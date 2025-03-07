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Ali Cengiz Oyunu Deyimi Tam Olarak Nereden Geliyor?

Ali Cengiz Oyunu Deyimi Tam Olarak Nereden Geliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.03.2025 - 16:18

Hepimizin bir yerlerde duyduğu ya da kullandığı bir ifade 'Ali Cengiz Oyunu', genellikle birinin hile yaparak işleri kendi lehine çevirmesini anlatmak için söylenir. Ancak bu deyimin kökenine dair pek az kişi detaylı bilgiye sahiptir. Aslında arkasında, büyü ve aldatmaca dolu oldukça ilginç bir hikaye yatıyor. İşte 'Ali Cengiz Oyunu'nun kökeni ve günümüze kadar nasıl geldiği!

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Ali Cengiz Kimdi? Neden Oyunlarıyla Meşhur Oldu?

Ali Cengiz Kimdi? Neden Oyunlarıyla Meşhur Oldu?

Bu deyim halk anlatılarına göre Ali Cengiz adında bir sihirbaz veya büyücüye dayanır. Rivayete göre Ali Cengiz insanları kandırmakta usta, sihirli yeteneklere sahip biridir. Ancak onun hileleri sadece basit numaralar değil, bambaşka bir seviyede aldatmacalardır. 

İnsanları üstün yetenekleriyle kandırarak avantaj elde eder ve bu sayede tuzaklarını kurar. Ama Ali Cengiz'in asıl hikayesi, bir çırakla giriştiği büyük mücadelede gizli.

Ali Cengiz, bir gün yanına meraklı ve öğrenmeye hevesli bir çırak alır.

Ali Cengiz, bir gün yanına meraklı ve öğrenmeye hevesli bir çırak alır.

Ancak bu çırak sadece Ali Cengiz’in sırlarını öğrenmek için değil, aynı zamanda onun oyunlarını bozmak için de büyük bir fırsat yakalamaktadır.

Başlangıçta usta, çırağına sihirlerini öğretir. Ama aslında niyeti onu kullanıp bir şekilde ortadan kaldırmaktır. Fakat çırak da boş durmaz. O da Ali Cengiz’in bütün numaralarını dikkatle öğrenir ve onu alt etmeyi kafasına koyar.

Zamanla, çırak ustasının kötü niyetini fark eder ve aralarında büyük bir mücadele başlar.

Ancak bu sıradan bir kavga değildir, gerçek bir şekil değiştirme savaşıdır!

  • Ali Cengiz bir avcıya dönüşür, çırak bir aslana.

  • Ali Cengiz bir kuşa dönüşür, çırak onu avlamak için bir şahine.

  • Ali Cengiz bir tavuk olur, çırak ise tilkiye dönüşerek onu boğar ve öldürür!

Sonuç? Hile ve düzenbazlık yaparak insanları kandıran biri, eninde sonunda daha kurnaz bir rakip tarafından alt edilir. İşte bu olaydan sonra 'Ali Cengiz Oyunu' deyimi, hile ve entrika içeren durumları anlatmak için halk arasında kullanılmaya başlanmıştır.

Günümüzde "Ali Cengiz Oyunu" Deyimi Nerelerde Kullanılıyor?

Günümüzde "Ali Cengiz Oyunu" Deyimi Nerelerde Kullanılıyor?

Zaman içinde bu ifade, hile yaparak başkalarını kandırmaya çalışan insanları tarif etmek için kullanılmaya başlandı.

  • İş dünyasında birinin gizlice anlaşmalar yaparak kendine avantaj sağlaması,

  • Siyasette perde arkasında yürütülen planlar,

  • Gündelik hayatta birinin insanları kandırmaya çalışması gibi birçok durumda 'Ali Cengiz Oyunu dönüyor' ifadesiyle karşılaşmak mümkün.

BONUS: Ezel dizisindeki Ali ve Cengiz karakterlerinin adı, tam olarak bu deyimden geliyor! Şimdi her şey daha mantıklı değil mi?

BONUS: Ezel dizisindeki Ali ve Cengiz karakterlerinin adı, tam olarak bu deyimden geliyor! Şimdi her şey daha mantıklı değil mi?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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