Google’ın Kimse Tarafından Doğru Cevaplanamayan Tuhaf Mülakat Sorusu

Profesör Gregory Sutton’a göre en mantıklı çözüm, bir lastik bant ya da yay kullanarak kendini dışarıya fırlatmak! Profesör Jim Usherwood ise aynı mantıkla bir yay kullanarak kendini dışarıya fırlatmanın en iyi yol olduğunu belirtiyor.

Ama tabii ki blenderın içinde lastik bant veya yay olup olmayacağı da ayrı bir tartışma konusu!