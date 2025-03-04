Gök Taşının Çarptığı İlk ve Tek İnsan: Ann Hodges’ın Akıllara Durgunluk Veren Hikayesi

Ancak işin içine hukuk ve mülkiyet hakları da karışınca işler iyice karmaşık bir hale geldi.

Hava Kuvvetleri, meteorun gerçekliğini doğruladı ve onun chondrite türünde bir gök taşı olduğunu tespit etti. Ancak asıl olay, taşın kime ait olduğu konusunda yaşandı.