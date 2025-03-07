Ali Cengiz Oyunu Deyimi Tam Olarak Nereden Geliyor?

Bu deyim halk anlatılarına göre Ali Cengiz adında bir sihirbaz veya büyücüye dayanır. Rivayete göre Ali Cengiz insanları kandırmakta usta, sihirli yeteneklere sahip biridir. Ancak onun hileleri sadece basit numaralar değil, bambaşka bir seviyede aldatmacalardır.

İnsanları üstün yetenekleriyle kandırarak avantaj elde eder ve bu sayede tuzaklarını kurar. Ama Ali Cengiz'in asıl hikayesi, bir çırakla giriştiği büyük mücadelede gizli.