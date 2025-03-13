Türkiye'nin En Genç ve Yaşlı Kentleri Belli Oldu

TÜİK, yaşlı nüfus istatistiklerini paylaştı. Türkiye’nin giderek yaşlandığı verilerle gözler önüne serildi. TÜİK verilerine göre 2019 yılından bu yana 65 yaş ve üzeri nüfus yüzde 20.7 artış göstererek 9 milyon 112 bine ulaştı. Bu rakam 2019 yılında 7 milyon 550 bindi.

Geçen sene yaşlı nüfusun yüzde 44.6’sını erkekler oluşturdu. Kadınların oranı ise yüzde 55.4 oldu. Gelecek yıllara dair yaşlı nüfus tahmini de yapıldı.

2030’da 65 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 13.5;

2040’ta yüzde 17.9;

2060’da yüzde 27;

2080’de yüzde 33.4;

2100’de yüzde 42.8 olacağı tahmin edildi.

Yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerine göre 2024'te toplam nüfusun yüzde 29,3'ü yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında. Yaşlı nüfus için bu oran yüzde 23,3.

Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan yaşlı nüfus cinsiyete göre incelendiğinde ise bu oranın yaşlı erkeklerde yüzde 22,3, yaşlı kadınlarda yüzde 24,2 olduğu hesaplandı.

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde ortaya çıkan sonuçlar şöyle 👇

2019'da yüzde 62,8'i65-74 yaş grubunda, yüzde 28,2'si 75-84 yaş grubunda ve yüzde 9,1'i 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

2024'te yüzde 63,4'ü 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,8'i 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7,8'i 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

100 yaş ve üzerindeki kişi sayısı ise yaşlı nüfusun yüzde 0.1’ini oluşturdu. 100 yaş ve üzerindeki kişi sayısı 2024’te 7 bin 632 kişi oldu.

Yaşlı nüfusun iş gücüne katılma oranı 2019'da 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus için yüzde 53'tü, 2023'te yüzde 53,3 oldu. Bu oran yaşlı nüfus için 2019'da yüzde 12 iken, 2023'te yüzde 12,2 olarak kayıtlara geçti.