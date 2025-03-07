Google’ın Kafaları Karıştıran Kahve Dükkanı Mülakat Sorusu: Adayların Çoğu Bu Soruda Takıldı

Google’ın net bir cevabı yok! Eski Google çalışanına göre bu soru, adayların analitik düşünme yeteneklerini ve karar alma süreçlerini ölçmek için tasarlanmış bir zihin oyunu.

'Bu sorunun doğru ya da yanlış bir cevabı yok,' diyor eski çalışan. 'Mülakatı yapan kişi, sadece adayın nasıl düşündüğünü ve problem çözme becerilerini analiz etmeye çalışıyor.'

Yani Google’ın amacı, verdiğiniz cevap değil. Cevaba nasıl ulaştığınız!