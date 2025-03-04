Şu Sıralar Herkesi Çarpıp Duran Statik Elektriğin Sebebi Ne?

Soğuk havalarla birlikte hepimiz küçük elektrik çarpmalarına maruz kalıyoruz. Metal kapı kolları, musluklar ve hatta başka insanlar bile bizi çarpıyor. Üstelik bu, sadece birkaç kişinin yaşadığı bir durum değil. Kış aylarında statik elektriklenme çok daha fazla hissediliyor. Peki, bunun arkasındaki gerçek sebep ne olabilir?