Dünyanın Nüfus Yoğunluğu En Fazla Olan Adası: Santa Cruz del Islote

Kolombiyalı balıkçılar, burayı fırtınalardan korunmak ve dinlenmek için kullanıyordu. Zamanla buraya yerleşmeye karar verdiler ve adayı büyütmek için deniz kabukları, Hindistan cevizi kabukları, ağaç gövdeleri ve hatta çöpleri kullandılar.

Bölgenin balıkçılık açısından zengin olması, buraya olan ilgiyi artırdı. Ancak adanın en ilginç özelliklerinden biri, sivrisineklerin olmaması! Çevresinde ne sahil ne de mangrov ormanları bulunan bu küçük adada sineklerin yaşamaması, burayı balıkçılar için ideal bir yer haline getirdi.