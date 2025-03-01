Bu Aralar Sosyal Medyada Popüler Olan Tony's Çikolataları Neden Eşit Parçada Değil?

Bir çikolatayı kırdığınızda genellikle eşit parçalara ayrılmasını beklersiniz. Ancak Tony’s çikolataları düzensiz yapısıyla dikkat çekiyor. İlk bakışta bu tasarım rastgele gibi görünebilir. Fakat arkasında çok güçlü bir mesaj var. Çikolata endüstrisine gönderme yapan marka, aslında çok önemli bir mesaj veriyor. Gelin beraber bakalım...