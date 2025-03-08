Önceden Aldığımız Telefonlar Yıllarca Dayanırken Neden Şimdikiler Hemen Bozuluyor?
Önceden Aldığımız Telefonlar Yıllarca Dayanırken Neden Şimdikiler Hemen Bozuluyor?
Eskiden bir telefon almak, uzun yıllar boyunca kullanacağınız sağlam bir cihaz edinmek anlamına gelirdi. Nokia 3310 gibi telefonlar, yere düşse bile zarar görmez, bataryaları günlerce dayanırdı. Şimdi ise en ufak düşmede ekranı kırılan, birkaç yıl içinde bataryası tükenen ve yazılım güncellemeleriyle yavaşlayan telefonlarla karşı karşıyayız. Bu farkın sebebi sadece teknolojinin ilerlemesi mi yoksa başka bir şey mi var?
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Bir zamanlar telefonlar darbelere, düşmelere hatta bazen suya bile dayanıklıydı.
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Bugünün telefonları yere düştüğünde küçük bir çizikle kurtulmak yerine çoğu zaman ekranları paramparça oluyor.
Şimdi ise entegre bataryalar kullanılıyor ve batarya değişimi ya çok pahalı ya da neredeyse imkansız hale getirildi.
Yeni telefonlarda sık sık dokunmatik ekran sorunları, batarya şişmeleri ve anakart arızaları gibi kronik problemler ortaya çıkıyor.
Eskiden telefonlar basit bir çip ve temel bileşenlerle çalışıyordu.
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Teknoloji ilerledikçe telefonlarımızın özellikleri gelişti ama dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım gibi kavramlar geride kaldı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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