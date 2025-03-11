18 Ay Erkek Gibi Yaşadıktan Sonra Hayatına Son Veren Aktivist: Norah Vincent

Erkek kimliğiyle geçirdiği 18 ay, onu duygusal olarak tükenmiş ve yabancılaşmış hissettirdi. Özellikle 'Iron John' adlı erkeklik terapisi kampında, maskülenliğin doğası üzerine yapılan ritüeller ve erkeklik rolleri üzerine yoğunlaşan seanslar onu tamamen bitkin düşürdü. Kamp sonrası ağır bir depresyona girerek kendini bir psikiyatri kliniğine yatırdı.

Bu çöküş, Vincent’in yaşamının sonraki yıllarında da peşini bırakmadı. 2008 yılında akıl hastanelerine gönüllü olarak yatış yaptığı başka bir araştırma kitabı yazdı. Ancak bu deneyim de ruh sağlığını daha da kötüleştirdi.