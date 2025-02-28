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Anlat Derdini Marko Paşa'ya Deyimi Tam Olarak Nereden Geliyor?

Anlat Derdini Marko Paşa'ya Deyimi Tam Olarak Nereden Geliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.02.2025 - 16:00

Hepimiz hayatımızda en az bir kere 'Git derdini Marko Paşa'ya anlat' sözünü duymuşuzdur. Genellikle birinin yakınmasına karşılık söylenen bu söz, aslında basit bir tepkinin ötesinde bir anlama sahip. Peki ama kim bu Marko Paşa? Gerçekten dert dinleyen biri miydi? Yoksa bu deyim, zaman içinde farklı bir anlam mı kazandı? Gelin bakalım!

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Marko Paşa kimdi ve neden bu kadar ünlü oldu?

Marko Paşa kimdi ve neden bu kadar ünlü oldu?

Marko Apostolidis, Rum asıllı Osmanlı hekimlerinden biriydi ve Osmanlı tarihinde 'Paşa' unvanı alan ilk doktor olarak bilinir. Sultan Abdülaziz’in başhekimi olarak görev yapmış, ayrıca Osmanlı Kızılayı’nın kuruluşunda da yer almıştır. Ancak onu asıl ünlü yapan, mesleki başarısından çok inanılmaz sabırlı kişiliğiydi.

Hastalarını uzun uzun dinler, onların sadece fiziksel değil, ruhsal sıkıntılarıyla da ilgilenirdi.

Hastalarını uzun uzun dinler, onların sadece fiziksel değil, ruhsal sıkıntılarıyla da ilgilenirdi.

Hastalarına tıbbi yardımın yanında moral desteği de vererek halk arasında büyük bir saygı kazanmıştı. Marko Paşa, II. Abdülhamid döneminde Meclis-i Ayan üyeliğine getirildi ve halka açık bir görev üstlendi.

Peki, "Anlat derdini Marko Paşa'ya" deyimi nereden çıktı?

Peki, "Anlat derdini Marko Paşa'ya" deyimi nereden çıktı?

Görevi gereği halkın dilekçelerini ve şikâyetlerini dinlemek zorundaydı. Ancak ona gelen her talebin çözüme ulaşması mümkün değildi. Zamanla, halkın çoğu şikayetlerine bir karşılık bulamadı ve 'Git derdini Marko Paşa'ya anlat' sözü yayılmaya başladı.

Bu deyim, "Yakınmanı dinleyecek kimse yok" anlamında kullanılmaya başlandı.

Bu deyim, "Yakınmanı dinleyecek kimse yok" anlamında kullanılmaya başlandı.

Bugün hala biri size 'Git derdini Marko Paşa'ya anlat' diyorsa, anlattığınız şeyin muhatap bulamayacağını ya da boşa konuştuğunuzu ima ediyordur. 

Ancak Marko Paşa’nın gerçekten iyi bir dinleyici olduğunu düşünürsek, belki de bugün böyle birine derdimizi anlatabilmeyi isterdik, kim bilir?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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maestro__

Annemin Marko paşası,😂 haberi okuyunca o günlere gittim🥹valla o kadar Google elimizin altında merak edip bir bakmamıştım 😂

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Yazım ve Dil Bilgisi Hataları: Hata: Gelin bakalım! Doğrusu: Gelin birlikte bakalım. (Cümle tam olarak bitirilmemiş, daha akıcı hale getirildi.) Hata: ... Devamını Gör

RNMF Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi

Hata: Bugün hala biri size 'Git derdini Marko Paşa'ya anlat' diyorsa, anlattığınız şeyin muhatap bulamayacağını ya da boşa konuştuğunuzu ima ediyordur. Doğ... Devamını Gör