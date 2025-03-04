Yemek Kokusu Bile Midesini Bulandırıyor: 10 Yıldır Hiçbir Şey Yiyemeyen Kadın

Hastalığı ilerledikçe Annie'nin durumu daha da ağırlaştı. Sindirim sistemi o kadar kötüleşti ki doktorlar, bağırsaklarının 3 metreden fazla bir kısmını almak zorunda kaldılar.

Bu da onu bağırsak yetmezliği ile karşı karşıya bıraktı. Yani vücudu artık besinleri ememiyor ve yaşamak için damar yoluyla özel bir sıvı almak zorunda.