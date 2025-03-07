Google’ın Kafaları Karıştıran Kahve Dükkanı Mülakat Sorusu: Adayların Çoğu Bu Soruda Takıldı
Google’ın Kafaları Karıştıran Kahve Dükkanı Mülakat Sorusu: Adayların Çoğu Bu Soruda Takıldı
İş görüşmelerinde zorlayıcı sorulara alışkınız ama Google’ın bir zamanlar adaylara sorduğu bu mülakat sorusu gerçekten ezber bozuyor. Düşünsenize, teknoloji devi hakkında günlerce araştırma yapıp hazırlanıyorsunuz ve karşınıza bir kahve dükkanıyla ilgili bir soru çıkıyor! Üstelik öyle basit bir soru da değil; hesap yapmanızı, analiz etmenizi ve yaratıcı düşünmenizi gerektiren bir beyin yakan problem. Google’ın asıl amacı soruya verilen cevap değil, adayın nasıl düşündüğünü görmekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Google’ın eski bir çalışanının TikTok’ta paylaştığına göre, Google bir dönem işe alım mülakatlarında oldukça ilginç bir soru soruyordu:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sorunun bir püf noktası var: "Üretmek" kelimesi özellikle seçilmiş ve adayların bu kelimeyi nasıl yorumladıkları önemli.
TikTok’ta paylaşılan soru, kullanıcılar arasında büyük tartışmaya yol açtı.
Peki nedir sorunun gerçek cevabı?
Teknoloji devi Google, bir süre sonra bu tarz beyin yakan mülakat sorularını tamamen kaldırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki siz sorunun cevabını bilmeseniz nasıl cevaplardınız? Yorumlarda buluşalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın