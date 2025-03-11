onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
18 Ay Erkek Gibi Yaşadıktan Sonra Hayatına Son Veren Aktivist: Norah Vincent

18 Ay Erkek Gibi Yaşadıktan Sonra Hayatına Son Veren Aktivist: Norah Vincent

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.03.2025 - 16:50

Toplumun cinsiyet rollerini anlamak için kendinizi karşı cinsin yerine koyduğunuzu hayal edin. Ancak sadece bir günlüğüne değil, tam 18 ay boyunca… Norah Vincent tam olarak bunu yaptı ve erkek kılığına girerek toplumda nasıl bir muamele göreceğini deneyimledi. Kendi adını bile bıraktı, “Ned” olarak tanındı ve günlük hayatını bir erkek gibi sürdürdü. Ancak bu süreç onu beklenmedik bir şekilde yıprattı ve hayatı trajik bir sona sürüklendi. Peki, Norah Vincent’in erkek olarak yaşadığı 18 ay ona neler öğretti ve bu deneyim onu nasıl bir çıkmaza soktu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Norah Vincent, keskin kalemiyle tanınan bir gazeteci ve yazardı.

Norah Vincent, keskin kalemiyle tanınan bir gazeteci ve yazardı.

Cinsiyet kimliği ve toplumdaki roller hakkında yazılar yazmış, zaman zaman tartışmalı görüşleriyle dikkat çekmişti. Kendisi trans birey değildi, cinsiyetini sorgulamıyordu ancak toplumun erkeklere nasıl davrandığını anlamak için bizzat deneyimlemek istedi.

Bu amaçla 2003 yılında fiziksel görünümünü tamamen değiştirerek erkek kimliğine büründü.

Bu amaçla 2003 yılında fiziksel görünümünü tamamen değiştirerek erkek kimliğine büründü.

Bir makyaj sanatçısıyla çalışarak çenesine sahte sakallar ekledi, spor salonunda kaslarını güçlendirdi, göğüslerini sıkıca bağladı ve sahte bir penisle erkek anatomisini taklit etti. Juilliard School’da ses eğitimi aldı, sesini kalınlaştırmayı ve daha yavaş konuşmayı öğrendi. Ve sonunda toplum içinde 'erkek' olarak yaşamaya hazırdı.

Vincent, erkek kimliğiyle toplumda nasıl algılandığını görmek için birçok farklı ortama girdi.

Vincent, erkek kimliğiyle toplumda nasıl algılandığını görmek için birçok farklı ortama girdi.

Mavi yakalı işçilerin olduğu bir bowling kulübüne katıldı, manastırda haftalarca keşişlerle yaşadı, kadınlarla flört etmeye çalıştı ve kapı kapı dolaşarak satış yaptı.

Deneyimleri ona toplumun erkeklerden neler beklediğini ve bu beklentilerin nasıl bir baskı yarattığını gösterdi. Bir erkek olarak hayatta kalmak, duygularını bastırmak ve sürekli olarak güçlü görünmek zorundaydı. En büyük farkındalığı ise şu oldu: Kadınlar kadar, erkekler de toplumsal rollerin kurbanıydı.

Norah Vincent, deneyimini şu sözlerle özetledi:

'Erkeklik, her erkeğin omuzlarında taşıdığı ağır bir mitolojidir.'

Başlarda her şey bir araştırma projesi gibi görünse de zamanla Vincent için büyük bir psikolojik yüke dönüştü.

Başlarda her şey bir araştırma projesi gibi görünse de zamanla Vincent için büyük bir psikolojik yüke dönüştü.

Erkek kimliğiyle geçirdiği 18 ay, onu duygusal olarak tükenmiş ve yabancılaşmış hissettirdi. Özellikle 'Iron John' adlı erkeklik terapisi kampında, maskülenliğin doğası üzerine yapılan ritüeller ve erkeklik rolleri üzerine yoğunlaşan seanslar onu tamamen bitkin düşürdü. Kamp sonrası ağır bir depresyona girerek kendini bir psikiyatri kliniğine yatırdı.

Bu çöküş, Vincent’in yaşamının sonraki yıllarında da peşini bırakmadı. 2008 yılında akıl hastanelerine gönüllü olarak yatış yaptığı başka bir araştırma kitabı yazdı. Ancak bu deneyim de ruh sağlığını daha da kötüleştirdi.

Norah Vincent, yıllar boyunca depresyon ve zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele etti.

Norah Vincent, yıllar boyunca depresyon ve zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele etti.

015 yılında yayınlanan 'Adeline' adlı romanında, Virginia Woolf'un intihar sürecini ele aldı. Ancak daha sonra bu kitabın kendi intihar mektubu gibi olduğunu itiraf etti.

2022 yılında, İsviçre’de bir klinikte gönüllü olarak yardımlı ölümü seçti. Vincent’in intiharı, onun yaşadığı psikolojik çöküşün ve toplumsal kimliklerin insan ruhuna olan etkisinin en büyük göstergelerinden biri oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Norah Vincent’in 18 ay süren erkek kimliği deneyimi, toplumsal cinsiyet rollerinin herkes için ağır bir yük olabileceğini gösterdi.

Norah Vincent’in 18 ay süren erkek kimliği deneyimi, toplumsal cinsiyet rollerinin herkes için ağır bir yük olabileceğini gösterdi.

Kadınların baskı gördüğü kadar, erkeklerin de belirli roller içinde sıkışıp kaldığını keşfetti. Ancak bu keşif, onu ağır bir psikolojik çıkmaza sürükledi. Norah Vincent hem yaşarken hem de ölümünden sonra, toplumsal rollerin sorgulanması gereken bir konu olduğunu bizlere hatırlatan isimlerden biri oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın