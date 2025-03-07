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Google’ın Kafaları Karıştıran Kahve Dükkanı Mülakat Sorusu: Adayların Çoğu Bu Soruda Takıldı

Google’ın Kafaları Karıştıran Kahve Dükkanı Mülakat Sorusu: Adayların Çoğu Bu Soruda Takıldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.03.2025 - 13:38

İş görüşmelerinde zorlayıcı sorulara alışkınız ama Google’ın bir zamanlar adaylara sorduğu bu mülakat sorusu gerçekten ezber bozuyor. Düşünsenize, teknoloji devi hakkında günlerce araştırma yapıp hazırlanıyorsunuz ve karşınıza bir kahve dükkanıyla ilgili bir soru çıkıyor! Üstelik öyle basit bir soru da değil; hesap yapmanızı, analiz etmenizi ve yaratıcı düşünmenizi gerektiren bir beyin yakan problem. Google’ın asıl amacı soruya verilen cevap değil, adayın nasıl düşündüğünü görmekti.

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Google’ın eski bir çalışanının TikTok’ta paylaştığına göre, Google bir dönem işe alım mülakatlarında oldukça ilginç bir soru soruyordu:

Google’ın eski bir çalışanının TikTok’ta paylaştığına göre, Google bir dönem işe alım mülakatlarında oldukça ilginç bir soru soruyordu:

'San Francisco’da bir kahve dükkanı var. Sonsuz miktarda kahve çekirdeği, bardak ve çay bulunuyor. Müşteriler dükkanın önünde uzun kuyruklar oluşturuyor ve dükkan sadece 500 metrekare büyüklüğünde. Peki, bu kahve dükkanı bir günde kaç fincan kahve üretebilir?'

Sorunun bir püf noktası var: "Üretmek" kelimesi özellikle seçilmiş ve adayların bu kelimeyi nasıl yorumladıkları önemli.

Sorunun bir püf noktası var: "Üretmek" kelimesi özellikle seçilmiş ve adayların bu kelimeyi nasıl yorumladıkları önemli.

Bu soru, mülakata giren pek çok kişinin kafasını karıştırmıştı. Google’da çalışmak için teknoloji bilgisiyle donanmış adaylar, bir anda kahve üretimi gibi apayrı bir konuyla ilgili düşünmek zorunda kalıyordu.

TikTok’ta paylaşılan soru, kullanıcılar arasında büyük tartışmaya yol açtı.

TikTok’ta paylaşılan soru, kullanıcılar arasında büyük tartışmaya yol açtı.

Herkes kendince mantıklı bir cevap vermeye çalıştı ama ortak bir sonuç çıkmadı. İşte en popüler cevaplardan bazıları:

  • 'Sıfır! Çünkü çalışanlardan hiç bahsedilmemiş, yani kahveyi hazırlayacak kimse yok.'

  • 'Bir fincan kahve yapmak 30 saniye sürer. Saatte 120 kahve, günde 8 saat açık olsa 960 kahve üretilir.'

  • 'Bu soru tamamen anlamsız çünkü arz sonsuz olduğu için talep de sonsuz olacak.'

  • 'Önemli olan ‘üretmek’ kelimesi, ‘servis etmek’ denmiyor. Müşterilerin sıraya girmesi bile önemsiz.'

Peki nedir sorunun gerçek cevabı?

Peki nedir sorunun gerçek cevabı?

Google’ın net bir cevabı yok! Eski Google çalışanına göre bu soru, adayların analitik düşünme yeteneklerini ve karar alma süreçlerini ölçmek için tasarlanmış bir zihin oyunu.

'Bu sorunun doğru ya da yanlış bir cevabı yok,' diyor eski çalışan. 'Mülakatı yapan kişi, sadece adayın nasıl düşündüğünü ve problem çözme becerilerini analiz etmeye çalışıyor.'

Yani Google’ın amacı, verdiğiniz cevap değil. Cevaba nasıl ulaştığınız!

Teknoloji devi Google, bir süre sonra bu tarz beyin yakan mülakat sorularını tamamen kaldırdı.

Teknoloji devi Google, bir süre sonra bu tarz beyin yakan mülakat sorularını tamamen kaldırdı.

Çünkü yapılan araştırmalar, bu tür soruların adayların iş performansını doğru bir şekilde tahmin etmediğini gösterdi. Şirketin işe alım sayfasında artık şu açıklama yer alıyor:

'Verilerimiz, beyin yakan soruların bir kişinin işte ne kadar başarılı olacağını tahmin etmediğini gösterdi. Bu yüzden artık bunları sormuyoruz. Bunun yerine, iş örnekleriyle ilgili testler ve yapılandırılmış mülakat soruları soruyoruz.'

Bunun anlamı şu, Google artık “Bir otobüse kaç golf topu sığar?” gibi sorular yerine, adayın gerçek yeteneklerini ölçen testler yapıyor.

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Peki siz sorunun cevabını bilmeseniz nasıl cevaplardınız? Yorumlarda buluşalım!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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