu yayın YouTube'da da yer alıyor. Gelen leyleğin Yaren olup olmadığına dair açıklama yapılmadı. Adem Yılmaz ve Yaren leyleğin dostluğunu tüm Türkiye'yle tanıştıran Alper Tüydeş, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

'Bu zamana kadar bekledik biraz daha bekleyelim hiç şüphe olmadan Yaren diyebilmek için. Evet kamerada gözüken bir leylek var ama başka ihtimaller de var. Bu yıl canlı yayın kamerasını bu süreçte kapatmadığımız için çok bilgi kirliliği oldu bu da güzel bir tecrübe oldu hepimiz için çünkü haberin doğruluğunu kimse tartmadan ilk olmanın peşinde ve bu da maalesef yanlış bilgiye de sebep olabiliyor. diyeceğim o ki yarın öğleye kadar her şey belli olmuş olur arkadaşlar.'

Yaren Leyleğin yuvasını izlemek için tıklayın.