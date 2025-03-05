13.532.385.396.179 Sayısı Neden Çok Özel Olarak Görülüyor?
13.532.385.396.179 Sayısı Neden Çok Özel Olarak Görülüyor?
Matematik dünyasında bazı sayıların diğerlerinden daha 'özel' olduğu kabul edilir. Pi sayısı, Altın Oran, sıfır ya da meşhur '42' gibi. Ancak adını pek sık duymadığımız başka bir sayı daha var: 13.532.385.396.179. Bu sayı, rastgele bir rakamlar dizisi gibi görünse de aslında yıllardır çözülemeyen bir matematik problemini tamamen altüst etti. Gelin detaylarına beraber inelim 👇🏻
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İngiliz matematikçi John Conway sadece Game of Life ile değil, sayılar teorisinde de büyük keşiflere imza atmış bir isimdi.
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Hipoteze göre, herhangi bir sayı alınır ve asal çarpanlarına ayrılır.
Örneğin 60 sayısını ele alalım.
Bu mantıkla her sayının eninde sonunda bir asal sayıya ulaşması gerektiği düşünülüyordu.
Ve işte tam da bu noktada 13.532.385.396.179 sayısı devreye girdi.
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13.532.385.396.179 sayısının asal çarpanlarına bakalım:
İşin en ilginç yanı ise, bu sayıyı bulan kişinin ünlü bir matematikçi olmaması!
John Conway’in hipotezine güveni tamdı ama 2017’de bu keşfin ortaya çıkmasıyla ödülü gerçekten ödemesi gerekip gerekmediği tartışma konusu oldu!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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