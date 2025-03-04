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Yemek Kokusu Bile Midesini Bulandırıyor: 10 Yıldır Hiçbir Şey Yiyemeyen Kadın

Yemek Kokusu Bile Midesini Bulandırıyor: 10 Yıldır Hiçbir Şey Yiyemeyen Kadın

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.03.2025 - 13:04

Annie Holland, sıradan bir akşam yemeği masasına oturmanın nasıl bir his olduğunu bile unutmuş durumda. Daha doğrusu, yemek onun için sadece uzaktan bakmak zorunda kaldığı bir aktivite. Çünkü yemeğin kokusu bile onun için dayanılmaz bir işkenceye dönüşüyor. Peki ama neden?

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Her şey 12 yaşında başladı...

Her şey 12 yaşında başladı...

Annie, 12 yaşındayken ilk kez baş dönmesi, bayılmalar ve sindirim sorunları yaşamaya başladı. O dönem bunları pek önemsememişti ama yıllar geçtikçe durum daha da kötüleşti.

Doktorlar uzun süre boyunca ona doğru teşhisi koyamadılar. Ta ki 18 yaşına gelene kadar…

Yapılan idrar ve kan testleri, Annie’nin nadir görülen bir hastalığa sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Yapılan idrar ve kan testleri, Annie’nin nadir görülen bir hastalığa sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Otoimmün Otonomik Gangliyopati (AAG) adlı hastalık bağışıklık sisteminin sağlıklı sinir hücrelerine saldırmasına neden oluyor ve zamanla vücudun temel fonksiyonlarını yerine getirmesini imkansız hale getiriyor.

Annie için bu, yemek yemenin bile bir seçenek olmaktan çıkması anlamına geliyordu.

Annie için bu, yemek yemenin bile bir seçenek olmaktan çıkması anlamına geliyordu.

Hastalığı ilerledikçe Annie'nin durumu daha da ağırlaştı. Sindirim sistemi o kadar kötüleşti ki doktorlar, bağırsaklarının 3 metreden fazla bir kısmını almak zorunda kaldılar.

Bu da onu bağırsak yetmezliği ile karşı karşıya bıraktı. Yani vücudu artık besinleri ememiyor ve yaşamak için damar yoluyla özel bir sıvı almak zorunda.

Her gece 12 saat boyunca damarına bağlı bir serumla yaşaması gerekiyor.

Her gece 12 saat boyunca damarına bağlı bir serumla yaşaması gerekiyor.

Serum, vücudunun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri, proteinleri ve yağları içeriyor. Ama bu süreç hiç de kolay değil…

Annie'nin yaşamak için bağımlı olduğu bu Total Parenteral Beslenme (TPN) sistemi, yüksek hijyen gerektiriyor.

Ufak bir hata, ölümüne sebep olabilir!

Ufak bir hata, ölümüne sebep olabilir!

Çünkü damardan alınan besinlerde ufacık bir bakterinin bile olması, direkt olarak kalbine ulaşarak ölümcül bir enfeksiyona yol açabilir.

Bu yüzden Annie her gün adeta kendi hemşiresi gibi hareket etmek zorunda. Serumlarını tamamen steril bir ortamda hazırlamazsa, hayatı tehlikeye giriyor.

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"Plan yapamamak, geleceğimin olmaması ruhumu acıtıyor"

"Plan yapamamak, geleceğimin olmaması ruhumu acıtıyor"

Annie'ye 22 yaşında doktorlar tarafından acı bir gerçek açıklandı: Hastalığı artık terminal aşamada. Yani onun için tıbbi olarak yapılabilecek bir şey kalmadığı anlamına geliyor. Doktorlar, eğer kalbi durursa yeniden hayata döndürülmeyeceğini söylediler.

'Herkes hayatına devam ederken ben burada, kendi cehennemimde sıkışıp kaldım.' sözleriyle yaşadığı izolasyonu anlatıyor.

Her şeye rağmen pes etmiyor: "Herkes benim için dolu dolu yaşasın"

Her şeye rağmen pes etmiyor: "Herkes benim için dolu dolu yaşasın"

Annie, yaşadığı tüm acılara rağmen hayata tutunmak için çabalıyor. Hatta kendisi gibi TPN ile yaşayan diğer hastalar için bir yardım kampanyası başlattı.

Bağışlarla, bu hastalar için daha iyi tıbbi ekipman, daha fazla hemşire ve yaşam kalitesini artıracak imkanlar sağlamayı hedefliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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