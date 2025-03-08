Önceden Aldığımız Telefonlar Yıllarca Dayanırken Neden Şimdikiler Hemen Bozuluyor?

Üstelik onarım maliyetleri de eski telefonlara kıyasla çok daha yüksek! Yani tamir ettirmek yerine yenisini almak çoğu zaman daha mantıklı geliyor sanki...

Eskiden bir telefon, pil ömrü azalsa bile yıllarca kullanılabiliyordu. Nokia gibi markaların ürettiği telefonlarda çıkarılabilir bataryalar bulunuyordu, bu sayede batarya ömrü azaldığında kullanıcılar kolayca yenisini takabiliyordu.