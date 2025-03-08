Dünyanın Nüfus Yoğunluğu En Fazla Olan Adası: Santa Cruz del Islote
Dünyanın Nüfus Yoğunluğu En Fazla Olan Adası: Santa Cruz del Islote
Bir futbol sahasından biraz daha büyük bir yer düşünün ama içinde yüzlerce insanın yaşadığı bir ada olsun. İşte Kolombiya kıyılarındaki Santa Cruz del Islote tam olarak böyle bir yer. Balıkçılar tarafından keşfedilen ve zamanla büyütülen bu yapay ada, dünyanın en yoğun nüfuslu yerleşimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Adada yaşam oldukça farklı; burada temiz su, kanalizasyon, hatta polis bile yok! Gelin bakalım...
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Bugün yoğun nüfusuyla tanınan bu ada, aslında 1800’lü yılların ortalarına kadar tamamen boştu.
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Santa Cruz del Islote’nin nüfusu kesin olarak bilinmiyor.
Evlerin birbirine çok yakın olması nedeniyle buradaki hayat tam anlamıyla bir mahalle kültürü içinde geçiyor.
Bunun yanı sıra, adada turizm de gelişmeye başlamış durumda.
2013 yılında, ada halkının yaşam koşullarını iyileştirmek için bir topluluk konseyi kuruldu.
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Adada polis olmamasına rağmen, suç oranı son derece düşük.
Burada yaşam zorluklarla dolu olsa da ada halkı bu duruma alışmış ve kendi düzenini kurmuş durumda.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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