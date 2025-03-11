onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
18 Yaşındaki Lalit Patidar, Dünyanın En Kıllı Yüzüne Sahip Olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi!

18 Yaşındaki Lalit Patidar, Dünyanın En Kıllı Yüzüne Sahip Olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.03.2025 - 12:34

Aynaya baktığınızda yüzünüzün neredeyse tamamı kıllarla kaplı olduğunu düşünün. Görenler önce şaşırıyor, sonra merakla size sorular yöneltiyor. 18 yaşındaki Lalit Patidar için bu durum günlük hayatın bir parçası. Küçük yaşlardan itibaren dikkat çeken görünümüyle insanların ilgisini çeken Patidar, artık kendini olduğu gibi kabullenmiş ve dünyaya örnek olmuş biri. Dahası, kendisini Guinness Rekorlar Kitabı'na bile sokan bu nadir durumun bilimsel bir açıklaması var! Gelin bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lalit Patidar’ın Guinness Dünya Rekorları'na girmesini sağlayan şey, hipertrikozis adı verilen son derece nadir bir tıbbi durum.

Lalit Patidar’ın Guinness Dünya Rekorları'na girmesini sağlayan şey, hipertrikozis adı verilen son derece nadir bir tıbbi durum.

Halk arasında 'kurt adam sendromu' olarak da bilinen bu durum, vücudun belli bölgelerinde veya tamamında aşırı tüylenmeye sebep oluyor.

Patidar’ın vakası, bilim insanlarının 'konjenital hipertrikozis terminalis' olarak tanımladığı tür. Yani bu durum doğuştan var ve ömür boyu devam ediyor. Guinness Dünya Rekorları, Patidar’ın yüzünün %95’inin tüylerle kaplı olduğunu doğruladı ve kendisinin Orta Çağ’dan bu yana kaydedilen sadece 50 kişiden biri olduğunu açıkladı.

Hipertrikozis yalnızca yüz bölgesinde değil, tüm vücutta anormal tüy büyümesine sebep olabilir.

Hipertrikozis yalnızca yüz bölgesinde değil, tüm vücutta anormal tüy büyümesine sebep olabilir.

Sendromun nedenleri tam olarak bilinmese de bilim insanlar; bunun insan evriminde, eski genlerin yanlışlıkla yeniden aktif hale gelmesiyle ilgili olabileceğini düşünüyor. Hipertrikozis, bazı durumlarda sadece belirli bölgelerde (nevus hipertrikozis) ya da bir hastalık, ilaç veya hormonal bozukluk sonucu (edinsel hipertrikozis) ortaya çıkabilir. 

Ancak Patidar’ın durumu doğuştan geldiği için hayatı boyunca tüy büyümesi devam edecek. Bu durumun bilinen kesin bir tedavisi yok. Lazer epilasyon veya diğer tıbbi müdahalelerle kıllar geçici olarak azaltılabilse de hipertrikozisin kökten çözümü henüz bulunamadı.

Bilim insanları, hipertrikozisin kesin nedenini tam olarak bilmiyor.

Bilim insanları, hipertrikozisin kesin nedenini tam olarak bilmiyor.

Ancak en yaygın teorilerden biri, insan evriminden gelen eski genlerin yanlışlıkla yeniden aktive olması. İnsanların ilk atalarında vücudu kaplayan tüyler hayatta kalmak için önemliydi, ancak zamanla bu genler devre dışı kaldı.

Ancak bazı kişilerde bu eski genler hata sonucu tekrar aktif hale gelebiliyor ve tüy büyümesini kontrol eden mekanizmalarda anormal bir artış yaşanıyor. Lalit Patidar da işte bu nadir genetik olayın yaşayan örneklerinden biri.

Küçük yaşlarda Patidar için hayat pek kolay değildi.

Küçük yaşlarda Patidar için hayat pek kolay değildi.

Çocukken, okul arkadaşları ona farklı gözle bakıyordu ve hatta ondan korkanlar bile vardı. Ancak zamanla, insanlar onun dış görünüşünün ötesinde harika bir kişiliğe sahip olduğunu fark etti.

Patidar bugün kendisini olduğu gibi kabul eden ve özgüveniyle dikkat çeken biri. YouTube ve Instagram'da büyük bir takipçi kitlesine sahip olan genç, günlük yaşamını paylaşarak insanlara ilham veriyor. YouTube'da 108.000 abonesi, Instagram'da ise 265.000 takipçisi bulunuyor.

Peki, bu hastalık başka kimlerde görülüyor?

Peki, bu hastalık başka kimlerde görülüyor?

Hipertrikozisin birkaç farklı türü var ve her biri farklı belirtilerle ortaya çıkıyor:

  • Konjenital Hipertrikozis Lanuginosa: Yeni doğan bebeklerde görülen, normalde dökülmesi gereken yumuşak tüylerin kaybolmamasıyla oluşur.

  • Konjenital Hipertrikozis Terminalis: Doğumdan itibaren uzun ve kalın tüylerin çıkmasına neden olur. Patidar’ın yaşadığı durum da budur.

  • Nevus Hipertrikozis: Belli bölgelerde aşırı tüylenme görülür.

  • Edinsel Hipertrikozis: Sonradan gelişen bir türdür ve bazı hastalıklar veya ilaçlar nedeniyle ortaya çıkabilir.

Bu hastalık o kadar nadir ki dünyada sadece birkaç düzine kişi bu durumu yaşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın