Google’ın Kimse Tarafından Doğru Cevaplanamayan Tuhaf Mülakat Sorusu
Google’ın Kimse Tarafından Doğru Cevaplanamayan Tuhaf Mülakat Sorusu
İş görüşmeleri bazen beklenmedik sorularla dolu olabilir. Bazı sorular, adayların yaratıcılığını test etmek için tasarlanır. Google, bu konuda çok ilginç bir yöntem izledi. Yıllarca sorulan bu soru, cevaplayanların kafasını fazlasıyla karıştırdı. Peki, insanlar bu soruya neden doğru yanıt veremedi? Bakalım belki siz verebilirsiniz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Google, şirketine her yıl binlerce insanın başvurduğu bir teknoloji devi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Google’ın meşhur mülakat sorusu: Blenderdan nasıl kaçarsın?
En yaygın cevap: "Sadece zıpla!"
Ancak burada büyük bir hata yapılıyor!
Peki ya bilimsel olarak doğru cevap ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Google, artık bu tarz sorular sormuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın