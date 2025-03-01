Bu Aralar Sosyal Medyada Popüler Olan Tony's Çikolataları Neden Eşit Parçada Değil?
Bu Aralar Sosyal Medyada Popüler Olan Tony's Çikolataları Neden Eşit Parçada Değil?
Bir çikolatayı kırdığınızda genellikle eşit parçalara ayrılmasını beklersiniz. Ancak Tony’s çikolataları düzensiz yapısıyla dikkat çekiyor. İlk bakışta bu tasarım rastgele gibi görünebilir. Fakat arkasında çok güçlü bir mesaj var. Çikolata endüstrisine gönderme yapan marka, aslında çok önemli bir mesaj veriyor. Gelin beraber bakalım...
Her şey 2003 yılında başladı.
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Hatta yasa dışı üretilmiş çikolatayı bilerek satın alıp kendini mahkemeye vermek istedi.
Peki, çikolata parçaları neden eşit değil?
Çikolata barındaki gizli harita!
Peki kakao endüstrisinde neler oluyor tam olarak?
Kakao tarlalarında çalışan işçilerin aldığı ücretler, genellikle yaşamak için yetersiz.
Çikolata endüstrisindeki en büyük sorunlardan biri de çocuk işçiliği.
Büyük çikolata markaları bu konuda ne yapıyor?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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