Bu Aralar Erkekler Arasında Popüler Hale Gelen "Kirpik Kesme" Akımı Tam Olarak Ne?

Göz doktoru Dr. Ashley Hayden, kirpik kesmenin asla önerilmediğini ve birçok tehlikeyi beraberinde getirdiğini söylüyor. Makas veya tıraş makinesi gibi kesici aletleri göze yaklaştırmak, en küçük bir hata ile ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Uzmanlar, yanlışlıkla gözün hassas yüzeyi olan korneaya zarar vermenin çok kolay olduğunu belirtiyor.

Bu tür bir kornea hasarı, ağrılı enfeksiyonlara ve uzun vadeli görme sorunlarına yol açabilir. Üstelik aynaya bakarak bu işlemi yapmak bile el-göz koordinasyonundaki ters yansıma nedeniyle tehlikeli olabilir.