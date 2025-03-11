18 Yaşındaki Lalit Patidar, Dünyanın En Kıllı Yüzüne Sahip Olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi!
18 Yaşındaki Lalit Patidar, Dünyanın En Kıllı Yüzüne Sahip Olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi!
Aynaya baktığınızda yüzünüzün neredeyse tamamı kıllarla kaplı olduğunu düşünün. Görenler önce şaşırıyor, sonra merakla size sorular yöneltiyor. 18 yaşındaki Lalit Patidar için bu durum günlük hayatın bir parçası. Küçük yaşlardan itibaren dikkat çeken görünümüyle insanların ilgisini çeken Patidar, artık kendini olduğu gibi kabullenmiş ve dünyaya örnek olmuş biri. Dahası, kendisini Guinness Rekorlar Kitabı'na bile sokan bu nadir durumun bilimsel bir açıklaması var! Gelin bakalım...
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Lalit Patidar’ın Guinness Dünya Rekorları'na girmesini sağlayan şey, hipertrikozis adı verilen son derece nadir bir tıbbi durum.
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Hipertrikozis yalnızca yüz bölgesinde değil, tüm vücutta anormal tüy büyümesine sebep olabilir.
Bilim insanları, hipertrikozisin kesin nedenini tam olarak bilmiyor.
Küçük yaşlarda Patidar için hayat pek kolay değildi.
Peki, bu hastalık başka kimlerde görülüyor?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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