13.532.385.396.179 Sayısı Neden Çok Özel Olarak Görülüyor?

Matematik dünyasında bazı sayıların diğerlerinden daha 'özel' olduğu kabul edilir. Pi sayısı, Altın Oran, sıfır ya da meşhur '42' gibi. Ancak adını pek sık duymadığımız başka bir sayı daha var: 13.532.385.396.179. Bu sayı, rastgele bir rakamlar dizisi gibi görünse de aslında yıllardır çözülemeyen bir matematik problemini tamamen altüst etti. Gelin detaylarına beraber inelim 👇🏻