18 Yaşındaki Lalit Patidar, Dünyanın En Kıllı Yüzüne Sahip Olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi!

Sendromun nedenleri tam olarak bilinmese de bilim insanlar; bunun insan evriminde, eski genlerin yanlışlıkla yeniden aktif hale gelmesiyle ilgili olabileceğini düşünüyor. Hipertrikozis, bazı durumlarda sadece belirli bölgelerde (nevus hipertrikozis) ya da bir hastalık, ilaç veya hormonal bozukluk sonucu (edinsel hipertrikozis) ortaya çıkabilir.

Ancak Patidar’ın durumu doğuştan geldiği için hayatı boyunca tüy büyümesi devam edecek. Bu durumun bilinen kesin bir tedavisi yok. Lazer epilasyon veya diğer tıbbi müdahalelerle kıllar geçici olarak azaltılabilse de hipertrikozisin kökten çözümü henüz bulunamadı.