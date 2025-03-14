Yaren Leyleğin Yuvasında Hareketlilik! Nazlı'nın Yanına Gelen Leylek Yaren mi?
Yaren Leyleğin Yuvasında Hareketlilik! Nazlı'nın Yanına Gelen Leylek Yaren mi?
Yıllardır Bursa Eskikaraağaç köyüne gelen Yaren Leylek için endişeli bekleyiş sürüyor. Martın ilk haftasında Adem Yılmaz’ın kayığına konan Yaren Leyleğin 14 gündür gelmemesi tedirginliğe neden oldu. Geçen günlerde Yaren’in yuvasına gelen leyleğin, eşi Nazlı olduğu iddia edilmişti. Bugün ise Yaren Leyleğin 7/24 canlı yayınlanan yuvasında hareketlilik yaşandı. Akşam saatlerinde yuvaya ikinci leylek geldi. Bu leyleğin Yaren olup olmadığı henüz doğrulanmadı.
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Her sene Mart ayının ilk haftasında gelen Yaren Leylek için endişeli bekleyiş sürerken yuvasında hareketlilik yaşandı.
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İkinci leyleğin yuvaya gelişi ise kameralara böyle yansıdı 👇
Leyleklerden biri Yaren mi?
"Kayığa binmedi."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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