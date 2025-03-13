Türkiye'nin En Genç ve Yaşlı Kentleri Belli Oldu
Türkiye'nin En Genç ve Yaşlı Kentleri Belli Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘İstatistiklerle Yaşlılar 2024’ verisini açıkladı. Verilere göre Türkiye, en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip 194 ülke arasında 75’inci sırada yer aldı. 2019’da 7 milyon 550 bin olan 65 yaş ve üzeri nüfus son beş yılda yüzde 20.7 arttı. 2024’te 65 yaş ve üzeri nüfus 9 milyon 112 bin kişiye ulaştı.
TÜİK’in raporuna göre en genç ve yaşlı nüfusa sahip ülkeler de böylece belli olmuş oldu. İşte Türkiye’nin en genç ve yaşlı kentleri.
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Türkiye’de 2024 yılında 65 yaş ve üzeri kişi sayısı 9 milyon 112 bin kişi oldu.
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Türkiye dünyada 75'inci sırada yer aldı.
Türkiye'nin en genç ve yaşlı kentleri.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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