Hiç Hasta Olmadan Salgın Başlatan Kadın: 26 Yıl Karantinada Tutulan Tifo Mary'nin Hikayesi

Yapılan testler, onun tifo bakterisini taşıdığını gösterdi. Ancak o hiçbir zaman hasta olmamıştı ve bunu kabul etmiyordu.

Mary, tam 3 yıl boyunca bir hastanede tecrit altında tutuldu. Sonunda, aşçılığı bırakıp başka bir iş yapması şartıyla serbest bırakıldı. Peki, bu özgürlüğü uzun sürecek miydi? Tabii ki hayır…