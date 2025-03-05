Hiç Hasta Olmadan Salgın Başlatan Kadın: 26 Yıl Karantinada Tutulan Tifo Mary'nin Hikayesi
Hiç Hasta Olmadan Salgın Başlatan Kadın: 26 Yıl Karantinada Tutulan Tifo Mary'nin Hikayesi
Düşünsenize, kendinizi tamamen sağlıklı hissediyorsunuz ama yetkililer sizi ölümcül bir salgının kaynağı olarak suçluyor. Üstelik suçlamalar sadece söylenti değil; gittiğiniz her yerde insanlar hastalanıyor, bazıları hayatını kaybediyor. Ne yapardınız? Mary Mallon, yani namıdiğer 'Tifo Mary', tam da bunu yaşadı. Gelin detaylıca bakalım hikayesine.
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Mary Mallon, 1869'da İrlanda'da doğdu ve genç yaşta ABD'ye göç etti.
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Ama işin ilginç tarafı, Mary’nin kendisi hiçbir belirti göstermiyordu!
Ta ki yetkililer onun farkında bile olmadan hastalığı taşıdığına dair şok edici bir gerçeği keşfedene kadar…
Soper, Mary’i mutfakta buldu ve hastalığın kaynağını araştırmak için ondan idrar ve dışkı örnekleri almasını istedi.
Yetkililer, 1907 yılında Mary’i polis zoruyla alıp bir hastaneye götürdüler.
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Serbest bırakıldıktan sonra Mary'ye çamaşırcılık yapması söylendi.
Bu defa kaçışı yoktu. 1915 yılında tekrar zorla karantinaya alındı.
Ölümünden sonra yapılan otopsiler, onun safra kesesinde hala tifo bakterileri taşıdığını iddia etti.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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