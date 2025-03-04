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Google’ın Kimse Tarafından Doğru Cevaplanamayan Tuhaf Mülakat Sorusu

Google’ın Kimse Tarafından Doğru Cevaplanamayan Tuhaf Mülakat Sorusu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.03.2025 - 13:36

İş görüşmeleri bazen beklenmedik sorularla dolu olabilir. Bazı sorular, adayların yaratıcılığını test etmek için tasarlanır. Google, bu konuda çok ilginç bir yöntem izledi. Yıllarca sorulan bu soru, cevaplayanların kafasını fazlasıyla karıştırdı. Peki, insanlar bu soruya neden doğru yanıt veremedi? Bakalım belki siz verebilirsiniz!

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Google, şirketine her yıl binlerce insanın başvurduğu bir teknoloji devi.

Google, şirketine her yıl binlerce insanın başvurduğu bir teknoloji devi.

Ancak böylesine büyük bir rekabetin içinde en iyileri seçmek kolay değil. Bu nedenle şirket, yaratıcı düşünmeyi ve problem çözme yetisini ölçmek için bu tarz ilginç beyin fırtınası gerektiren soruları devreye soktu.

Google’ın meşhur mülakat sorusu: Blenderdan nasıl kaçarsın?

Google’ın meşhur mülakat sorusu: Blenderdan nasıl kaçarsın?

Google, bir dönem mülakatlarında adaylara şu soruyu soruyordu:

'Bir madeni para büyüklüğüne küçültüldün ve bir blenderın içine atıldın. Ne yaparsın?'

Soru, adayların yaratıcılığını ve problem çözme yetilerini değerlendirmek için kullanıldı. Ancak en ilginci, bu soruya verilen cevapların çoğunun başarısız olmasıydı!

En yaygın cevap: "Sadece zıpla!"

En yaygın cevap: "Sadece zıpla!"

Soruya verilen en basit cevaplardan biri, 'Zıplayarak kaçarım!' oldu. Bilimsel olarak bakıldığında, eğer bir madeni para büyüklüğüne küçülmüş olsaydın, vücudundaki kütle azalırken kas gücün de orantılı olarak azalacağı için zıplama yüksekliğini koruyabilirdin.

Ancak burada büyük bir hata yapılıyor!

Ancak burada büyük bir hata yapılıyor!

Gerçek fizik yasalarına göre, bacakların küçüldükçe zıplama için yeterli süreyi bulamaz ve yeterince enerji transfer edemezsin. Sonuç olarak 10-15 cm kadar ancak zıplayabilirsin ve bu da blenderdan kaçmana yetmez.

Peki ya bilimsel olarak doğru cevap ne?

Profesör Gregory Sutton’a göre en mantıklı çözüm, bir lastik bant ya da yay kullanarak kendini dışarıya fırlatmak! Profesör Jim Usherwood ise aynı mantıkla bir yay kullanarak kendini dışarıya fırlatmanın en iyi yol olduğunu belirtiyor.

Ama tabii ki blenderın içinde lastik bant veya yay olup olmayacağı da ayrı bir tartışma konusu!

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Google, artık bu tarz sorular sormuyor.

Beyin yakan mülakat soruları, Google için bir dönem popülerdi. Ancak eski Google yazılım mühendisi Gayle McDowell, şirketin yıllar içinde bu sorulardan uzaklaştığını belirtti.

Artık Google, adayların gerçek dünya problemlerine getirdiği çözümleri ve iş deneyimlerini değerlendirmeye öncelik veriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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