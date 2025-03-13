Bu Aralar Erkekler Arasında Popüler Hale Gelen "Kirpik Kesme" Akımı Tam Olarak Ne?
Bu Aralar Erkekler Arasında Popüler Hale Gelen "Kirpik Kesme" Akımı Tam Olarak Ne?
Sosyal medyada erkeklerin, tıraş makinesi ya da makasla kirpiklerini kestiği videolara denk geldiniz mi? Eğer gördüyseniz, yalnız değilsiniz çünkü bu trend TikTok başta olmak üzere hızla yayılıyor. Uzun kirpiklerin “fazla kadınsı” olduğuna inanan bazı erkekler, daha maskülen görünmek için kirpiklerini kısaltıyor. Ancak bu alışkanlık, estetik kaygının ötesine geçerek ciddi sağlık riskleri barındırıyor. Göz doktorları ve uzmanlar, bu yeni trendin göz sağlığı üzerindeki tehlikelerine dikkat çekiyor.
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Kirpik kesme akımı nasıl ortaya çıktı ve neden "kadınsı" olarak görülüyor?
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İlk bakışta basit gibi görünen işlem, aslında göz sağlığınız için ciddi riskler taşıyor.
Kirpikler yalnızca güzellik için değil, gözleri dış etkenlerden korumak için evrimleşmiş özel yapılardır.
Kirpikler, gözlerin doğal nem dengesini sağlayan gözyaşı filmi ile de doğrudan bağlantılıdır.
Kirpiklerin az bilinen ama oldukça önemli bir diğer görevi de güneş ışınlarını filtreleyerek gözü UV ışınlarından korumasıdır.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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