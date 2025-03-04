Gerçek Hayatta Şirin Baba: İçtiği Karışım Yüzünden Cildi Maviye Dönüşen Adam

Bazı insanlar sağlıklı olmak için alternatif yöntemler dener. Ancak bazen bu yöntemler beklenmedik sonuçlara yol açabilir. ABD’de yaşayan bir adam, gördüğü reklamdan etkilenerek kendi yaptığı karışımı içmeye başladı. Fakat kısa süre içinde vücudunda garip bir değişim fark edildi. Peki, cildi neden maviye dönüştü? Gelin bakalım...