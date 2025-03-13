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Türkiye'nin En Genç ve Yaşlı Kentleri Belli Oldu

Türkiye'nin En Genç ve Yaşlı Kentleri Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.03.2025 - 12:48

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘İstatistiklerle Yaşlılar 2024’ verisini açıkladı. Verilere göre Türkiye, en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip 194 ülke arasında 75’inci sırada yer aldı. 2019’da 7 milyon 550 bin olan 65 yaş ve üzeri nüfus son beş yılda yüzde 20.7 arttı. 2024’te 65 yaş ve üzeri nüfus 9 milyon 112 bin kişiye ulaştı. 

TÜİK’in raporuna göre en genç ve yaşlı nüfusa sahip ülkeler de böylece belli olmuş oldu. İşte Türkiye’nin en genç ve yaşlı kentleri.

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Türkiye’de 2024 yılında 65 yaş ve üzeri kişi sayısı 9 milyon 112 bin kişi oldu.

Türkiye’de 2024 yılında 65 yaş ve üzeri kişi sayısı 9 milyon 112 bin kişi oldu.

TÜİK, yaşlı nüfus istatistiklerini paylaştı. Türkiye’nin giderek yaşlandığı verilerle gözler önüne serildi. TÜİK verilerine göre 2019 yılından bu yana 65 yaş ve üzeri nüfus yüzde 20.7 artış göstererek 9 milyon 112 bine ulaştı. Bu rakam 2019 yılında 7 milyon 550 bindi. 

Geçen sene yaşlı nüfusun yüzde 44.6’sını erkekler oluşturdu. Kadınların oranı ise yüzde 55.4 oldu. Gelecek yıllara dair yaşlı nüfus tahmini de yapıldı. 

  • 2030’da 65 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 13.5;

  • 2040’ta yüzde 17.9;

  • 2060’da yüzde 27;

  • 2080’de yüzde 33.4;

  • 2100’de yüzde 42.8 olacağı tahmin edildi. 

Yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerine göre 2024'te toplam nüfusun yüzde 29,3'ü yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında. Yaşlı nüfus için bu oran yüzde 23,3.

Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan yaşlı nüfus cinsiyete göre incelendiğinde ise bu oranın yaşlı erkeklerde yüzde 22,3, yaşlı kadınlarda yüzde 24,2 olduğu hesaplandı.

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde ortaya çıkan sonuçlar şöyle 👇  

  • 2019'da yüzde 62,8'i65-74 yaş grubunda, yüzde 28,2'si 75-84 yaş grubunda ve yüzde 9,1'i 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

  • 2024'te yüzde 63,4'ü 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,8'i 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7,8'i 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

100 yaş ve üzerindeki kişi sayısı ise yaşlı nüfusun yüzde 0.1’ini oluşturdu. 100 yaş ve üzerindeki kişi sayısı 2024’te 7 bin 632 kişi oldu. 

Yaşlı nüfusun iş gücüne katılma oranı 2019'da 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus için yüzde 53'tü, 2023'te yüzde 53,3 oldu. Bu oran yaşlı nüfus için 2019'da yüzde 12 iken, 2023'te yüzde 12,2 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye dünyada 75'inci sırada yer aldı.

Türkiye dünyada 75'inci sırada yer aldı.

Geçen sene dünya nüfusu 8 milyar 161 milyon olurken yaşlı nüfus 833 milyon 480 bin olarak açıklandı. Dünya nüfusunun yüzde 10.2’sini ise yaşlı nüfus oluşturdu. 

Ülkeler sıralamasına bakıldığında yaşlı nüfusa sahip ilk üç ülke sırasıyla Monako, Japonya ve İtalya oldu.  Türkiye 195 ülkede arasından 75’inci sırada yer aldı.

Türkiye'nin en genç ve yaşlı kentleri.

Türkiye'nin en genç ve yaşlı kentleri.

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en genç ve yaşlı kentleri de belli olmuş oldu. 

  • Yaşlı nüfusun en fazla olduğu kent Sinop oldu. Sinop’ta yaşlı nüfus oranı yüzde 20.8 olarak belirlendi. 

  • İkinci sırada Kastamonu yer aldı. 

  • Üçüncü sırada ise yüzde 19.1 ile Giresun yer buldu. 

Yaşlı nüfusun en düşük olduğu kentler ise Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa olarak kayıtlara geçti. Şırnak’ta yaşlı nüfus oranı yüzde 3.7; Hakkari’de yüzde 4.3; Şanlıurfa’da yüzde 4.4 oldu. 

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10 ve üzeri olduğu il sayısı ise geçen sene 60 olarak kayıtlara geçti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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