Gerçek Hayatta Şirin Baba: İçtiği Karışım Yüzünden Cildi Maviye Dönüşen Adam
Gerçek Hayatta Şirin Baba: İçtiği Karışım Yüzünden Cildi Maviye Dönüşen Adam
Bazı insanlar sağlıklı olmak için alternatif yöntemler dener. Ancak bazen bu yöntemler beklenmedik sonuçlara yol açabilir. ABD’de yaşayan bir adam, gördüğü reklamdan etkilenerek kendi yaptığı karışımı içmeye başladı. Fakat kısa süre içinde vücudunda garip bir değişim fark edildi. Peki, cildi neden maviye dönüştü? Gelin bakalım...
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Paul Karason, Washington'da yaşayan sıradan bir adamdı.
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İşte o noktada geri dönülemez bir sürece girdi!
Mavi cilt sendromu (argyria) adı verilen nadir bir durum nedeniyle, cildi tamamen maviye dönmüştü ve değişimi kalıcıydı!
Başlangıçta ünlü olmanın tadını çıkaran Paul, televizyon kanallarında hikayesini anlatırken oldukça hevesliydi.
Zamanla yaşadığı sosyal ve fiziksel sorunlar daha da büyüdü.
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Ve ne yazık ki 2013 yılında zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Peki, Kolloidal Gümüş nedir tam olarak?
Paul Karason’un başına gelen olay, aslında bu tür alternatif tedavi yöntemlerinin ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteren en çarpıcı örneklerden biri oldu.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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