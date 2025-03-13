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Bu Aralar Erkekler Arasında Popüler Hale Gelen "Kirpik Kesme" Akımı Tam Olarak Ne?

Bu Aralar Erkekler Arasında Popüler Hale Gelen "Kirpik Kesme" Akımı Tam Olarak Ne?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.03.2025 - 11:54

Sosyal medyada erkeklerin, tıraş makinesi ya da makasla kirpiklerini kestiği videolara denk geldiniz mi? Eğer gördüyseniz, yalnız değilsiniz çünkü bu trend TikTok başta olmak üzere hızla yayılıyor. Uzun kirpiklerin “fazla kadınsı” olduğuna inanan bazı erkekler, daha maskülen görünmek için kirpiklerini kısaltıyor. Ancak bu alışkanlık, estetik kaygının ötesine geçerek ciddi sağlık riskleri barındırıyor. Göz doktorları ve uzmanlar, bu yeni trendin göz sağlığı üzerindeki tehlikelerine dikkat çekiyor.

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Kirpik kesme akımı nasıl ortaya çıktı ve neden "kadınsı" olarak görülüyor?

Kirpik kesme akımı nasıl ortaya çıktı ve neden "kadınsı" olarak görülüyor?

Göz makyajı ve güzellik standartları tarih boyunca genellikle kadınlara yönelik olmuştur. Psikoterapist Dr. Christina Geiselhart’a göre, toplumda uzun kirpikler genellikle “güzel” ve “çekici” gibi kadınsı kavramlarla ilişkilendiriliyor.

Göz makyajı reklamlarında sıkça kullanılan ifadeler; örneğin, “çarpıcı bakışlar”, “göz alıcı kirpikler” bu algıyı daha da pekiştiriyor. Öyle ki uzun kirpiklerin “yakışıklı” yerine “güzel” olarak tanımlanması, bazı erkeklerin onları kısaltarak daha sert bir görünüm elde etmeye çalışmasına neden oluyor. Ancak uzmanlara göre kirpiklerin uzunluğu estetik bir detaydan çok daha fazlası.

İlk bakışta basit gibi görünen işlem, aslında göz sağlığınız için ciddi riskler taşıyor.

İlk bakışta basit gibi görünen işlem, aslında göz sağlığınız için ciddi riskler taşıyor.

Göz doktoru Dr. Ashley Hayden, kirpik kesmenin asla önerilmediğini ve birçok tehlikeyi beraberinde getirdiğini söylüyor. Makas veya tıraş makinesi gibi kesici aletleri göze yaklaştırmak, en küçük bir hata ile ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Uzmanlar, yanlışlıkla gözün hassas yüzeyi olan korneaya zarar vermenin çok kolay olduğunu belirtiyor.

Bu tür bir kornea hasarı, ağrılı enfeksiyonlara ve uzun vadeli görme sorunlarına yol açabilir. Üstelik aynaya bakarak bu işlemi yapmak bile el-göz koordinasyonundaki ters yansıma nedeniyle tehlikeli olabilir.

Kirpikler yalnızca güzellik için değil, gözleri dış etkenlerden korumak için evrimleşmiş özel yapılardır.

Kirpikler yalnızca güzellik için değil, gözleri dış etkenlerden korumak için evrimleşmiş özel yapılardır.

Oküloplastik Cerrah Dr. Victoria Williams; kirpiklerin toz, kir, bakteri ve diğer yabancı cisimlerin göze girmesini engellediğini söylüyor.

Kirpiklerinizi kestiğinizde, gözleriniz savunmasız hale gelir ve tahriş, enfeksiyon ve alerjik reaksiyonlara daha açık hale gelirsiniz. Özellikle tozlu veya kirli ortamlarda çalışanlar (örneğin inşaat veya fabrika işçileri) için bu durum daha büyük bir risk taşıyor.

Kirpikler, gözlerin doğal nem dengesini sağlayan gözyaşı filmi ile de doğrudan bağlantılıdır.

Kirpikler, gözlerin doğal nem dengesini sağlayan gözyaşı filmi ile de doğrudan bağlantılıdır.

Doktorlar, kirpiklerin kısaltılmasının gözyaşı dengesini bozabileceğini ve göz kuruluğu, yanma ve tahriş hissine neden olabileceğini belirtiyor. Özellikle günümüzde bilgisayar ve telefon ekranlarına uzun saatler boyunca maruz kalıyoruz. Daha kısa kirpikler, gözlerin daha hızlı kurumasına sebep olabilir ve görme konforunu düşürebilir.

Kirpiklerin bir diğer önemli işlevi ise koruyucu refleks mekanizmasıdır. Dr. Thomas Stokkermans’a göre, kirpikler gözlerin çevresine yaklaşan nesneleri algılayarak bir kırpma refleksi oluşturur. Bu refleks, gözlerinizi yabancı cisimlerden ve ani darbelerden korur. Kirpikleriniz kısa olduğunda, gözünüze yaklaşan nesneleri daha geç fark edebilir ve yaralanma riskiniz artabilir.

Kirpiklerin az bilinen ama oldukça önemli bir diğer görevi de güneş ışınlarını filtreleyerek gözü UV ışınlarından korumasıdır.

Kirpiklerin az bilinen ama oldukça önemli bir diğer görevi de güneş ışınlarını filtreleyerek gözü UV ışınlarından korumasıdır.

Bilim insanları, kirpiklerin korneaya ulaşan ultraviyole ışınları %12 ila %24 oranında azalttığını ortaya koymuştur. Dr. Stokkermans, kirpiklerin kısaltılmasının göz kapağı kanseri ve katarakt gibi hastalıkların riskini artırabileceğini belirtiyor.

Görünen o ki erkekler arasında yayılan “kirpik kesme” trendi yalnızca estetik bir mesele... Kirpikler yalnızca bir güzellik unsuru değil, gözlerimizi dış tehditlerden koruyan hayati bir bariyer.

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Göz doktorlarının uyarısı net!

Göz doktorlarının uyarısı net!

Kirpiklerinizi kesmek yerine doğal hallerinde bırakmanız, hem göz sağlığınız hem de uzun vadeli görme konforunuz için en iyisi! Siz bu akım hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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