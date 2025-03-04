Yemek Kokusu Bile Midesini Bulandırıyor: 10 Yıldır Hiçbir Şey Yiyemeyen Kadın
Yemek Kokusu Bile Midesini Bulandırıyor: 10 Yıldır Hiçbir Şey Yiyemeyen Kadın
Annie Holland, sıradan bir akşam yemeği masasına oturmanın nasıl bir his olduğunu bile unutmuş durumda. Daha doğrusu, yemek onun için sadece uzaktan bakmak zorunda kaldığı bir aktivite. Çünkü yemeğin kokusu bile onun için dayanılmaz bir işkenceye dönüşüyor. Peki ama neden?
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Her şey 12 yaşında başladı...
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Yapılan idrar ve kan testleri, Annie’nin nadir görülen bir hastalığa sahip olduğunu ortaya çıkardı.
Annie için bu, yemek yemenin bile bir seçenek olmaktan çıkması anlamına geliyordu.
Her gece 12 saat boyunca damarına bağlı bir serumla yaşaması gerekiyor.
Ufak bir hata, ölümüne sebep olabilir!
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"Plan yapamamak, geleceğimin olmaması ruhumu acıtıyor"
Her şeye rağmen pes etmiyor: "Herkes benim için dolu dolu yaşasın"
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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