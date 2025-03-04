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Gerçek Hayatta Şirin Baba: İçtiği Karışım Yüzünden Cildi Maviye Dönüşen Adam

Gerçek Hayatta Şirin Baba: İçtiği Karışım Yüzünden Cildi Maviye Dönüşen Adam

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.03.2025 - 15:38

Bazı insanlar sağlıklı olmak için alternatif yöntemler dener. Ancak bazen bu yöntemler beklenmedik sonuçlara yol açabilir. ABD’de yaşayan bir adam, gördüğü reklamdan etkilenerek kendi yaptığı karışımı içmeye başladı. Fakat kısa süre içinde vücudunda garip bir değişim fark edildi. Peki, cildi neden maviye dönüştü? Gelin bakalım...

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Paul Karason, Washington'da yaşayan sıradan bir adamdı.

Paul Karason, Washington'da yaşayan sıradan bir adamdı.

Beyaz saçları ve sakallarıyla herhangi birinden farkı yoktu. Ancak bir gün, gördüğü reklam hayatını kökten değiştirdi. Karason, dergide karşılaştığı sağlıklı yaşam ve gençleşme vaat eden bir karışımdan etkilenerek egzamasını iyileştirmek için ev yapımı kolloidal gümüş içmeye başladı.

İşte o noktada geri dönülemez bir sürece girdi!

İşte o noktada geri dönülemez bir sürece girdi!

Paul, hazırladığı sıvıyı yalnızca içmekle kalmadı, aynı zamanda cildine de uyguladı. İlk başlarda hiçbir şey fark etmeyen adam, bir arkadaşının 'Cildin neden giderek mavileşiyor?' sorusuyla şok oldu. Fakat o zamana kadar artık çok geçti…

Mavi cilt sendromu (argyria) adı verilen nadir bir durum nedeniyle, cildi tamamen maviye dönmüştü ve değişimi kalıcıydı!

Mavi cilt sendromu (argyria) adı verilen nadir bir durum nedeniyle, cildi tamamen maviye dönmüştü ve değişimi kalıcıydı!

Durumu fark edildikçe Paul, halkın ilgisini çekmeye başladı. ABD'deki talk show programlarında boy gösterdi ve insanlar ona “Mavi Adam” ya da daha çok bilinen adıyla “Şirin Baba” demeye başladı. Ancak bu ilgi her zaman olumlu değildi…

Başlangıçta ünlü olmanın tadını çıkaran Paul, televizyon kanallarında hikayesini anlatırken oldukça hevesliydi.

Başlangıçta ünlü olmanın tadını çıkaran Paul, televizyon kanallarında hikayesini anlatırken oldukça hevesliydi.

Ancak yıllar geçtikçe bu durum onun için zorlaşmaya başladı. İş bulmakta zorlandı, insanlar ona alaycı gözlerle bakıyordu ve en önemlisi sağlık sorunları peşini bırakmadı.

Zamanla yaşadığı sosyal ve fiziksel sorunlar daha da büyüdü.

Zamanla yaşadığı sosyal ve fiziksel sorunlar daha da büyüdü.

Nişanlısından ayrıldı, işsiz kaldı ve prostat kanseri ile kalp hastalıklarıyla mücadele etmeye başladı. 2012 yılında evini kaybettikten sonra memleketine dönmek zorunda kaldı.

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Ve ne yazık ki 2013 yılında zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ve ne yazık ki 2013 yılında zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ancak sıra dışı görüntüsü ve hikayesi, ölümünden sonra bile insanların ilgisini çekmeye devam etti.

Peki, Kolloidal Gümüş nedir tam olarak?

Peki, Kolloidal Gümüş nedir tam olarak?

Kolloidal gümüş, su içinde asılı halde bulunan mikroskobik gümüş parçacıklarından oluşan bir sıvıdır. Antibakteriyel özellikleri nedeniyle tarih boyunca enfeksiyonlarla savaşmak için kullanılmıştır. 

Ancak daha etkili antibiyotikler geliştirildikten sonra popülerliği azalmış ve 1999 yılında ABD tarafından kullanımı yasaklanmıştır.

Paul Karason’un başına gelen olay, aslında bu tür alternatif tedavi yöntemlerinin ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteren en çarpıcı örneklerden biri oldu.

Paul Karason’un başına gelen olay, aslında bu tür alternatif tedavi yöntemlerinin ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteren en çarpıcı örneklerden biri oldu.

Çünkü bir zamanlar hastalığına çare ararken, sonunda geri dönülmez bir değişim yaşadı ve mavi bir ciltle dünyaya veda etti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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