Gök Taşının Çarptığı İlk ve Tek İnsan: Ann Hodges’ın Akıllara Durgunluk Veren Hikayesi
Gök Taşının Çarptığı İlk ve Tek İnsan: Ann Hodges’ın Akıllara Durgunluk Veren Hikayesi
Bir gök taşının atmosferi geçerek dünyaya çarpması oldukça nadir bir olaydır. Peki, bu gök taşının bir insanın üzerine düşme ihtimali ne kadar olabilir? 1954 yılında, Alabama’da yaşayan Ann Hodges’ın başına gelenler, bu ihtimali gerçeğe dönüştürdü. Tarihe “Bir gök taşı tarafından yaralanan ilk insan” olarak geçen Ann Hodges’ın hikayesi şans mı, talihsizlik mi, hala tartışma konusu!
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O gün gökyüzünden gelen bir kaya, Ann'in hayatını sonsuza dek değiştirdi!
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Atmosfere girdikten sonra büyük bir patlama ile en az üç parçaya ayrıldı.
Meteorun bir parçası, Ann’in evinin çatısını delip geçti.
Daha da inanılmaz olan, Ann’in bu çarpışmadan sağ çıkmasıydı!
Ne yapacaklarını bilemeyen Ann ve annesi, hemen polisi ve itfaiyeyi aradılar.
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Kısa süre içinde olay yerine ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri geldi.
Ann ve eşi Eugene, taşın kendilerine ait olduğunu düşündükleri için büyük bir şaşkınlık içindeydi.
Meteor çarpması Ann’in hayatında sadece fiziksel değil, psikolojik bir iz de bıraktı.
Bu olay, bir meteor tarafından yaralanan ilk ve tek insan olarak tarihe geçti. Şans mıydı, talihsizlik mi? Karar sizin!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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