Anlat Derdini Marko Paşa'ya Deyimi Tam Olarak Nereden Geliyor?

Hepimiz hayatımızda en az bir kere 'Git derdini Marko Paşa'ya anlat' sözünü duymuşuzdur. Genellikle birinin yakınmasına karşılık söylenen bu söz, aslında basit bir tepkinin ötesinde bir anlama sahip. Peki ama kim bu Marko Paşa? Gerçekten dert dinleyen biri miydi? Yoksa bu deyim, zaman içinde farklı bir anlam mı kazandı? Gelin bakalım!