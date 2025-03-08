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Dünyanın Nüfus Yoğunluğu En Fazla Olan Adası: Santa Cruz del Islote

Dünyanın Nüfus Yoğunluğu En Fazla Olan Adası: Santa Cruz del Islote

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.03.2025 - 14:04

Bir futbol sahasından biraz daha büyük bir yer düşünün ama içinde yüzlerce insanın yaşadığı bir ada olsun. İşte Kolombiya kıyılarındaki Santa Cruz del Islote tam olarak böyle bir yer. Balıkçılar tarafından keşfedilen ve zamanla büyütülen bu yapay ada, dünyanın en yoğun nüfuslu yerleşimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Adada yaşam oldukça farklı; burada temiz su, kanalizasyon, hatta polis bile yok! Gelin bakalım...

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Bugün yoğun nüfusuyla tanınan bu ada, aslında 1800’lü yılların ortalarına kadar tamamen boştu.

Bugün yoğun nüfusuyla tanınan bu ada, aslında 1800’lü yılların ortalarına kadar tamamen boştu.

Kolombiyalı balıkçılar, burayı fırtınalardan korunmak ve dinlenmek için kullanıyordu. Zamanla buraya yerleşmeye karar verdiler ve adayı büyütmek için deniz kabukları, Hindistan cevizi kabukları, ağaç gövdeleri ve hatta çöpleri kullandılar.

Bölgenin balıkçılık açısından zengin olması, buraya olan ilgiyi artırdı. Ancak adanın en ilginç özelliklerinden biri, sivrisineklerin olmaması! Çevresinde ne sahil ne de mangrov ormanları bulunan bu küçük adada sineklerin yaşamaması, burayı balıkçılar için ideal bir yer haline getirdi.

Santa Cruz del Islote’nin nüfusu kesin olarak bilinmiyor.

Santa Cruz del Islote’nin nüfusu kesin olarak bilinmiyor.

Bazı kaynaklar burada 1.200’den fazla insanın yaşadığını iddia etse de, yapılan son sayımlara göre nüfus yaklaşık 500 kişi civarında. Ancak bu bile adanın nüfus yoğunluğunu inanılmaz derecede artırıyor.

Adada yaklaşık 100 ev, 45 aile ve bir ana cadde bulunuyor. Çocuklar nüfusun büyük bir kısmını oluşturuyor ve gençlerin oranı oldukça yüksek.

Evlerin birbirine çok yakın olması nedeniyle buradaki hayat tam anlamıyla bir mahalle kültürü içinde geçiyor.

Evlerin birbirine çok yakın olması nedeniyle buradaki hayat tam anlamıyla bir mahalle kültürü içinde geçiyor.

Santa Cruz del Islote’de yaşam, alışık olduğumuzdan oldukça farklı. Burada polis yok, hastane yok ve su kaynakları da bulunmuyor. Temiz su, Kolombiya anakarasından teknelerle getiriliyor. Aynı şekilde, yiyecek ve diğer temel ihtiyaçlar da dışarıdan karşılanıyor.

Ancak ada halkı, bu zor şartlara rağmen dayanışma içinde yaşamaya devam ediyor. Balıkçılık en büyük gelir kaynağı ve çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren yüzmeyi ve balık tutmayı öğreniyor.

Bunun yanı sıra, adada turizm de gelişmeye başlamış durumda.

Bunun yanı sıra, adada turizm de gelişmeye başlamış durumda.

Rehberlik, temizlik ve yemek hizmetleri ekonomik faaliyetler arasında yer alıyor. Santa Cruz del Islote’de bir okul, bir restoran ve küçük bir sağlık merkezi bulunuyor. Ayrıca adada kaplumbağalar, vatozlar ve küçük köpekbalıklarının bulunduğu bir koruma akvaryumu da var. Elektrik ihtiyacı büyük ölçüde güneş panelleriyle sağlanıyor.

2013 yılında, ada halkının yaşam koşullarını iyileştirmek için bir topluluk konseyi kuruldu.

2013 yılında, ada halkının yaşam koşullarını iyileştirmek için bir topluluk konseyi kuruldu.

2020 yılında Kolombiya hükümeti tarafından adaya 24 saat ücretsiz internet hizmeti getirildi. Böylece pandemi döneminde çocuklar uzaktan eğitim alabilmeye başladı.

2021’de ise Santa Cruz del Islote, Kolombiya’daki ilk tamamen aşılanmış bölge oldu. Küçük bir ada olması nedeniyle, aşılama süreci oldukça hızlı ilerledi.

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Adada polis olmamasına rağmen, suç oranı son derece düşük.

Adada polis olmamasına rağmen, suç oranı son derece düşük.

Toplum birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu için herkes birbirini tanıyor. Küçük bir alanda yaşamak, sosyal ilişkileri güçlendiriyor ve ada halkı genellikle büyük ekonomik zorluklar yaşasa da birbirleriyle dayanışma içinde yaşıyorlar.

Adadaki en büyük sorunlardan biri ise çöp ve atık yönetimi. Temiz suyun yetersiz olması ve kanalizasyon sisteminin olmaması, ada için büyük bir sorun teşkil ediyor. Ancak son yıllarda çevresel projeler başlatılarak geri dönüşüm çalışmaları hızlandırıldı.

Burada yaşam zorluklarla dolu olsa da ada halkı bu duruma alışmış ve kendi düzenini kurmuş durumda.

Burada yaşam zorluklarla dolu olsa da ada halkı bu duruma alışmış ve kendi düzenini kurmuş durumda.

Her ne kadar dış dünyadan su, yiyecek ve diğer ihtiyaçları almak zorunda olsalar da toplumsal birliktelik ve dayanışma ruhu sayesinde burada mutlu bir yaşam sürdürüyorlar.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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