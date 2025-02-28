Madem Hücrelerimiz Sürekli Yenileniyor O Zaman Neden Yaşlanıyoruz?

İnsan vücudu mükemmel bir sistem gibi görünüyor. Düşünsenize, cilt hücrelerimiz belirli aralıklarla yenileniyor, kan hücrelerimiz sürekli olarak değişiyor ve organlarımız kendini onarma yeteneğine sahip. Ancak buna rağmen yaş ilerledikçe cildimiz kırışıyor, kaslarımız güçsüzleşiyor, kemiklerimiz zayıflıyor ve hastalıklara daha açık hale geliyoruz.

Eğer vücudumuzda bu kadar güçlü bir yenilenme mekanizması varsa, neden yaşlanıyoruz? Bilim, sorunun cevabını ararken birçok farklı faktörün işin içinde olduğunu keşfetti.

Kaynak 1, Kaynak 2