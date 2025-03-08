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Önceden Aldığımız Telefonlar Yıllarca Dayanırken Neden Şimdikiler Hemen Bozuluyor?

Önceden Aldığımız Telefonlar Yıllarca Dayanırken Neden Şimdikiler Hemen Bozuluyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.03.2025 - 10:46

Eskiden bir telefon almak, uzun yıllar boyunca kullanacağınız sağlam bir cihaz edinmek anlamına gelirdi. Nokia 3310 gibi telefonlar, yere düşse bile zarar görmez, bataryaları günlerce dayanırdı. Şimdi ise en ufak düşmede ekranı kırılan, birkaç yıl içinde bataryası tükenen ve yazılım güncellemeleriyle yavaşlayan telefonlarla karşı karşıyayız. Bu farkın sebebi sadece teknolojinin ilerlemesi mi yoksa başka bir şey mi var?

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Bir zamanlar telefonlar darbelere, düşmelere hatta bazen suya bile dayanıklıydı.

Bir zamanlar telefonlar darbelere, düşmelere hatta bazen suya bile dayanıklıydı.

Özellikle Nokia 3310 gibi efsaneleşmiş modeller, sert plastik kasaları ve küçük ekranları sayesinde neredeyse yok edilemezdi. O dönemin telefonları dayanıklılık ve işlevsellik esas alınarak tasarlanıyordu.

Günümüzde ise tasarım estetik kaygılarla ön planda. İnce çerçeveler, büyük dokunmatik ekranlar ve cam gövdeler, cihazları görsel olarak daha şık hale getirirken, fiziksel olarak çok daha hassas hale getiriyor.

Bugünün telefonları yere düştüğünde küçük bir çizikle kurtulmak yerine çoğu zaman ekranları paramparça oluyor.

Bugünün telefonları yere düştüğünde küçük bir çizikle kurtulmak yerine çoğu zaman ekranları paramparça oluyor.

Üstelik onarım maliyetleri de eski telefonlara kıyasla çok daha yüksek! Yani tamir ettirmek yerine yenisini almak çoğu zaman daha mantıklı geliyor sanki...

Eskiden bir telefon, pil ömrü azalsa bile yıllarca kullanılabiliyordu. Nokia gibi markaların ürettiği telefonlarda çıkarılabilir bataryalar bulunuyordu, bu sayede batarya ömrü azaldığında kullanıcılar kolayca yenisini takabiliyordu.

Telefonların bataryalarını neden artık çıkaramadığımız konusuna da burada değinmiştik 👇🏻

Şimdi ise entegre bataryalar kullanılıyor ve batarya değişimi ya çok pahalı ya da neredeyse imkansız hale getirildi.

Şimdi ise entegre bataryalar kullanılıyor ve batarya değişimi ya çok pahalı ya da neredeyse imkansız hale getirildi.

Üstelik yazılım güncellemeleriyle kasıtlı yavaşlatma iddiaları da gündemde. Eski iPhone modellerinin belirli güncellemelerden sonra performans kaybı yaşadığı ortaya çıkmıştı ve Apple bu konuda resmi bir açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Akıllı telefon üreticilerinin, kullanıcıları daha sık yeni telefon almaya teşvik etmek için kasıtlı olarak cihazları yavaşlattığına dair teoriler hala tartışılmaya devam ediyor.

Her ne kadar markalar şimdilerde 5-7 yıl güncelleme garantisi verse de güvenimizi sarstılar bir kere...

Yeni telefonlarda sık sık dokunmatik ekran sorunları, batarya şişmeleri ve anakart arızaları gibi kronik problemler ortaya çıkıyor.

Yeni telefonlarda sık sık dokunmatik ekran sorunları, batarya şişmeleri ve anakart arızaları gibi kronik problemler ortaya çıkıyor.

Özellikle OLED ekran kullanan telefonlarda 'ekran yanması' (burn-in) sorunu yaşanabiliyor. Bu da telefonun ekranında belli bölgelerde kalıcı izlerin oluşması anlamına geliyor. Eskiden kullanılan LCD ekranlarda bu sorun çok daha az görülüyordu.

Bunun yanı sıra şarj portlarının kısa sürede bozulması, telefonların ısınarak kendi kendine kapanması ve donanım hataları da yeni nesil telefonlarda yaygınlaşan sorunlardan biri haline geldi.

Eskiden telefonlar basit bir çip ve temel bileşenlerle çalışıyordu.

Eskiden telefonlar basit bir çip ve temel bileşenlerle çalışıyordu.

Günümüzde ise karmaşık donanımlar, küçük bir bileşenin bile arızalanmasının tüm cihazı kullanılamaz hale getirmesine neden oluyor.

Günümüz telefonları, daha hafif, daha ince ve daha şık olmak için dayanıklılıktan ödün veriyor. Eski telefonlar gibi uzun yıllar kullanılmak yerine belirli bir süre sonra değiştirilmesi gereken cihazlar olarak tasarlanıyor.

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Teknoloji ilerledikçe telefonlarımızın özellikleri gelişti ama dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım gibi kavramlar geride kaldı.

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Eski telefonların efsanevi sağlamlığı artık bir nostalji olarak kaldı, çünkü günümüz akıllı telefonları kullan-at mantığıyla tasarlanıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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